Đừng đổ lỗi cho máy lạnh: Sai lầm này mới khiến bạn dễ viêm mũi, đau họng

Theo bác sĩ, bản thân máy lạnh không trực tiếp gây bệnh. Phần lớn các vấn đề sức khỏe liên quan đến máy lạnh xuất phát từ cách sử dụng hoặc bảo dưỡng thiết bị không đúng cách.

Đặt nhiệt độ quá thấp, không vệ sinh định kỳ đều có thể gây hại

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Chương, Khoa Nội tổng hợp, Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc (TP.HCM), cho biết khi máy lạnh được cài ở nhiệt độ quá thấp, đặc biệt nếu chênh lệch lớn so với nhiệt độ ngoài trời, niêm mạc mũi và họng phải tiếp xúc đột ngột với không khí lạnh.

ở những người có cơ địa dị ứng hoặc mắc hen phế quản, không khí lạnh còn có thể kích thích phản xạ co thắt đường hô hấp, làm xuất hiện hoặc nặng thêm các cơn hen ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Điều này khiến mạch máu co lại, giảm lưu lượng máu nuôi niêm mạc và làm suy giảm hoạt động của hệ thống lông chuyển - cơ chế tự làm sạch giúp loại bỏ bụi, vi khuẩn và virus. Khi đó, nguy cơ viêm mũi, viêm họng, viêm xoang hoặc các nhiễm trùng đường hô hấp sẽ tăng lên.

Ngoài ra, việc để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể trong thời gian dài cũng có thể làm khô niêm mạc mũi, họng và thanh quản, gây khô rát, đau họng hoặc khàn tiếng.

Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là việc không vệ sinh máy lạnh định kỳ. Theo bác sĩ Hoàng Chương, sau một thời gian sử dụng, lưới lọc và dàn lạnh có thể tích tụ bụi, nấm mốc, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng. Khi máy hoạt động, những hạt này sẽ phát tán trở lại vào không khí, làm tăng nguy cơ kích ứng đường hô hấp hoặc khởi phát các đợt viêm mũi dị ứng, hen phế quản ở những người nhạy cảm.

Bác sĩ cho biết thêm, máy lạnh không trực tiếp gây viêm tai. Tuy nhiên, nếu viêm mũi hoặc viêm họng kéo dài, chức năng vòi nhĩ có thể bị suy giảm, làm tăng nguy cơ viêm tai giữa, nhất là ở trẻ nhỏ.

Cần đi khám khi các dấu hiệu này kéo dài

Theo bác sĩ Hoàng Chương, cảm giác khô mũi, khô họng hoặc hắt hơi nhẹ khi ở trong phòng máy lạnh là những triệu chứng thường gặp, thường cải thiện khi uống đủ nước, điều chỉnh nhiệt độ phòng hoặc nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, nếu các triệu chứng sau kéo dài hoặc ngày càng nặng hơn thì không nên chủ quan mà cần đi khám:

Nghẹt mũi, chảy mũi hoặc đau họng kéo dài trên 1 tuần.

Đau vùng mặt hoặc đau đầu nghi ngờ viêm xoang.

Ho kéo dài, khò khè hoặc khó thở.

Đau tai, ù tai, nghe kém hoặc chảy dịch tai.

Bác sĩ lưu ý thêm, người dân không nên tự ý sử dụng kháng sinh hoặc lạm dụng thuốc nhỏ mũi co mạch vì chúng có thể che lấp triệu chứng hoặc gây ra các tác dụng không mong muốn.

Dùng máy lạnh đúng cách giúp bảo vệ sức khỏe hô hấp và tai mũi họng, nhất là ở trẻ em, người lớn tuổi hoặc có bệnh nền liên quan ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Dùng máy lạnh thế nào để bảo vệ sức khỏe?

Để phòng bệnh, bác sĩ Hoàng Chương cho biết mục tiêu không phải là hạn chế sử dụng máy lạnh mà là sử dụng sao cho hợp lý:

Nhiệt độ phòng nên được duy trì ở mức khoảng 26 - 28°C, không nên chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ bên ngoài (không quá 7 - 8°C). Điều này giúp cơ thể thích nghi tốt hơn khi di chuyển giữa môi trường trong nhà và ngoài trời, đồng thời giảm nguy cơ sốc nhiệt.

Độ ẩm trong phòng cũng cần được duy trì ở mức khoảng 40 - 60%, vì đây là khoảng tối ưu để niêm mạc đường hô hấp duy trì chức năng bảo vệ tự nhiên.

Bên cạnh đó, nên uống đủ nước, tránh nằm hoặc ngồi ngay dưới cửa gió của máy lạnh; vệ sinh lưới lọc và bảo dưỡng máy định kỳ để hạn chế bụi, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng.