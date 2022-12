Đừng để sai phạm của đăng kiểm ảnh hưởng kinh tế cuối năm

Như Thanh Niên đã đề cập, nhiều trung tâm đăng kiểm (TTĐK) ở TP.HCM phải đóng cửa để phục vụ thanh tra, điều tra khiến số lượng xe dồn lại tại các TTĐK ở Thủ Đức, Q.7, gây nên tình trạng quá tải.

Nhiều chủ xe, tài xế cho biết họ phải xếp hàng từ 3 giờ sáng để lấy số thứ tự đăng kiểm vì các trung tâm thường sớm phải ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng kiểm trong ngày do quá tải. Tình hình ùn tắc tại các TTĐK xe cơ giới tiếp tục kéo dài, diễn ra ở tất cả các điểm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM.

Trước tình trạng này, Cục Đăng kiểm VN đã ra chỉ đạo nóng, yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tăng cường công tác kiểm định, bố trí làm thêm giờ để giải quyết phương tiện khi đến kiểm định.

Cuối năm thêm khó khăn

Sốt ruột trước hình ảnh các phương tiện nối đuôi thành hàng dài nhẫn nại chờ đến lượt đăng kiểm, bạn đọc (BĐ) Phúc Sơn than thở: “Ùn ứ, phương tiện chờ mấy ngày rồi mà chưa đến lượt đăng kiểm thì thiệt hại kinh tế rất lớn. Mong các cấp sớm có phương án để giải quyết giúp các phương tiện lưu thông phục vụ vận tải hàng hóa tết. Lúc này làm ăn, kinh doanh đương đầu nhiều khó khăn, lại thêm chuyện này rơi vào đúng thời điểm cận tết thì đúng là khó chồng thêm khó”.

Làm nghiêm ngay từ đầu, kiểm tra thường xuyên thì đâu đến nỗi. N.Phong Ủng hộ siết chặt quy trình đăng kiểm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức sai phạm. Đăng kiểm ẩu, để phương tiện không đảm bảo chạy ra ngoài đường chẳng khác nào tiếp tay cho hành vi giết người. Hoài Nhân Tiêu chuẩn đăng kiểm nên thay đổi một số tiêu chí để phù hợp hơn thực tế. Chinh Quốc





Không chỉ các phương tiện cơ giới kinh doanh, BĐ Phan Vinh nhận xét các xe không kinh doanh vận tải như xe cơ quan, xe gia đình cũng có nhu cầu đăng kiểm rất lớn trong dịp cuối năm khiến thời gian đăng kiểm càng kéo dài. “Cuối năm nhu cầu mua sắm ô tô cũng tăng cao, nếu không có giải pháp kịp thời, ùn tắc còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa”, BĐ Vuong Huy lo lắng.

Dù lo lắng, phải chờ đợi lâu hơn để kịp đăng kiểm xe cộ, nhưng đa số BĐ đều ủng hộ cơ quan quản lý siết chặt lại kỷ cương, chất lượng đối với công tác đăng kiểm, nhất là sau khi cơ quan công an phát hiện nhiều dấu hiệu tiêu cực tại một số TTĐK. BĐ Hien Chu nêu ý kiến: “Tôi rất hoan nghênh Bộ GTVT phối hợp với công an kiểm tra, triệt tiêu những hành vi xấu đã thành lệ này ở nhiều TTĐK. Nói thực, khi đi đăng kiểm, tôi cũng muốn nếu xe mình có lỗi gì thì họ chỉ ra, mình khắc phục luôn để an toàn cho mình và mọi người. Chứ mình nghiêm túc chấp hành nhưng biết xe bên cạnh người ta được dễ dàng bỏ qua lỗi, cũng khó chịu trong người”.

Rà soát tiêu chí đăng kiểm

Nhân việc các TTĐK quá tải khi nhu cầu của người dân dồn vào một thời điểm, nhiều BĐ đề nghị các cơ quan quản lý rà soát lại một số tiêu chí đăng kiểm để “hợp lý hơn với thực tế”. BĐ Minh Hồng đề xuất: “Ô tô mới xuất xưởng nên bỏ qua quy định phải đăng kiểm. Thời hạn để đăng kiểm tiếp theo nên căn cứ trên số ki lô mét phương tiện đã hoạt động, sẽ phù hợp hơn so với quy định về thời gian như hiện nay. Đồng thời việc đăng kiểm cần thực hiện nghiêm ngặt, chú trọng thêm vấn đề khí thải của phương tiện”. BĐ Nhannguyen568 cũng đề nghị cân nhắc “tăng thời hạn đăng kiểm đối với xe con, xe gia đình. Còn với xe dịch vụ, đặc biệt với xe tải, thì thời hạn bắt buộc tái đăng kiểm có thể giữ như hiện nay”.

BĐ Van Buu Nguyen góp ý: “Tôi thấy nên có TTĐK riêng cho xe tải, vì như vậy sẽ mang tính chuyên nghiệp hơn, cùng lúc không ảnh hưởng đến đăng kiểm xe gia đình, xe cơ quan. Kiểm định cho xe tải rất lâu, rất mất thời gian”.

“Xin đề xuất các giải pháp trước mắt: các trạm đăng kiểm tăng cường làm việc 24/24; tài xế có thể chạy ra các tỉnh lân cận để đăng kiểm; CSGT tạm ngưng xử phạt đối với xe đến hạn nhưng chưa đăng kiểm được do lỗi đăng kiểm quá tải, thông qua việc xác tín bằng giấy hẹn hay giấy xác nhận… gì đó mà trạm đăng kiểm cấp”, BĐ Tran Tien Cu đề xuất.