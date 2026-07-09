Đừng để mặt vuông cộng thêm tuổi cho nàng, hãy update ngay 5 kiểu tóc dưới đây!

Vì sao người mặt vuông dễ trông già hơn tuổi?

Không ít phụ nữ sở hữu gương mặt vuông thường có chung nỗi lo: nhìn ảnh lúc nào cũng cứng, thiếu nét nữ tính và đôi khi còn bị nhận xét "trông già hơn tuổi". Điều này không phải do làn da hay vóc dáng, mà đến từ đặc điểm cấu trúc khuôn mặt.

Theo các chuyên gia tạo mẫu tóc, mặt vuông thường có phần xương hàm rộng, đường quai hàm rõ nét, chiều ngang khuôn mặt gần bằng chiều dài. Khi kết hợp với kiểu tóc không phù hợp, những đường nét góc cạnh sẽ càng bị nhấn mạnh, khiến tổng thể khuôn mặt trở nên thô hơn.

Ngoài ra, nhiều người còn mắc sai lầm khi buộc tóc quá gọn, rẽ ngôi giữa tuyệt đối hoặc để tóc thẳng ép sát mặt. Những kiểu tóc này vô tình "phô diễn" toàn bộ khung xương hàm, làm khuôn mặt mất đi sự mềm mại vốn có.

Tin vui là chỉ cần thay đổi kiểu tóc, bạn hoàn toàn có thể tạo hiệu ứng thị giác giúp khuôn mặt cân đối hơn mà không cần can thiệp thẩm mỹ.

1. Tóc layer dài uốn lơi: "Vũ khí" che góc hàm hiệu quả

Nếu chỉ được chọn một kiểu tóc dành cho mặt vuông, nhiều chuyên gia sẽ ưu tiên tóc layer dài kết hợp uốn sóng nhẹ. Những lớp tóc được cắt so le ôm dọc hai bên má giúp giảm cảm giác vuông vức, trong khi các lọn tóc uốn lơi tạo chuyển động mềm mại, khiến đường viền hàm bớt sắc nét.

Đây cũng là kiểu tóc phù hợp với nhiều độ tuổi, từ sinh viên đến phụ nữ ngoài 30. Không chỉ giúp gương mặt nhỏ hơn, tóc layer còn mang lại vẻ trẻ trung, hiện đại và rất dễ chăm sóc. Đặc biệt, nếu kết hợp cùng mái bay hoặc mái thưa, hiệu quả "hack tuổi" sẽ càng rõ rệt.

2. Tóc bob dài ngang vai uốn cụp

Nhiều người nghĩ mặt vuông không nên cắt tóc ngắn. Thực tế, điều quan trọng không nằm ở độ dài mà ở cách tạo phom tóc. Một mái tóc bob dài ngang vai, phần đuôi uốn cụp nhẹ vào trong sẽ giúp ôm lấy xương hàm, tạo cảm giác khuôn mặt thanh thoát hơn.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với phụ nữ công sở vì vừa lịch sự, gọn gàng vừa không mất nhiều thời gian tạo kiểu mỗi sáng. Nếu muốn tăng thêm nét hiện đại, có thể kết hợp với màu tóc nâu lạnh, nâu trà hoặc nâu socola để gương mặt sáng và trẻ trung hơn.

3. Tóc dài kết hợp mái bay

Mái bay vẫn là một trong những xu hướng được yêu thích suốt nhiều năm qua và gần như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điểm mạnh của kiểu mái này nằm ở khả năng che bớt phần gò má và hai bên xương hàm. Những lọn tóc ôm nhẹ vào khuôn mặt tạo cảm giác mềm mại, giúp tỷ lệ gương mặt cân đối hơn.

Không những vậy, mái bay còn dễ biến tấu theo nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, thanh lịch đến trẻ trung năng động. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng với những người chưa muốn thay đổi quá nhiều nhưng vẫn mong khuôn mặt trông "dịu" hơn.

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4. Tóc xoăn sóng nước tự nhiên

Nếu tóc quá thẳng dễ làm lộ đường nét góc cạnh thì tóc xoăn sóng nước lại tạo hiệu ứng hoàn toàn ngược lại. Những lọn tóc bồng bềnh giúp tăng độ mềm mại cho tổng thể khuôn mặt, đồng thời tạo cảm giác gương mặt nhỏ và thanh thoát hơn.

Đây là kiểu tóc rất phù hợp với những người có mái tóc mỏng vì còn giúp tăng độ dày tự nhiên. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến khích chỉ nên uốn sóng lơi hoặc sóng nước tự nhiên thay vì uốn quá nhỏ. Những lọn tóc xoăn dày có thể khiến khuôn mặt trở nên nặng nề và cộng thêm tuổi.

5. Tóc pixie cá tính nhưng vẫn nữ tính

Không phải ai mặt vuông cũng phải để tóc dài. Nếu yêu thích phong cách cá tính, tóc pixie hoàn toàn có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Điều quan trọng là phần mái cần được để dài, tạo độ phồng nhẹ và ôm sang một bên thay vì cắt quá ngắn.

Kiểu tóc này giúp hướng sự chú ý lên phần mắt và sống mũi thay vì tập trung vào góc hàm. Ngoài ra, tóc pixie còn mang đến vẻ ngoài hiện đại, năng động và đặc biệt phù hợp với mùa hè.

Chuyên gia tạo mẫu tóc chia sẻ những kiểu tóc người mặt vuông nên hạn chế

Bên cạnh việc chọn đúng kiểu tóc, việc tránh những kiểu tóc "dìm dáng mặt" cũng rất quan trọng. Một số kiểu tóc có thể khiến mặt vuông trông cứng hơn gồm:

Tóc ép thẳng ôm sát mặt.

Rẽ ngôi giữa tuyệt đối khi không có mái.

Tóc bob cắt ngang đúng cằm.

Buộc tóc quá chặt để lộ toàn bộ đường viền hàm.

Tóc quá mỏng, thiếu độ phồng.

Nếu yêu thích những kiểu tóc này, bạn vẫn có thể biến tấu bằng cách tạo độ phồng ở chân tóc hoặc kết hợp mái bay để cân bằng tổng thể.

Chỉ thay đổi kiểu tóc thôi đã đủ? Kiểu tóc đóng vai trò rất lớn trong việc định hình diện mạo nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Một mái tóc đẹp sẽ phát huy hiệu quả tối đa khi đi cùng mái tóc khỏe, bóng mượt và ít hư tổn. Vì vậy, đừng quên chăm sóc tóc bằng cách bổ sung dưỡng chất, hạn chế tạo nhiệt quá thường xuyên, bảo vệ tóc trước ánh nắng và cắt tỉa định kỳ để giữ phom.

Bên cạnh đó, lựa chọn màu tóc phù hợp với màu da cũng góp phần giúp gương mặt sáng hơn, trẻ trung hơn và tạo cảm giác hài hòa. Điều quan trọng nhất là không chạy theo xu hướng một cách máy móc. Mỗi người có cấu trúc khuôn mặt, chất tóc và phong cách riêng. Một kiểu tóc đẹp là kiểu tóc giúp tôn lên ưu điểm và khiến bạn cảm thấy tự tin khi nhìn mình trong gương.

Đôi khi, chỉ một lần thay đổi nhỏ ở mái tóc cũng đủ mang đến diện mạo hoàn toàn khác. Nếu bạn sở hữu gương mặt vuông và vẫn chưa tìm được kiểu tóc phù hợp, hãy thử một trong năm gợi ý trên. Biết đâu, đó lại là "bí quyết hack tuổi" đơn giản mà bạn đã bỏ lỡ bấy lâu.