Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề chất lượng cao ở miền Trung sau bão

Sinh viên ngành kỹ thuật ô tô thực hành trong xưởng đào tạo của Trường cao đẳng Công nghiệp Huế ảnh: đại sứ quán đức

Do ảnh hưởng từ các cơn bão nối tiếp nhau vào năm ngoái, Trường cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh và Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, hai trường hợp tác với Đức đào tạo nghề chất lượng cao, gặp thiệt hại nặng nề.

Các lớp học phải tạm hoãn, trường lớp, nhà xưởng và thiết bị đào tạo bị hư hại, và học viên phải đối mặt với thêm khó khăn khi gia đình họ phải vật lộn với sinh kế bị ảnh hưởng vì bão lũ miền Trung.

Theo Đại sứ quán Đức hôm 24.4, chính phủ Đức đã cung cấp gói hỗ trợ tới hai trường trên vốn là đối tác lâu năm trong lĩnh vực đào tạo nghề chất lượng cao.

Trong chuyến thăm mới nhất đến Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, bà Gisela Hammerschmidt, Cao ủy đặc trách châu Á - Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Cộng hòa Liên bang Đức, cho biết phía Đức cam kết hỗ trợ các trường khắc phục hậu quả, tiếp tục đóng vai trò là đơn vị đào tạo nghề chất lượng cao trong khu vực.

Các gói hỗ trợ tập trung vào việc khôi phục hệ thống xưởng đào tạo, sửa chữa và thay thế các máy móc thiết bị đào tạo bị hư hỏng do bão. Với các biện pháp này, gần 10.000 học viên đã có thể tiếp tục quay trở lại trường trong môi trường đào tạo an toàn, chất lượng cao.

Gói hỗ trợ cũng hướng đến những người đối tượng dễ tổn thương nhất: 19 học viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đã nhận được học bổng 6 tháng học phí, giúp các học viên sớm quay trở lại trường học.

Sau hơn 2 thập niên hợp tác Việt Nam - Đức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề, các địa phương ở Việt Nam đã được hỗ trợ xây dựng các chương trình đào tạo theo định hướng tiêu chuẩn của Đức, đáp ứng nhu cầu thị trường, củng cố mối quan hệ bền chặt giữa các cơ sở đào tạo và khu vực doanh nghiệp, tạo cơ hội bền vững cho người trẻ.

Đại sứ Đức Helga Margarete Barth cho biết gói hỗ trợ khẩn cấp một lần nữa khẳng định cam kết của Đức trong việc sát cánh cùng các đối tác ở Việt Nam.