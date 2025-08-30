Đừng bỏ lỡ không gian chinh phục bầu trời cùng Vietjet tại Triển lãm 80 năm

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet mang tới Triển lãm một không gian trưng bày, trải nghiệm ấn tượng với công nghệ hiện đại tại phân khu "Khát vọng bầu trời" với chủ đề "80 năm Tự hào Việt Nam - Bay cùng Vietjet".

Vietjet tự hào góp phần kể câu chuyện về khát vọng chinh phục bầu trời của Việt Nam, minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và ý chí kiên cường của dân tộc trên trường quốc tế.

Đến với triển lãm lần này, Vietjet không chỉ đưa người dân và du khách trải nghiệm hành trình chinh phục bầu trời, bay tới những điểm đến hấp dẫn khắp toàn cầu mà Vietjet có đường bay tới.

Ngoài ra, người dân và du khách còn có cơ hội trải nghiệm không gian khoang hành khách, buồng lái mô phỏng…

Vietjet còn mang tới cơ hội tham gia workshop tuyển dụng các vị trí trong ngành hàng không, thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon cũng như đồ uống đặc sắc tại SkyShop và Vikkafe, thưởng thức các màn trình diễn thời trang và nghệ thuật đặc sắc…



Đặc biệt, đến với không gian trưng bày của Vietjet, người dân và du khách tham quan còn có cơ hội nhận ưu đãi giảm giá vé máy bay lên tới 100% (chưa bao gồm thuế, phí), tích điểm đổi quà với chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy…

Với hành trình phát triển không ngừng, Vietjet đã vận chuyển hơn 250 triệu lượt hành khách trên hơn 170 đường bay khắp Việt Nam và châu Á – Thái Bình Dương. Đây là những dấu ấn sinh động cho sự phát triển năng động của khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời là minh chứng cho khát vọng hội nhập, vươn cao của đất nước trong dòng chảy lịch sử 80 năm cũng như trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.