Dùng ảnh 'nóng', clip quan hệ tình dục để cưỡng đoạt tài sản người bán dâm

Ngày 3.6, Phòng Cảnh sát hình Sự (PC02) - Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Ngô Quang Anh (28 tuổi, ngụ P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cưỡng dâm.

Ngô Quang Anh bị bắt giữ cùng máy tính chứa nhiều hình ảnh, clip của người bán dâm CÔNG AN CUNG CẤP

Theo PC02, Ngô Quang Anh vào các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm người bán dâm. Sau khi thỏa thuận giá cả, Ngô Quang Anh hẹn người bán dâm đến khách sạn. Trong lúc quan hệ tình dục, Ngô Quang Anh bí mật ghi hình lại.

Sau đó, Ngô Quang Anh dùng những hình ảnh, clip này uy hiếp người bán dâm phải cho quan hệ tình dục miễn phí hoặc đưa tiền. Nếu không đáp ứng nhu cầu, Ngô Quang Anh sẽ phát tán những hình ảnh khỏa thân lên mạng xã hội, hoặc gửi cho bạn bè, người thân của người bán dâm.

Khuya 1.6, PC02 Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Gò Vấp kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Nguyễn Văn Khối (P.11, Q.Gò Vấp). Tại phòng 204 của khách sạn, công an phát hiện Ngô Quang Anh đang quan hệ tình dục với chị N.T.T.

Làm việc với công an, chị N.T.T cho biết, sau khi bán dâm cho Ngô Quang Anh thì chị nhận được những hình ảnh nhạy cảm của mình do người này gửi đến. Ngô Quang Anh yêu cầu chị N.T.T phải cho quan hệ tình dục, nếu không sẽ đăng hình ảnh khỏa thân của chị lên trang mạng.

Chị N.T.T thương lượng đưa cho Ngô Quang Anh chiếc nhẫn của chị (trị giá 120 triệu đồng) nhưng Anh không đồng ý. Tối 1.6, Ngô Quang Anh hẹn chị N.T.T tới khách sạn trên đường Nguyễn Văn Khối để quan hệ tình dục. Tại đây, chị N.T.T đã đưa Ngô Quang Anh 10 triệu đồng và chiếc nhẫn đeo trên tay.

Công an thu giữ và kiểm tra điện thoại, máy tính của Ngô Quang Anh phát hiện rất nhiều clip ghi lại cảnh quan hệ tình dục, hình ảnh khỏa thân của nhiều người khác nhau.

Làm việc với công an, bước đầu Ngô Quang Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

PC02 Công an TP.HCM thông báo ai là nạn nhân của Ngô Quang Anh hãy liên hệ với đơn vị này để trình báo, tố giác tội phạm.