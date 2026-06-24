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Thế giới Quân sự

Đức bỏ dự án đóng tàu chiến 'khủng' vì tiến độ bị đình trệ

Vi Trân
Vi Trân
Bộ Quốc phòng Đức bỏ dự án tàu chiến F126 do đình trệ và công bố kế hoạch mua tàu chiến mới nhỏ hơn.

Bộ Quốc phòng Đức ngày 24.6 thông báo đã quyết định ngừng dự án đóng 6 tàu hộ tống lớp F126 do tiến độ quá chậm trễ, dự kiến làm tăng chi phí và những rủi ro liên quan việc đổi nhà thầu chính, theo Reuters.

Đức bỏ dự án đóng tàu chiến 'khủng' vì tiến độ bị đình trệ- Ảnh 1.

Ảnh đồ họa tàu hộ tống F126

ẢNH: DAMEN

"Bộ Quốc phòng đã quyết định không tiếp tục việc đóng tổng cộng 6 tàu hộ tống lớp F126. Đây là phản ứng trước những sự chậm trễ đáng kể ảnh hưởng đến dự án", Bộ Quốc phòng Đức thông báo.

Để thay thế, Bộ Quốc phòng Đức sẽ mua 8 tàu hộ tống MEKO của nhà sản xuất TKMS (Đức), chuyên cho mục đích chống ngầm và có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với tàu F126. Hợp đồng là khoảng 6,3 tỉ euro cho 4 chiếc đầu tiên và 5,3 tỉ euro nếu Đức quyết định đóng tiếp 4 chiếc nữa trước cuối năm 2026.

Theo chuyên san thông tin hải quân Seaforces Online, lớp tàu hộ tống F126 được thiết kế nhằm thay thế lớp tàu F123 Brandenburg. Với độ choán nước toàn tải theo thiết kế 10.000 tấn, dài 166 m, rộng nhất 21 m, đây sẽ là tàu chiến lớn nhất của Hải quân Đức từ Thế chiến 2.

Hợp đồng được trao cho tập đoàn Damen của Hà Lan vào năm 2020. Quốc hội Đức đã duyệt chi 6 tỉ euro cho 4 chiếc đầu tiên và quyền chọn mua thêm 2 chiếc. Hãng Bloomberg gọi đây là dự án mua vũ khí lớn nhất trong lịch sử Hải quân Đức. Theo tạp chí Der Spiegel, hơn 2 tỉ euro đã được sử dụng cho dự án.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, quyết định hủy bỏ dự án được đưa ra do chi phí đóng 6 tàu sẽ bị đẩy lên đến 18 tỉ euro, sau khi chuyển vai trò nhà thầu chính từ Damen lại cho Naval Vessels Luerssen, công ty hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Rheinmetall (Đức).

Theo Reuters, giá cổ phiếu của Rheinmetall đã giảm hơn 16% trong ngày 24.6 sau khi quyết định được công bố, trong khi giá cổ phiếu của TKMS tăng 9,8%.

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