Đừng để Vitamin C 'phản chủ' khiến da xỉn màu, phí tiền oan

Thoa serum vitamin C sai giờ, da bỏ lỡ điều gì?

Vitamin C là chất chống ô xy hóa thiết yếu, cung cấp hàng rào bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do từ tia UV và ô nhiễm môi trường. Sử dụng serum Vitamin C vào buổi sáng, trước kem chống nắng, tối ưu hóa khả năng bảo vệ da, giảm thiểu tổn thương do ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa sạm nám, lão hóa sớm.

Việc bỏ qua bước thoa Vitamin C ban ngày sẽ khiến da thiếu đi "lá chắn" chống ô xy hóa, dễ bị tổn thương bởi các tác nhân gây hại, dẫn đến da xỉn màu và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ngoài ra, Vitamin C còn ức chế sản sinh melanin, cải thiện sắc tố và làm đều màu da.

Sử dụng Vitamin C không đúng thời điểm hoặc không đều đặn sẽ làm chậm quá trình cải thiện sắc tố và làm sáng da. Đặc biệt, kết hợp Vitamin C với các hoạt chất mạnh như AHA/BHA hoặc Retinol mà không có khoảng giãn cách hợp lý, hoặc sử dụng nồng độ cao cho da nhạy cảm vào ban ngày mà không có chống nắng đầy đủ, có thể gây kích ứng, mẩn đỏ và tăng nhạy cảm với ánh nắng, làm trầm trọng thêm tình trạng sạm nám.

Đừng quên thoa serum Vitamin C vào buổi sáng để chống lão hóa hiệu quả

Thoa đúng giờ nào? Cách nào mới chuẩn?

Hãy nhớ quy tắc vàng: pH là chìa khóa! Vitamin C, đặc biệt là L-Ascorbic Acid (dạng tinh khiết và hiệu quả nhất của Vitamin C), hoạt động tốt trong môi trường pH thấp, khoảng 2.5-3.5.

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm có pH quá cao trước hoặc sau Vitamin C, nó có thể làm giảm đáng kể hiệu quả của "em nó", thậm chí gây kích ứng. Vậy nên, thứ tự chuẩn chỉnh nhất là: làm sạch da - toner (nếu có và pH thấp) - Vitamin C - các sản phẩm dưỡng ẩm khác.

Đừng quên hãy để Vitamin C có đủ thời gian thẩm thấu (khoảng 10-15 phút) trước khi apply các bước tiếp theo, điều này giúp tối ưu hóa khả năng hấp thụ và tránh tình trạng "bị loãng". Vitamin C rất dễ bị ô xy hóa khi tiếp xúc với ánh sáng, không khí và nhiệt độ cao, biến đổi thành Dehydroascorbic Acid, một dạng không còn tác dụng và thậm chí có thể khiến da xỉn màu hơn. Vì vậy, hãy ưu tiên các sản phẩm Vitamin C được đóng gói trong lọ tối màu, có vòi bơm hoặc ống nhỏ giọt kín khí, và luôn bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, thậm chí có thể cất trong tủ lạnh mini chuyên dụng cho mỹ phẩm để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Cuối cùng, hãy bắt đầu với nồng độ thấp (5-10%) nếu bạn mới làm quen với Vitamin C, và tăng dần lên (15-20%) khi da đã thích nghi. Nếu có bất kỳ dấu hiệu kích ứng nào như đỏ rát, châm chích kéo dài, hãy giảm tần suất hoặc nồng độ, hoặc tạm ngưng sử dụng để da phục hồi.

Thoa serum vitamin C đúng giờ và đúng cách để phát huy tối đa công dụng

Review dòng Vitamin C ổn định và rất đáng đầu tư

Serum dưỡng trắng khỏe da VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Đây là một sản phẩm serum chuyên biệt được thiết kế để làm sáng da, cải thiện đều màu da và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, tập trung vào việc cung cấp một lượng lớn Vitamin C ổn định cho da.

Thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng đến từ Mỹ

*Ưu điểm nổi bật:

Nồng độ Vitamin C tối ưu và ổn định: Sử dụng dạng Vitamin C nguyên chất (L-Ascorbic Acid) ở nồng độ hiệu quả, đồng thời có công nghệ ổn định để giữ cho Vitamin C không bị ô xy hóa nhanh chóng, đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.

Công thức phối hợp hiệp đồng: Sự kết hợp giữa Vitamin C, Ferulic Acid và Vitamin E tạo nên một "bộ ba" chống ô xy hóa cực mạnh, tăng cường hiệu quả bảo vệ và phục hồi da.

Khả năng thẩm thấu tốt: Serum dạng lỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu vào da mà không gây bết dính hay bí tắc lỗ chân lông.

Phù hợp với nhiều loại da: Mặc dù chứa Vitamin C nồng độ cao, nhưng với công thức được nghiên cứu kỹ lưỡng, sản phẩm có thể phù hợp với nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm (tuy nhiên, với da quá nhạy cảm, nên thử nghiệm trước trên một vùng da nhỏ).

Giá tham khảo: 2.850.000 VNĐ/ 30ml.

