'Dune' dẫn đầu đề cử BAFTA với 11 hạng mục

Tiếp theo sau Dune (tựa Việt Hành tinh cát) là The Power of the Dog với 8 đề cử. Phim đen trắng Belfast do Kenneth Branagh đạo diễn lấy bối cảnh sau ba thập kỷ xung đột của Bắc Ireland nhận được 6 đề cử BAFTA - giải thưởng điện ảnh hàng đầu của Anh.

Cả ba bộ phim trên sẽ tranh giải Phim hay nhất cùng với Licorice Pizza và Don't Look Up. No Time to Die, West Side Story, Licorice Pizza mỗi phim nhận 5 đề cử.

“Một danh sách đề cử vô cùng thú vị, 48 bộ phim khác nhau được đề cử nhiều hạng mục trong năm nay. Điều quan trọng là sự đa dạng về nội dung của mỗi phim. Những bộ phim được đề cử thực sự tạo được khác biệt không chỉ về thể loại mà còn tôn vinh tài năng của diễn viên và đạo diễn”, Chủ tịch BAFTA Krishnendu Majumdar nói với hãng tin Reuters.

Sau khi dư luận phản đối kịch liệt vào năm 2020 vì thiếu đa dạng trong danh sách đề cử về diễn xuất toàn nghệ sĩ da trắng và các ứng cử viên hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất chỉ là nam, BAFTA đã mở rộng thành viên ban giám khảo, thêm vòng bỏ phiếu trong danh sách, gia tăng sự đa dạng các hạng mục về diễn xuất và đạo diễn.

Một nửa trong số các đề cử hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất năm nay là nữ như: Jane Campion (phim The Power of the Dog), Audrey Diwan (Happening), Julia Ducournau (Titane). Phần còn lại của hạng mục này gồm Aleem Khan (After Love), Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car) và Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza).





Tự hào với dàn diễn viên toàn sao, Dune kể về cuộc chiến giữa các thiên hà để kiểm soát một nguồn tài nguyên quý giá. Phim cũng có trong danh sách đề cử các hạng mục về kịch bản chuyển thể, kịch bản gốc, kỹ xảo điện ảnh cùng với các hạng mục kỹ thuật và sáng tạo khác.

Các đề cử nữ diễn viên chính là Lady Gaga (House of Gucci), Alana Haim (Licorice Pizza), Emilia Jones (CODA), Renate Reinsve (The Worst Person in the World), Joanna Scanlan (After Love) và Tessa Thompson (Passing).

Các đề cử nam diễn viên chính xuất sắc bao gồm Benedict Cumberbatch với vai diễn chủ trang trại thập niên 1920 trong The Power of the Dog, Leonardo DiCaprio vai một nhà thiên văn học tuyệt vọng để cứu hành tinh trong Don't Look Up, Will Smith vào vai cha của hai chị em vô địch quần vợt thế giới là Venus và Serena Williams trong King Richard…

Lễ trao giải BAFTA sẽ được tổ chức trực tiếp vào ngày 13.3 tại London, sau sự kiện trao giải trực tuyến hồi năm ngoái do đại dịch.