Đừng chỉ hút mỡ bụng nếu bạn muốn có một vóc dáng chuẩn đồng hồ cát!

Đối với tôi, một ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công không chỉ đơn thuần là lấy đi lượng mỡ thừa, mà là nghệ thuật điêu khắc để tái định hình lại cả một vùng cơ thể. Đó là chia sẻ của bác sĩ Phạm Văn Nam - Phó trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ - Da liễu Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh.

1. Nỗi lòng phụ nữ sau sinh ngoài 30: Combo "Bụng dư mỡ - Mông hõm sâu"

Bước qua tuổi 30 và trải qua những thiên chức làm mẹ thiêng liêng, cơ thể người phụ nữ phải chịu những biến đổi lớn về cả nội tiết tố lẫn cấu trúc cơ cơ thể. Sự tích tụ mỡ vùng bụng, đặc biệt là bụng dưới và hai bên hông sau, mỡ trở nên cứng đầu hơn bao giờ hết dưới tác động của sự suy giảm estrogen. Đồng thời, do cấu trúc xương chậu thay đổi sau sinh kết hợp với sự lão hóa tự nhiên, vùng mông thường bị teo lép, xuất hiện những vết hõm ở hai bên (hõm hông).

2. Triết lý hút mỡ bụng 360 độ: Sự chuyển tiếp mượt mà của đường cong

Tại sao tôi luôn tư vấn khách hàng nên chọn hút mỡ bụng 360 độ thay vì chỉ hút vùng bụng trước? Câu trả lời nằm ở khái niệm: Sự thiếu hụt tính kết nối. Cơ thể con người là một khối hình trụ đa chiều, không phải là một mặt phẳng. Nếu người bác sĩ chỉ tập trung lấy mỡ ở vùng mặt trước bụng, phần eo trước có thể xẹp xuống, nhưng lượng mỡ tích tụ ở eo sau, hông lưng vẫn còn nguyên. Hệ quả là khi nhìn nghiêng hoặc nhìn từ phía sau, đường eo của bạn sẽ bị đứt gãy, không có sự liên kết mượt mà với phần hông.

Hút mỡ bụng 360 độ là kỹ thuật giải phóng toàn bộ các mô mỡ thừa xung quanh vòng eo: từ bụng trên, bụng dưới, hai bên eo cho đến vùng hông lưng phía sau. Đây chính là bước "tạo nền" rất quan trọng. Quá trình này giúp thu nhỏ tối đa bán kính vòng eo, tạo ra đường cong ngay tại vị trí thắt lưng. Khi eo sau và hông lưng được ủi phẳng, nó sẽ tạo ra một bệ đỡ hoàn hảo, làm nổi bật đường lượn xuống của vòng ba, tạo nên hiệu ứng thị giác thắt đáy lưng ong đầy quyến rũ.

3. Cấy mỡ mông: Nghệ thuật điêu khắc từ nguồn "Vàng ròng" tự thân

Mỡ thừa ở bụng thường bị xem là kẻ thù của nhan sắc, nhưng dưới góc nhìn của một bác sĩ làm nghề tận tâm, tôi lại coi đó là "Vàng ròng" - một nguồn chất liệu sinh học tự thân vô cùng quý giá mà không một loại chất làm đầy nhân tạo nào có thể sánh bằng.

Thay vì bỏ đi một cách lãng phí, lượng mỡ thừa sau khi được hút ra từ bụng 360 độ sẽ được chúng tôi giữ lại để thực hiện sứ mệnh cao cả hơn: Điêu khắc lại vòng ba.

Cấy mỡ mông tự thân không đơn thuần là bơm mỡ vào cho mông to lên. Đó là một quá trình định hình lại form dáng. Tôi sẽ tập trung đưa mỡ vào những vùng khuyết thiếu, đặc biệt là hai vùng hõm sâu ở hai bên hông để xóa bỏ cạnh vuông, tạo độ tròn trịa, đầy đặn từ mọi góc nhìn. Khi vòng hai được thu nhỏ tối đa nhờ hút mỡ 360 độ, kết hợp với vòng ba được lấp đầy và nâng cao, tỷ lệ vàng của vóc dáng đồng hồ cát sẽ tự động xuất hiện một cách tự nhiên và mềm mại nhất.

4. Bước tiến từ Thái Lan: Sự kết hợp giữa Milifat và Microfat nâng cao tỷ lệ mỡ sống

Là một bác sĩ luôn khát khao mang đến những giải pháp an toàn và hoàn mỹ nhất cho khách hàng, tôi luôn tâm niệm y học là không ngừng học hỏi. Trong chuyến tu nghiệp và đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật cấy hút mỡ nâng cao tại Thái Lan năm 2024 - một trong những cái nôi của ngành thẩm mỹ thế giới, tôi đã tiếp cận và làm chủ được công nghệ xử lý mỡ tiên tiến: Kết hợp hạt mỡ Milifat và Microfat.

Sự cộng hưởng giữa Milifat và Microfat tạo nên một cấu trúc lưới mỡ đa tầng đan xen hoàn hảo. Kết quả lâm sàng cho thấy, công nghệ nâng cao này giúp tăng tỷ lệ mỡ sống lên mức tối đa, mỡ định hình nhanh chóng, không bị vón cục và duy trì kết quả bền vững theo thời gian. Vòng ba sau khi cấy không chỉ tròn đầy mà còn mềm mại, tự nhiên như mô thịt thật của chính cơ thể bạn.

5. Sự cộng hưởng không thể tách rời và cái tâm của người bác sĩ

Khi đứng trước một ca phẫu thuật, tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để thấu hiểu những kỳ vọng, nhưng đồng thời phải giữ sự tỉnh táo của một chuyên gia để đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Sự kết hợp giữa hút mỡ bụng 360 độ và cấy mỡ mông đa tầng (Milifat & Microfat) chính là một quy trình mang tính cộng hưởng đỉnh cao:

1. Tối ưu hóa thời gian và chi phí: Khách hàng chỉ cần thực hiện một lần gây mê, một khoảng thời gian chăm sóc hậu phẫu nhưng nhận lại kết quả thay đổi toàn diện cả hai vùng cơ thể.

2. Độ an toàn cao: Sử dụng hoàn toàn chất liệu tự thân, không có nguy cơ đào thải hay dị ứng như các vật liệu nhân tạo.

3. Vẻ đẹp hài hòa, không dấu vết: Đường nét chuyển tiếp từ eo xuống hông mượt mà, không có sự gồ ghề hay đứt gãy thẩm mỹ.

Đối với tôi, y khoa thẩm mỹ không phải là một ngành công nghiệp sản xuất hàng loạt. Mỗi khách hàng là một tác phẩm nghệ thuật độc bản. Sự tận tâm của người bác sĩ không chỉ thể hiện ở những đường mực vẽ chuẩn xác trước mổ hay những thao tác hút mỡ nhịp nhàng trong phòng phẫu thuật sạch khuẩn, mà nó nằm ở cái nhìn nhân văn về cái đẹp: Đẹp phải đi đôi với sự tự nhiên và an toàn.

Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng sở hữu một phiên bản tự tin và quyến rũ nhất của chính mình. Đừng chỉ nhìn vào một vùng bụng mỡ mà quên đi tổng thể đường cong đáng mơ ước phía sau. Hãy biến lượng mỡ thừa ấy thành món quà quý giá để tái sinh vóc dáng.