Ngày 24.11, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp cấp cứu do điện giật khi chích cá. Tuy nhiên, người đàn ông đã không qua khỏi.

Khoảng 8 giờ ngày 24.11, Trạm vệ tinh cấp cứu 115 tại Bệnh viện Gia An 115 tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu từ gia đình anh T.T.A (36 tuổi, ở phường Tân Tạo). Theo người nhà, khoảng 30 phút trước đó, anh A. dùng điện chích cá thì bị điện giật. Sau đó, anh dần lơ mơ rồi hôn mê, lay gọi không đáp ứng, cơ thể tím tái nên gia đình gọi cấp cứu 115.

Khi xe cấp cứu cùng nhân viên y tế đến hiện trường, bệnh nhân đã hôn mê, ngưng thở, không bắt được mạch. Bác sĩ ghi nhận vết bỏng da ở mặt sau cẳng chân bên phải, các chân, tay lạnh.

Bác sĩ xử trí cấp cứu cho nạn nhân trước đó, nhưng người này đã không qua khỏi ẢNH: BSCC

"Gia đình gọi cấp cứu 115, đồng thời vội đưa nạn nhân bằng xe máy ra đường tìm xe cấp cứu. Khi gặp, ê kíp lập tức dừng xe, triển khai cấp cứu hồi sinh tim phổi ngay tại chỗ. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi đã không thể giành lại sự sống cho anh ấy", bác sĩ Nhật Tuệ thuật lại.

Bác sĩ Nhật Tuệ cảnh báo việc dùng điện chích cá, bắt cá rất nguy hiểm. Dòng điện đưa xuống nước có thể gây điện giật không chỉ với người trực tiếp sử dụng mà cả những người ở gần. Hậu quả có thể là rung thất, ngừng tim và tử vong trong thời gian rất ngắn.

Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng điện để chích cá dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt không chủ quan với nguy cơ điện giật trong môi trường ao hồ, sông suối.

"Nếu phát hiện người bị điện giật, tuyệt đối không chạm vào nạn nhân khi nguồn điện chưa được ngắt an toàn. Hãy gọi cấp cứu 115 và tiến hành ép tim nếu nạn nhân không thở bình thường, sau khi đã bảo đảm an toàn cho người cấp cứu", bác sĩ Nhật Tuệ chia sẻ.