Đừng để da 'kêu cứu': 3 sai lầm skincare tai hại nên ngưng ngay khi hè sang

Rửa mặt quá nhiều và dùng sản phẩm làm sạch quá mạnh

Hè sang, nhìn mặt bóng dầu là hội mê skincare chỉ muốn lao vào nhà vệ sinh "tẩy trần" bằng sữa rửa mặt kiềm dầu mạnh để tìm cảm giác sạch bong kin kít. Thế nhưng hành động rửa mặt quá nhiều và dùng sản phẩm tẩy rửa mạnh (chứa gốc kiềm cao như SLS) chính là phát súng "bức tử" hàng rào bảo vệ da.

Dưới góc độ khoa học, các chất hoạt động bề mặt mạnh sẽ hòa tan sạch lớp lipid và ceramide tự nhiên, làm đảo lộn độ pH lý tưởng (4.5 - 5.5) và phá vỡ màng acid mantle. Khi lớp khiên này sụp đổ, da bị mất nước nghiêm trọng khiến bộ não kích hoạt cơ chế phản ứng ngược, tạo thành vòng lặp: càng rửa càng dầu, càng dầu càng bùng mụn viêm.

Để giúp làn da khỏi vòng lặp bế tắc này, các homies cần "khai tử" ngay các sản phẩm bào mòn da và kết thân với một "chiến thần" làm sạch thông minh như Sữa rửa mặt Rejuvaskin Anti-Pollution. Sở hữu cơ chế làm sạch sâu từ gốc thực vật vô cùng dịu nhẹ giúp loại bỏ bụi mịn, cặn ô nhiễm và dầu thừa bám chặt trong lỗ chân lông mà không gây khô căng. Đồng thời bổ sung các thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ giúp củng cố hàng rào lipid, ngăn ngừa mụn phát sinh và nuôi dưỡng làn da sáng khỏe, mềm mịn.

* Ưu điểm nổi bật:

Sản phẩm tiên phong ứng dụng Exo-P™: Một loại polymer sinh học từ vi khuẩn biển sâu, hoạt động như một lớp màng chắn thông minh, "hút" và trung hòa các hạt bụi mịn.

Chiết xuất nha đam & Hoa cúc: Cấp ẩm, giúp giảm tình trạng kích ứng, đỏ rát.

Sodium C14-16 olefin sulfonate: Chất hoạt động bề mặt dịu nhẹ chiết xuất từ dừa, tạo bọt mịn vừa phải để làm sạch sâu mà không phá vỡ màng lipid tự nhiên.

Phù hợp cho cả những làn da đang bị tổn thương hoặc đang treatment.

Giá niêm yết chính hãng: 420.000 đồng/ 100ml

Bỏ qua kem dưỡng ẩm vì nghĩ da đã đủ ẩm

Nhiều người sai lầm khi bỏ hẳn kem dưỡng ẩm vào mùa hè vì nghĩ da đổ dầu là đã đủ nước. Thực tế, dầu và nước hoàn toàn khác nhau; khi bạn bỏ qua bước khóa ẩm, làn da sẽ bị mất nước xuyên biểu bì (TEWL) do nhiệt độ cao, kích hoạt tuyến bã nhờn hoạt động hết công suất để tiết dầu bù trừ nhằm bảo vệ da. Hậu quả là da bạn đổ dầu liên tục, gây bít tắc lỗ chân lông và gây mụn. Thay vì trốn tránh, Gen Z thông thái nên "F5" routine bằng các dòng kem dưỡng dạng gel-cream mỏng nhẹ chứa hyaluronic acid hoặc niacinamide để vừa cấp nước sâu, vừa kiềm dầu hiệu quả.

Để giúp làn da khỏi "vòng lặp vô tri" càng dưỡng càng dầu, một gợi ý cực xịn sò mà hội sành skincare đang rỉ tai nhau chính là kem dưỡng ẩm Frezyderm Moisturizing Plus Cream. Sở hữu công nghệ đa tầng đột phá, phối hợp giữa 3 loại hyaluronic acid có trọng lượng phân tử khác nhau, giúp len lỏi vào tận sâu lớp trung bì để cấp nước, đồng thời khóa ẩm bề mặt, giúp ngăn chặn hiện tượng mất nước xuyên biểu bì (TEWL). Frezyderm còn chứa các active ingredient hỗ trợ kích thích sản sinh collagen và các sợi nâng đỡ, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da săn chắc hơn trước cái nắng gắt của mùa hè.

* Ưu điểm nổi bật:

HA trọng lượng phân tử cao: Tạo một màng khóa ẩm vững chắc trên bề mặt, giúp ngăn chặn hiện tượng mất nước xuyên biểu bì (TEWL).

HA trọng lượng phân tử trung bình: Thấm vào lớp biểu bì để hỗ trợ làm mờ các rãnh khô, giúp da mịn màng.

HA trọng lượng phân tử thấp: Len lỏi sâu vào tận lớp trung bì, cấp nước sâu và kích thích da tự sản sinh HA tự nhiên.

Chất cream-gel siêu mịn, thấm ráo mịn trong vài giây, để lại lớp màng mỏng nhẹ như nhung, không bóng nhờn.

Giá niêm yết chính hãng: 1.030.000 đồng/ 50ml

Chỉ bôi kem chống nắng một lần vào buổi sáng

Nhiều bạn vẫn duy trì thoa một lớp kem chống nắng duy nhất vào buổi sáng rồi tự tin cả ngày, nhưng đây là thói quen đang âm thầm "phá hủy" làn da. Thực tế, các màng lọc chống nắng dù là vật lý hay hóa học đều có một thời gian nhất định và nhanh chóng bị xê dịch, mất tác dụng sau 2 đến 3 tiếng do tác động của ánh nắng, mồ hôi và dầu thừa. Khi lớp lá chắn này sụp đổ, làn da sẽ bị tác động trước tia UVA gây đứt gãy collagen, làm da chảy xệ, lão hóa sớm, cùng tia UVB kích thích sắc tố melanin khiến da sạm đen, cháy nắng loang lổ.

Để giúp làn da khỏi viễn cảnh sạm nám và lão hóa do lớp màng bảo vệ bị "bốc hơi" giữa nắng hè, việc re-apply (bôi lại) kem chống nắng sau mỗi 2 tiếng là điều bắt buộc. Và một gợi ý "10 điểm không có nhưng" cho routine này chính là kem chống nắng vật lý Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen. Sản phẩm này sở hữu màng lọc thuần vật lý với 4% zinc oxide có khả năng tạo ra lớp lá chắn sinh học bền vững trên bề mặt da, phản xạ tia UVA và UVB hiệu quả. Điểm cộng cực lớn khiến em này trở thành "chân ái" cho mùa hè là kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông hay để lại vệt trắng bợt bạt.

* Ưu điểm nổi bật:

Màng lọc thuần vật lý với 4% zinc oxide có khả năng chống lại cả tia UVB (gây cháy nắng, sạm da) và tia UVA bước sóng dài (gây lão hóa sâu, collagen đứt gãy).

Chỉ số SPF 32 của Rejuvaskin là "tỷ lệ vàng" lý tưởng: vừa đủ để bảo vệ da trước ánh nắng đô thị, vừa giữ cho da luôn thông thoáng, nhẹ tênh suốt cả ngày dài.

Không chứa hương liệu, không paraben và không chứa các màng lọc hóa học dễ gây kích ứng.

Texture dạng kem mỏng nhẹ, dễ tán, tiệp nhanh vào da và để lại lớp finish mịn màng, tự nhiên.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

