Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề chất lượng cao ở miền Trung sau bão

Thụy Miên
Thụy Miên
24/04/2026 16:10 GMT+7

Đức đã cung cấp các gói hỗ trợ cho 2 trường cao đẳng ở miền Trung để giúp khắc phục thiệt hại nặng nề từ các đợt bão lũ năm 2025.

Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề chất lượng cao ở miền Trung sau bão - Ảnh 1.

Sinh viên ngành kỹ thuật ô tô thực hành trong xưởng đào tạo của Trường cao đẳng Công nghiệp Huế

ảnh: đại sứ quán đức

Do ảnh hưởng từ các cơn bão nối tiếp nhau vào năm ngoái, Trường cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh và Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, hai trường hợp tác với Đức đào tạo nghề chất lượng cao, gặp thiệt hại nặng nề.

Các lớp học phải tạm hoãn, trường lớp, nhà xưởng và thiết bị đào tạo bị hư hại, và học viên phải đối mặt với thêm khó khăn khi gia đình họ phải vật lộn với sinh kế bị ảnh hưởng vì bão lũ miền Trung.

Theo Đại sứ quán Đức hôm 24.4, chính phủ Đức đã cung cấp gói hỗ trợ tới hai trường trên vốn là đối tác lâu năm trong lĩnh vực đào tạo nghề chất lượng cao.

Trong chuyến thăm mới nhất đến Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, bà Gisela Hammerschmidt, Cao ủy đặc trách châu Á - Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Cộng hòa Liên bang Đức, cho biết phía Đức cam kết hỗ trợ các trường khắc phục hậu quả, tiếp tục đóng vai trò là đơn vị đào tạo nghề chất lượng cao trong khu vực.

Các gói hỗ trợ tập trung vào việc khôi phục hệ thống xưởng đào tạo, sửa chữa và thay thế các máy móc thiết bị đào tạo bị hư hỏng do bão. Với các biện pháp này, gần 10.000 học viên đã có thể tiếp tục quay trở lại trường trong môi trường đào tạo an toàn, chất lượng cao.

Gói hỗ trợ cũng hướng đến những người đối tượng dễ tổn thương nhất: 19 học viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đã nhận được học bổng 6 tháng học phí, giúp các học viên sớm quay trở lại trường học.

Sau hơn 2 thập niên hợp tác Việt Nam - Đức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề, các địa phương ở Việt Nam đã được hỗ trợ xây dựng các chương trình đào tạo theo định hướng tiêu chuẩn của Đức, đáp ứng nhu cầu thị trường, củng cố mối quan hệ bền chặt giữa các cơ sở đào tạo và khu vực doanh nghiệp, tạo cơ hội bền vững cho người trẻ.

Đại sứ Đức Helga Margarete Barth cho biết gói hỗ trợ khẩn cấp một lần nữa khẳng định cam kết của Đức trong việc sát cánh cùng các đối tác ở Việt Nam.

Tin liên quan

Đại sứ Đức đón các học sinh đậu tiếng Đức đến nhà riêng

Hôm nay (21.4), lễ trao văn bằng ngoại ngữ tiếng Đức trình độ B2/C1 cho 62 học sinh thuộc 2 trường THPT có chương trình DSD ở Hà Nội đã diễn ra tại nhà riêng của Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth.

Khám phá thêm chủ đề

đào tạo nghề chất lượng cao đào tạo nghề theo chuẩn Đức Đại sứ quán Đức bão lũ miền Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận