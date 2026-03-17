Dựng chuyện bị cướp, cô gái ở Gia Lai bị xử phạt

Ngày 17.3, Công an phường Thống Nhất cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị V.H.Q (28 tuổi), trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật với cơ quan công an.



Theo Công an phường Thống Nhất, chị Q. trước đó đến trình báo khi đang lưu thông bằng xe mô tô trên đường Yết Kiêu, phường Thống Nhất thì bị 2 đối tượng áp sát cướp giật túi xách. Bên trong túi xách có 1 điện thoại iPhone 16 Pro Max kèm tiền mặt.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ vụ việc.

Kiểm tra hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường liên quan, đồng thời tiến hành xác minh thực địa, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết của vụ cướp. Qua làm việc cụ thể, lời khai của chị Q. có nhiều điểm mâu thuẫn, bất thường và không thống nhất.

Chị V.H.Q (28 tuổi) trú tại phường Pleiku bị xử phạt vì dựng chuyện bị cướp ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã làm rõ vụ cướp là không có thật. Chị Q. sau đó cũng thừa nhận không có vụ cướp nào xảy ra. Nguyên nhân do đang gặp khó khăn về tài chính nên đã mang điện thoại đi cầm cố lấy tiền trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân. Do sợ gia đình phát hiện, chị Q. đã dựng chuyện bị cướp để che giấu sự việc, đến cơ quan công an trình báo việc không có thật.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an phường Thống Nhất đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính chị V.H.Q số tiền 3,5 triệu đồng.

