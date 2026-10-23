Đừng bôi 5 chất này vào ban đêm nữa, da chỉ có ngày càng xấu đi

Vitamin C - Chỉ nên dùng ban ngày

Ban ngày, da chịu áp lực lớn từ tia UV, ánh sáng xanh và ô nhiễm. Các yếu tố này sinh ra gốc tự do làm đứt gãy collagen, khiến da nhanh lão hóa và sạm đen. Sử dụng vitamin C và kem chống nắng vào buổi sáng tạo thành "lá chắn kép" hoàn hảo. Sự kết hợp này giúp trung hòa gốc tự do và tăng cường bảo vệ da tối đa.

Ban ngày là thời điểm tốt để phát huy khả năng chống oxy hóa

AHA, BHA, PHA - Không nên lạm dụng mỗi tối

AHA, BHA, PHA giúp làm sạch sâu và sáng da nhưng việc lạm dụng chúng mỗi tối sẽ tàn phá làn da của bạn. Các acid này hoạt động bằng cách bẻ gãy liên kết tế bào chết và loại bỏ bã nhờn. Tuy nhiên, da luôn cần thời gian phục hồi lớp màng bảo vệ tự nhiên.

Sử dụng liên tục mỗi đêm sẽ bào mòn lớp màng này. Hậu quả là da bị mất nước, rát đỏ, dễ kích ứng, vỡ mao mạch và bùng phát mụn. Ngoài ra, da cũng bắt nắng hơn, nhanh lão hóa và sạm nám. Vì vậy, bạn chỉ nên dùng 2 - 3 lần/tuần để da vừa đẹp vừa khỏe mạnh.

Tinh dầu và hương liệu mạnh - 'Kẻ thù' của làn da nhạy cảm

Tinh dầu thiên nhiên chứa hàm lượng hợp chất hóa học phức tạp cùng các phân tử hương liệu cô đặc rất dễ gây ra kích ứng tiếp xúc. Đồng thời làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên của da khiến bề mặt bốc hơi độ ẩm nhanh chóng và nhạy cảm hơn vào ban đêm. Khi thoa các thành phần này trước lúc đi ngủ, làn da bước vào quá trình tự phục hồi nhưng lại phải gồng mình chống đỡ các tác nhân gây viêm. Từ đó dẫn đến tình trạng mẩn đỏ, ngứa rát, bùng phát mụn ẩn và đẩy nhanh tốc độ lão hóa khiến sắc tố da ngày càng sần sùi, xỉn màu.

Da nhạy cảm rất dễ phản ứng và sần lên khi tiếp xúc với các yếu tố tạo mùi thơm

Caffeine - Làm tỉnh táo cả làn da và cơ thể

Caffeine giúp giảm sưng và quầng thâm nhờ khả năng co mạch. Tuy nhiên, dùng chất này vào ban đêm sẽ khiến da nhanh lão hóa. Caffeine kích thích thần kinh làm giảm melatonin, cản trở da tự phục hồi khi ngủ. Việc co mạch kéo dài suốt đêm cũng làm giảm lưu thông máu và dưỡng chất. Ngoài ra, tác dụng đào thải nước của caffeine làm tổn thương hàng rào bảo vệ, khiến da khô ráp và mất độ đàn hồi.

Kết hợp sai hoạt chất - Nguy cơ 'quá tải' cho da

Khi kết hợp vô tội vạ các hoạt chất mạnh như retinoid, AHA, BHA, vitamin C hay benzoyl peroxide trong cùng một buổi, độ pH của da sẽ thay đổi đột ngột và gây kích ứng nặng. Ban đêm là lúc da cần nghỉ ngơi và tự phục hồi. Việc ép da gồng mình tiếp nhận quá nhiều hóa chất liều cao chỉ làm tế bào bị tổn thương sâu và "quá tải".

Hậu quả là da không thể hấp thụ dưỡng chất. Trái lại, da sẽ phản ứng ngược: bùng phát mụn viêm, đỏ rát, châm chít, bong tróc và nhanh lão hóa hơn trước.

2 dòng kem chống nắng được chuyên gia khuyên dùng

Kem chống nắng vật lý Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

Đây là dòng kem chống nắng thuần vật lý cao cấp đến từ Rejuvaskin - thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ. Với hơn 35 năm kinh nghiệm chuyên về phục hồi và cải thiện cấu trúc da. Chỉ số SPF 32 thích hợp dùng hàng ngày, đi làm văn phòng. Rejuvaskin thiết kế công thức kết hợp giữa màng lọc vật lý nồng độ cao và hoạt chất dưỡng - phục hồi da chuyên sâu.

Sản phẩm thiết kế chuyên biệt để bảo vệ và chăm sóc làn da mặt

Ưu điểm nổi bật:

20% zinc oxide (kẽm oxit): Giúp tạo màng chắn phản xạ lại tia UVA và UVB trên bề mặt da mà không hấp thụ vào da.

4% n iacinamide: Củng cố hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ kháng viêm, kiềm dầu, hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương ADN do tia UV gây ra.

Glycerin & panthenol (vitamin B5): Cấp ẩm, hỗ trợ giảm đỏ rát, tăng cường khả năng tự phục hồi của da.

Tocopheryl acetate (vitamin E): Chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do.

Không chứa oxybenzone, octinoxate, paraben, cồn khô, hương liệu nhân tạo hay chất bảo quản độc hại.

Phù hợp cho da nhạy cảm, da dầu mụn và đặc biệt là da mỏng yếu sau treatment.

Kết cấu dạng kem mịn nhẹ, dễ tán, thấm nhanh, nâng tone (trắng hồng tự nhiên) mà không bị lố hay bóng nhờn.

Có thể làm lớp kem lót trang điểm nhẹ nhàng trước khi makeup.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

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Kem chống nắng vật lý phổ rộng VI Derm Beauty SPF 50 Daily UV Defense Broad Spectrum Sunscreen

Dòng kem chống nắng vật lý cao cấp đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm VI Derm (Mỹ). Đây là một trong những sản phẩm được các chuyên gia đánh giá rất cao. Đặc biệt tối ưu cho làn da mỏng yếu, nhạy cảm, da đang treatment hoặc sau các liệu trình xâm lấn (như peel da, laser).

Sản phẩm phù hợp với mọi tông màu da mà không để lại vệt trắng





Ưu điểm nổi bật:

Zinc o xide: Hoạt chất chống nắng phổ rộng chống tia UVA1, UVA2 và UVB, có tính kháng viêm dịu nhẹ.

Titanium d ioxide: Hỗ trợ ngăn chặn tia UVB và UVA ngắn, tạo màng chắn bảo vệ da tối ưu dưới tác động của ánh nắng.

Phức hợp v itamin E: Cung cấp khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, trung hòa các gốc tự do hình thành bởi tia UV và ô nhiễm môi trường, hỗ trợ cấp ẩm và nuôi dưỡng tế bào da.

Chỉ số SPF 50 chống lại tia UVB (gây cháy nắng, bỏng rát) và màng lọc phổ rộng ngăn chặn tia UVA (nguyên nhân gây thâm nám, sạm đốm và lão hóa sớm).

Lớp finish đẹp, tiệp da, không bóng nhờn, không để lại vệt trắng dư thừa.

Sản phẩm không chỉ hoạt động như một "khiên chắn" tia UV mà còn bổ sung các chất chống oxy hóa để nuôi dưỡng và bảo vệ tế bào da sâu bên trong.

Giá niêm yết chính hãng: 1.550.000 đồng/59ml

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