Dùng bot nghe nhạc AI trục lợi 8 triệu USD, một người bị truy tố tại Mỹ

Hệ thống bot phát nhạc AI tạo hàng trăm nghìn lượt nghe mỗi ngày

Theo Techspot, một người đàn ông tên Michael Smith, 52 tuổi, sống tại bang Bắc Carolina (Mỹ), đã điều hành một hệ thống gian lận streaming nhạc trong nhiều năm. Từ năm 2017 đến 2024, Smith cùng các cộng sự tạo ra số lượng lớn nhạc AI (trí tuệ nhân tạo), sau đó tải lên các nền tảng phát nhạc trực tuyến như Spotify, Apple Music, Amazon Music và YouTube.

Các bản nhạc này được phát hành dưới nhiều tên nghệ sĩ giả do AI tạo ra. Mục tiêu là khiến hệ thống phân phối nhạc trực tuyến ghi nhận chúng như các sản phẩm âm nhạc hợp pháp, đủ điều kiện nhận tiền bản quyền.

Sự bùng nổ của nhạc AI đặt ra thách thức mới cho các nền tảng nghe nhạc trực tuyến ẢNH: KHẢI MINH

Để tăng lượt nghe, Smith triển khai một mạng lưới bot tự động. Hệ thống được vận hành thông qua 52 tài khoản dịch vụ đám mây, mỗi tài khoản điều khiển khoảng 20 bot, tổng cộng hơn 1.000 bot hoạt động đồng thời. Các bot này sử dụng VPN để truy cập nền tảng streaming và tự động phát nhạc liên tục nhằm tạo ra lượng nghe giả.

Theo tính toán của Smith, mỗi bot có thể phát hàng trăm bài nhạc mỗi ngày. Toàn bộ hệ thống có khả năng tạo ra hơn 660.000 lượt stream mỗi ngày, giúp các bản nhạc AI liên tục tích lũy lượt nghe và tiền bản quyền.

Với mô hình này, Smith ước tính có thể tạo ra hơn 3.000 USD mỗi ngày tiền bản quyền, tương đương hơn 1,2 triệu USD mỗi năm. Trong một email năm 2024, người này còn tuyên bố các bản nhạc của mình đã đạt hơn 4 tỉ lượt stream và mang lại hơn 12 triệu USD kể từ năm 2019.

Tuy nhiên, theo cơ quan công tố Mỹ, số tiền thực tế Smith thu được từ hoạt động gian lận streaming là hơn 8 triệu USD. Khoản tiền này được lấy từ quỹ chi trả bản quyền của các nền tảng âm nhạc, vốn dành cho nghệ sĩ và chủ sở hữu bản quyền hợp pháp.

Các công tố viên cho rằng kế hoạch của Smith không chỉ tạo ra các bản nhạc giả mà còn sử dụng hệ thống bot để thao túng số liệu người nghe ở quy mô lớn. Điều này khiến tiền bản quyền bị chuyển hướng khỏi các nghệ sĩ thật sang các tài khoản do nhóm này kiểm soát.

Smith đã nhận tội với một cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng. Người này dự kiến bị tuyên án vào ngày 29.7 và có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm tù, đồng thời bị tịch thu hơn 8 triệu USD liên quan đến vụ việc.

Vụ án cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng AI được sử dụng để sản xuất nhạc với quy mô lớn. Một số dịch vụ tạo nhạc AI hiện có thể tạo ra hàng triệu bài hát mỗi ngày, khiến việc kiểm soát gian lận trên các nền tảng streaming ngày càng trở nên phức tạp.