Đừng bỏ lỡ nhiều quyền lợi khi nhận bảo hiểm thất nghiệp

Bỏ lỡ nhiều quyền lợi đáng tiếc

Lưu Thị Ánh Quyên, 29 tuổi, ngụ đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu (trước là P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương), TP.HCM, cho biết đã nghỉ việc 2 tháng, hiện chưa tìm được việc làm mới; nhưng vì không rõ quyền lợi liên quan nên chị không nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trên một số diễn đàn việc làm, không ít trường hợp cho hay vì nộp hồ sơ hưởng BHTN bị trễ hạn dẫn đến mất quyền lợi đáng tiếc.

Bên cạnh đó, không phải người trẻ nào cũng hiểu được các vấn đề như: mức trợ cấp là bao nhiêu so với lương người lao động nhận được khi đi làm, thủ tục nhận như thế nào, thời gian tối đa của một lần hưởng trợ cấp là bao lâu...

Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ TP.HCM), cho biết trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHTN, nhóm lao động trẻ là nhóm dễ bỏ lỡ quyền lợi nhất. "Phổ biến nhất là người lao động chỉ quan tâm đến khoản tiền trợ cấp thất nghiệp (TCTN) hằng tháng mà không quan tâm đến quyền lợi được tư vấn việc làm miễn phí, giới thiệu việc làm phù hợp hoặc hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề", bà Thục nói.

Cũng theo bà Thục, không ít người trẻ nghỉ việc xong chưa kịp làm hồ sơ hưởng BHTN vì nghĩ "để từ từ", "đợi ổn định rồi tính", đến khi quay lại thì đã quá thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt việc làm, là một trong những điều kiện bắt buộc để được hưởng BHTN theo quy định.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM cho hay theo quy định hiện hành, người lao động đủ điều kiện hưởng BHTN sẽ được nhận TCTN hằng tháng, mức hưởng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng gần nhất trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng BHTN.

"Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN; sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng TCTN nhưng thời gian hưởng TCTN tối đa 12 tháng", bà Thục thông tin.

Bà Thục cho biết ngoài khoản trợ cấp hằng tháng, người hưởng BHTN còn được tiếp cận nhiều quyền lợi khác, như được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại trung tâm dịch vụ việc làm, từ kết nối doanh nghiệp theo ngành nghề, trình độ cho đến hỗ trợ chỉnh sửa CV, rèn kỹ năng phỏng vấn… "Đồng thời, người lao động còn được hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, tư vấn định hướng nghề nghiệp, cập nhật thông tin thị trường lao động", bà nói.

Để không bị dừng trợ cấp thất nghiệp

Một trong những thắc mắc của người trẻ liên quan đến BHTN là cần thực hiện những nghĩa vụ nào?

Giải đáp câu hỏi này, bà Thục cho biết song song với quyền lợi, người đang hưởng BHTN cũng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định; trong đó nghĩa vụ quan trọng nhất là thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.

"Theo quy định, mỗi tháng người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN theo ngày hẹn để thông báo về việc đã tìm được việc làm hay chưa. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này đúng thời gian, người lao động sẽ bị tạm dừng hưởng TCTN (bị mất tiền của tháng không đến thông báo)", bà Thục trả lời.

Bà Thục cũng chia sẻ về quy trình nhận BHTN hiện nay khá đơn giản. Theo đó, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ gồm: đơn đề nghị hưởng BHTN, bản chính hoặc bản sao có chứng thực quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt việc làm, sổ bảo hiểm xã hội đã được chốt quá trình đóng BHTN và giấy tờ tùy thân. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động muốn nhận TCTN, hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công theo quy định.

"Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trung tâm sẽ tham mưu, trình Sở Nội vụ ký ban hành quyết định về việc TCTN cho người lao động. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả TCTN tháng đầu tiên cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết thời hạn nhận quyết định về việc hưởng TCTN", bà Thục cho hay.