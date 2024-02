Đừng bỏ qua những việc này trước khi về quê

Năm nào sau khi đón tết xong, quay lại thành phố cũng có không ít người chia sẻ những tình huống "dở khóc dở cười", như: nồi cơm điện mốc meo, tủ lạnh bốc mùi, hóa đơn tiền điện cao chóng mặt vì quên tắt máy điều hòa, vòi nước rò rỉ, phòng trọ bị trộm cạy cửa…



Năm ngoái, sau khi về quê nghỉ tết 2 tuần, lúc quay lại thành phố để đi học, Lê Thị Cẩm Tú, sinh viên năm cuối Trường ĐH Bách khoa (Đà Nẵng), dành hơn một ngày để dọn mớ hỗn độn trong phòng.

Dọn dẹp đồ ăn còn trong tủ lạnh là một trong những việc làm cần thiết THẢO PHƯƠNG

"Lúc gần được về quê, vì nôn nao quá nên mình cứ nhớ trước quên sau. Tưởng đã dọn dẹp xong hết rồi, nhưng khi trở lại phòng trọ mình phát hoảng vì cơm còn thừa trong nồi nên bị mốc xanh. Chưa kể vì về quê dài ngày nên mình rút điện tủ lạnh, mà đợt đó còn nhiều rau củ chưa kịp ăn, rồi lại quên. Do đó, lâu ngày nó bị hư thối dẫn đến mùi chua hôi rất khó chịu", Tú kể.

Còn Lê Văn Tâm (22 tuổi), ngụ tại đường Hòa Bình, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú (TP.HCM), thì về quê rồi còn phải chạy ngược lên lại phòng trọ vì quên tắt máy lạnh. "Năm ngoái lúc về quê nghỉ tết, mình đã cẩn thận tắt hết tất cả thiết bị điện, duy chỉ có máy lạnh là ngày hôm đó còn sử dụng nên chưa tắt. Đến chiều đi về quê thì đãng trí nên mình quên không tắt. Về đến nhà gần 2 ngày rồi mới nhớ nên mình lật đật chạy xe lên lại phòng trọ để tắt máy lạnh. May là nhà ở tỉnh Long An cũng gần TP.HCM, chứ nếu xa thì chắc ăn tết xong nhìn hóa đơn tiền điện mà chóng mặt. Do đó, vào cuối tuần trước, khi dọn đồ về quê, mình đã ngắt luôn cầu dao cho chắc ăn", Tâm cho hay.

Để tránh những tình huống không đáng có như trên, nhiều người "từng trải" chia sẻ kinh nghiệm trước khi khóa cửa về quê đón tết. "Trước khi về quê, mình dành ra một ngày để sắp xếp quần áo và dọn dẹp, kiểm tra lại mọi thứ trong phòng. Mình dọn sạch đồ ăn còn thừa và vệ sinh tủ lạnh, rác cũng mang đi bỏ hết. Mền gối mình sẽ gấp gọn lại và bỏ vào bao sạch để không bị bám bụi. Trước khi về, mình sẽ kiểm tra lại mọi thứ từ khóa van bình gas, vòi nước cho đến các thiết bị điện", Võ Thị Tố Trinh (21 tuổi), nhân viên chăm sóc da tại một spa trên đường Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6 (TP.HCM), chia sẻ.

"Mình đi đâu là tài sản phải mang theo đó. Tết về quê dài ngày nên laptop, máy ảnh mình đều mang về, xe máy thì đem đi gửi nhà người thân, không để bất cứ vật có giá trị gì ở phòng trọ", Phan Huỳnh Yến Nhi, sinh viên năm thứ 2, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ.

Một trong những nỗi ám ảnh của người ở trọ khi về quê đón tết dài ngày là sợ trộm đột nhập. Do đó, việc khóa cửa cẩn thận trước khi về quê là hết sức quan trọng. Trước khi lên xe về Quảng Nam đón tết, Nguyễn Kim Tiền, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cẩn thận khóa hết tất cả các cửa.