Đừng bắt cư dân phải chịu đựng đủ thứ bất tiện

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định số 26/2025 về quản lý, sử dụng nhà chung cư (CC), trong đó có nội dung đáng chú ý về việc siết chặt hoạt động cho thuê lưu trú du lịch trong CC. Theo đó, căn hộ CC được phép kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch phải thuộc dự án nhà CC có chức năng hỗn hợp. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về du lịch, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ông Ngô Đình Hiển (nhà ở Q.7, TP.HCM) ủng hộ quy định này bởi người dân mua căn hộ đều có mong muốn được an ninh, an toàn và yên tĩnh. Do vậy cần tăng cường kiểm tra xử phạt chủ nhà cho thuê trái phép và tuyên truyền cho ban quản lý CC cùng kiểm soát thì sẽ hiệu quả nhanh. Nếu thực hiện hiệu quả thì nên áp dụng toàn quốc.

Trong khi đó, ông Nhật (nhà ở Q.4, TP.HCM) lại cho rằng khách du lịch rất ưa thích thuê căn hộ vì rẻ, có thể tự nấu ăn, giảm chi phí rất nhiều. Nhiều nước không cấm mà đưa vào quản lý cả người thuê và người cho thuê. Nhờ dịch vụ này mà ngành du lịch phát triển.

TP.HCM đang siết chặt hoạt động cho thuê lưu trú du lịch trong chung cư ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ủng hộ quy định

"Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định số 26/2025 của UBND TP.HCM về quản lý, sử dụng nhà CC. Nói cho dễ hiểu là cấm cho thuê căn hộ lưu trú ngắn ngày. Vì sao ư? Bản thân chữ "chung cư" có nghĩa là nơi sống tụ họp của nhiều người, có hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung. CC là nơi để ở, đâu phải nơi để làm dịch vụ, cho thuê lưu trú ngắn ngày… Nếu ở ngắn ngày thì cứ ra khách sạn cho thoải mái, vào CC làm gì để cư dân ở đó phải chịu đựng sự ồn ào, đông đúc và đủ thứ bất tiện khác", bạn đọc (BĐ) Hoang Minh cho biết.

Cùng ý kiến, BĐ Vinh Phuc ở Bà Rịa-Vũng Tàu viết: "Trước đây CC chỗ tôi có rất nhiều người mở dịch vụ cho thuê lưu trú ngắn ngày, vào cuối tuần hoặc dịp lễ là rất đông người. Chỉ nội chuyện đi thang máy mà cư dân đã mệt mỏi vì chờ đợi. Còn ồn ào, hát karaoke, cãi nhau… thì khỏi phải nói. Cư dân nhiều lần lên tiếng, mãi mấy năm gần đây mới yên được sau khi cấm dịch vụ lưu trú ngắn hạn".

BĐ Xuan Bach cho biết thêm: "Quyết định số 26 ghi rõ "căn hộ CC được phép kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch phải thuộc dự án nhà CC có chức năng hỗn hợp". Theo tôi hiểu, đó là những căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch… Với những căn hộ loại này thì bạn có thể cho thuê lưu trú ngắn ngày, miễn là chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Có nhiều dự án căn hộ CC khi xây dựng ghi rõ là căn hộ du lịch (condotel) để phân biệt với các căn hộ CC khác; giá cả cũng khác nhau. Nếu bạn muốn làm dịch vụ, cho thuê lưu trú ngắn ngày… thì nên mua những căn hộ CC này. Còn những căn hộ CC không có chức năng hỗn hợp thì không được cho thuê lưu trú ngắn ngày".

Cần quản lý chặt hơn

Một số BĐ cũng tỏ ra tâm tư với quy định cấm cho thuê căn hộ lưu trú ngắn ngày. BĐ nguyenhahaixxx@gmail.com chia sẻ: "Trước đây có không ít căn hộ CC cho thuê lưu trú ngắn hạn, cũng đáp ứng được phần nào nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Nay nếu cấm thì có ảnh hưởng đến du lịch không? Tại sao chúng ta không đưa vào diện quản lý chặt chẽ, trước mắt làm ở một số CC ở gần những khu du lịch, bắt buộc các hộ làm dịch vụ này phải đăng ký, có đóng thuế, đảm bảo an toàn, PCCC… và chấp hành các quy định chung của CC".

BĐ Van Dung ý kiến: "Nhiều du khách, nhất là du khách trẻ, du khách đi theo gia đình, thích loại hình căn hộ CC, vì có nhà bếp, ở vui vẻ và giá cả rẻ hơn khách sạn nhiều. Thực tế cho thấy những nơi có du khách lưu trú thì cũng kéo theo các dịch vụ khác phát triển, tạo thêm việc làm cho nhiều người… Do vậy, nên chăng ta đưa vào quản lý dạng dịch vụ này?".