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Sức khỏe

Đừng chỉ rửa rau củ dưới vòi nước: Đầu bếp mách thêm một bước đơn giản

Như Quyên
Như Quyên
Rửa sạch là bước không thể thiếu trước khi chế biến bất kỳ loại rau củ hay trái cây tươi nào. Vậy, nên rửa thế nào để giúp loại bỏ bụi bẩn và giảm lượng vi khuẩn bám trên bề mặt?

Theo đầu bếp Michelle Doll Olson, bếp trưởng - quản lý cấp cao phụ trách phát triển ẩm thực công ty HelloFresh (Mỹ), mọi người chỉ cần cho rau củ hoặc trái cây vào một tô nước có pha khoảng vài thìa cà phê giấm. Bà Michelle Doll Olson cho biết giấm pha loãng có thể giúp loại bỏ vi khuẩn bám trên bề mặt thực phẩm.

Đừng chỉ rửa rau dưới vòi nước: Đầu bếp mách thêm một bước đơn giản - Ảnh 1.

Pha một lượng nhỏ giấm với nước trong tô, sau đó cho rau củ hoặc trái cây vào và ngâm trong vài phút

ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

“Chỉ cần nước sạch và một ít giấm trắng là đủ. Bên cạnh đó, có thể dùng thêm dụng cụ quay ly tâm (salad spinner) với các loại rau lá xanh, hoặc dùng bàn chải mềm để chà xát với các loại củ để loại bỏ lớp bụi bẩn cứng đầu”, bà Olson cho hay.

Giấm là bí quyết

Để thực hiện phương pháp này, mọi người có thể ngâm hoặc xịt giấm lên rau củ, trái cây để làm sạch một cách tự nhiên, theo Health (Mỹ). Cụ thể như sau:

Ngâm:

  • Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 20 giây để loại bỏ vi khuẩn.
  • Pha một lượng nhỏ giấm với nước trong tô, sau đó cho rau củ hoặc trái cây vào.
  • Ngâm trong vài phút.
  • Vớt ra, rửa lại thật kỹ dưới vòi nước sạch.
  • Dùng khăn sạch hoặc giấy thấm để lau khô.

Xịt:

  • Pha giấm với nước rồi cho vào bình xịt.
  • Đặt rau củ hoặc trái cây vào tô hoặc khay, sau đó xịt đều dung dịch lên bề mặt.
  • Để yên trong vài phút, rồi rửa sạch lại bằng nước.
  • Lau hoặc thấm khô trước khi sử dụng.

Phương pháp ngâm phù hợp với các loại rau củ, trái cây có kích thước nhỏ. Còn phương pháp xịt phù hợp với các loại rau củ, trái cây có kích thước lớn hơn.

Đừng chỉ rửa rau dưới vòi nước: Đầu bếp mách thêm một bước đơn giản - Ảnh 2.

Một trong những lưu ý quan trọng là trước khi chạm vào bất kỳ loại thực phẩm nào, hãy rửa tay thật sạch

ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Các lưu ý khi chế biến

Một số lưu ý để giữ thực phẩm sạch khi chế biến, giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm, theo Eating Well (Mỹ).

Trước khi chạm vào bất kỳ loại thực phẩm nào, hãy rửa tay thật sạch. Nếu đã mất công làm sạch rau củ nhưng tay lại không sạch, bạn vẫn có thể vô tình làm nhiễm bẩn thực phẩm.

Luôn rửa sạch rau củ, trái cây trước khi cắt. Nếu cắt khi bề mặt còn bẩn, dao có thể đưa bụi bẩn và vi khuẩn từ vỏ vào phần bên trong thực phẩm, khiến việc làm sạch trở nên khó khăn hơn.

Không tái sử dụng các dụng cụ như dao, thớt... khi chưa được rửa sạch; đồng thời nên rửa sạch rau củ, trái cây trước khi bảo quản chung với các thực phẩm khác trong tủ lạnh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Đừng bỏ qua bước rửa rau củ, trái cây ngay cả khi bạn dự định nấu chín chúng. Đây vẫn là một thói quen quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua thực phẩm và bảo vệ sức khỏe.

Mẹo giúp chanh thơm hơn

Với quả chanh, đầu bếp Michelle Doll Olson có một mẹo nhỏ để tăng hương vị. Bà cho biết nếu sử dụng chanh trong món ăn, sau khi rửa sạch vỏ, bà sẽ hơ quả chanh nhanh trên ngọn lửa trực tiếp. Cách này giúp làm cháy lớp sáp phủ bên ngoài vỏ chanh mà bà không muốn lưu lại trong món ăn, đồng thời giúp hương thơm của chanh đậm đà hơn, theo Eating Well (Mỹ).

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