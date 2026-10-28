'Dune 3' tung trailer cuối, phá vỡ kỷ lục vé đặt trước

Timothée Chalamet tiếp tục với vai diễn Paul Atreides trong Dune 3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER DUNE: PART THREE

Warner Bros. tung trailer cuối cùng của Dune: Part Three, tiếp tục hé lộ những biến chuyển trong hành trình của Paul Atreides (Timothée Chalamet thủ vai). Sau thành công của Dune (2021) và Dune: Phần hai (2024), phần phim mới nhất lấy bối cảnh gần 2 thập niên sau các sự kiện của phần phim trước. Giờ đây, khi đã trở thành một hoàng đế tàn nhẫn, Paul phải đối mặt với những hậu quả từ chính sự cai trị của mình. Những đồng minh cũ trở lại, những mối đe dọa mới trỗi dậy, và cả sự phản bội luôn ẩn khuất trong bóng tối.

Đáng chú ý, trailer còn gợi mở khả năng Chani (Zendaya thủ vai) đứng ở phía đối lập với Paul, làm dấy lên nhiều suy đoán về sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai nhân vật. Chi tiết này cũng đặt ra câu hỏi liệu đạo diễn Denis Villeneuve có điều chỉnh một số tình tiết so với nguyên tác Dune Messiah để tạo ra những xung đột mới trên màn ảnh hay không.

Trailer cuối của Dune: Phần ba thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả quốc tế, hiện thu hơn 8,7 triệu lượt xem (chỉ tính trên kênh YouTube của hãng Warner Bros.) trong chưa đầy 24 giờ. Những thước phim "nhá hàng" lần này cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả, đặc biệt nhờ phần hình ảnh hoành tráng, quy mô dàn dựng và không khí căng thẳng.

Dune: Part Three lập kỷ lục trước khi ra rạp

Dune: Part Three lập kỷ lục bán vé trước thềm ra rạp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER DUNE: PART THREE

Bên cạnh trailer cuối, Dune: Part Three cũng gây chú ý với kỷ lục vé đặt trước vượt "bom tấn" sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Theo The Hollywood Reporter, tác phẩm đã bán được 33.000 vé, mang về 880.000 bảng Anh (hơn 30 tỉ đồng) chỉ trong 24 giờ đầu tiên tại rạp chiếu phim BFI IMAX lớn nhất Anh, vượt mức 750.000 bảng Anh (hơn 25,7 tỉ đồng) mà bộ phim sử thi The Odyssey từng đạt được.

Sức hút của bộ phim còn thể hiện qua tốc độ tiêu thụ vé của các suất chiếu sớm. Ba suất chiếu dịp cuối tuần mở màn được công bố hồi tháng 4 đã bán hết trong chưa đầy một giờ. Đầu tháng 10, hai suất chiếu sớm khác cũng nhanh chóng kín chỗ.

Theo kế hoạch, BFI IMAX sẽ bắt đầu trình chiếu phim bằng định dạng IMAX 70mm từ ngày 15.12, trước khi tác phẩm chính thức ra rạp vào ngày 18.12.

Bên cạnh sự trở lại của những gương mặt quen thuộc, trailer Dune: Part Three mang đến nhiều khung hình mãn nhãn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER DUNE: PART THREE

Dune 3 tiếp tục do Denis Villeneuve đạo diễn, quy tụ dàn sao ăn khách: Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson... Nhà làm phim này từng mô tả Dune: Part Three là tác phẩm giật gân, căng thẳng và giàu cảm xúc hơn hai phần phim trước, hứa hẹn tiếp tục khai thác những xung đột chính trị và mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật.

Bộ ba phim Dune do Denis Villeneuve đạo diễn trình làng phần đầu vào năm 2021 và nhanh chóng gây chú ý ở phòng vé quốc tế nhờ quy tụ dàn sao hùng hậu, khắc họa thế giới từ trang sách của Frank Herbert sống động với kỹ xảo, hình ảnh đẹp mắt. Phần phim đầu thu về hơn 411 triệu USD, giành 6 tượng vàng Oscar. Phần thứ hai được trình làng hồi 2024, mang về doanh thu hơn 715 triệu USD, được Viện phim Mỹ bình chọn vào danh sách 10 phim hay nhất năm, đoạt 2 giải Oscar.