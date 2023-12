Đức Phúc: ‘Nhà là nơi tôi cảm nhận tình thân và nâng cấp phong cách sống’

Ca sĩ Đức Phúc trình diễn trong không gian nghệ thuật đầy ấn tượng tại Lễ ra mắt phân khu Hawaii - Masteri Waterfront của Nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes

Ngày 26.11.2023, sự kiện chính thức ra mắt phân khu Hawaii - dự án Masteri Waterfront với chủ đề "New Dawn, New Life" (Ánh dương mới, Cuộc sống mới) đã được tổ chức, đánh dấu sự ra mắt bùng nổ với sự tham dự của hơn 1.000 khách mời và được nhận định là sự kiện bất động sản của năm 2023. Chương trình thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng những người có nhu cầu ở thực, đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng, cân bằng 6 giá trị sống: Thể chất, Tinh thần, Gia đình, Sự nghiệp, Tài chính và Lối sống.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của ca sĩ khách mời Đức Phúc - Quán quân The Voice 2015. Những chia sẻ thực tế và hóm hỉnh của anh trong phần giao lưu đã đem đến những khoảnh khắc hào hứng, đồng thời truyền tải cho khán giả tinh thần về một mái ấm đúng nghĩa, nơi gia chủ thể hiện lối sống, cá tính; và không ngừng nâng tầm giá trị sống độc bản.

Toàn cảnh không gian lễ ra mắt phân khu Hawaii - Masteri Waterfront của Masterise Homes

Nỗ lực không ngừng để "phá kén"

Đại diện cho một thế hệ trẻ sống có lý tưởng, sớm gặt hái nhiều thành tựu, Đức Phúc đặt mục tiêu sở hữu những bất động sản giá trị cho riêng mình. Đối với anh, việc sở hữu một mái ấm có giá trị tích cực đến việc nâng cấp giá trị tài sản tích lũy cũng như giá trị bản thân.

Đức Phúc chia sẻ luôn tìm kiếm một nơi ở có thể trưởng dưỡng lối sống cũng như giá trị sống cân bằng

Đức Phúc chia sẻ: "Mình đã từng thử sức với nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng đều bị đánh rớt ngay từ vòng loại, thực sự có những lúc mình không tự tin vào khả năng ca hát của mình. Nhưng nỗ lực đến ngày hôm nay, mình đã rút ra rằng nên tin tưởng tuyệt đối vào những quyết định của bản thân. Cũng giống như việc mình đã và đang lựa chọn mua nhà của Masterise Homes, mình thật sự ấn tượng với sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ trong tiêu chuẩn bàn giao, cách sắp đặt các tiện ích sống đa dạng gắn với bộ 3 giá trị: Sống trải nghiệm - Sống tinh tế - Sống an yên. Điều đó đã thuyết phục mình hoàn toàn về một cuộc sống hạnh phúc khi sống tại đây."

Anh cũng cho biết, việc "định giá" một ngôi nhà không chỉ dừng lại ở giá trị tài sản hiện hữu, mà còn thể hiện ở những khía cạnh vô hình như "tinh thần", "tình thân". Trên nền tảng đó, nội lực của mỗi cá nhân không ngừng được trưởng dưỡng, hướng đến sự phát triển bền vững cả về thể chất lẫn tinh thần. Đối với anh, phân khu Hawaii, thuộc dự án Masteri Waterfront chính là cánh cửa dẫn lối tới lối sống cân bằng giữa Thể chất, Tinh thần, Gia đình, Sự nghiệp, Tài chính và Lối sống.

Những giá trị "may đo" cho người trẻ thành đạt

Bộ ba giá trị "tinh thần", "gia đình", "lối sống" hội tụ trong hệ tiện ích độc bản được ví như "thỏi nam châm" khiến Đức Phúc không ngừng nghĩ về phân khu Hawaii. Tại đây, những trăn trở về "cộng đồng tinh hoa" đã được phúc đáp trọn vẹn. Nam ca sĩ hoàn toàn bị thuyết phục khi nhận thấy sự sôi động của một cộng đồng dân cư đã thành hình, quy tụ nhiều tầng lớp tri thức, văn minh trong xã hội.

Đức Phúc bày tỏ: "Với mình, Masterise Homes đã là một cái tên đầy uy tín trên thị trường bất động sản, các dự án của Masterise Homes đều mang những dấu ấn rất riêng. Còn với Hawaii, mình thật sự đã bị thuyết phục bởi không gian sống như được may đo cho riêng mình, một nơi cân bằng những giá trị sống mà mình theo đuổi".



Đức Phúc giao lưu và bày tỏ sự yêu thích đối với phân khu Hawaii - Masteri Waterfront

Lựa chọn an cư tại phân khu Hawaii, Đức Phúc được tận hưởng đặc quyền tiện ích kép từ "đại đô thị biển" Ocean Park 1 nói chung và dự án Masteri Waterfront nói riêng như biển hồ cát trắng 24,5ha và khu thấp tầng cao cấp trong cùng hệ sinh thái.

Chủ nhân bản hit Ánh nắng của anh dí dỏm chia sẻ: "Mình thường lấy lý do mệt mỏi để bỏ qua các buổi tập luyện thể hình, nhưng nếu chuyển tới đây, mình khó có thể tìm cớ gì khác. Không gian xung quanh rộng, thoáng, kích thích vận động. Đồng thời, các tiện ích đa dạng cũng tạo cảm hứng cho mình rèn luyện sức khỏe, hoặc dạo bộ nhiều hơn".

Masteri Waterfront THĂNG HOA CẢM XÚC CÙNG “NEW DAWN, NEW LIFE” - RA MẮT CHÍNH THỨC PHÂN KHU HAWAII

Bên cạnh những phút thăng hoa trên sân khấu, Đức Phúc cũng có thể tận hưởng những tiện ích độc bản ngay trong chính không gian sống của mình như: Bể bơi 4 mùa trong nhà view panorama tại tầng cao nhất của mỗi tòa tháp, Vườn thiên văn trên mây, Phòng tập golf 3D trong nhà, Sân tập putt ngoài trời đầy cảm hứng, Công viên thú cưng…

Với lịch bàn giao tòa H2 - The Envy tại phân khu Hawaii được đẩy nhanh tiến độ dự kiến vào quý 4/2024, đây là cơ hội để các khách hàng có nhu cầu ở thực sớm an cư và trải nghiệm các giá trị sống tại tâm điểm phía Đông Thủ đô.