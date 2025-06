Đừng đùa giỡn với tính mạng của mình!

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 16 giờ ngày 22.6, sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu từ N.T.L về việc mình và nhóm bạn bị lạc khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CHCN) Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng vào cuộc và tổ chức tìm kiếm, ứng cứu để đảm bảo an toàn cho các du khách. Đơn vị điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an và dân quân xã Phước Đồng tổ chức cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đưa ba nạn nhân bị lạc xuống núi an toàn ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT PCCC & CHCN KHÁNH HÒA cung cấp

Sau gần 3 tiếng tổ chức tìm kiếm trên địa hình hiểm trở, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận được nhóm ba người bị lạc. Đó là N.T.L, P.T.P (cùng 23 tuổi, trú TP.Nha Trang) và H.K.L (24 tuổi, trú TX.Ninh Hòa). Cả ba đã được cảnh sát đưa xuống núi an toàn vào khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, sức khỏe ổn định. Ba du khách cho biết họ rủ nhau leo núi Hoàng Ngưu Sơn để trải nghiệm, nhưng bị lạc đường khi xuống và kẹt lại trên núi.

Vừa hại bản thân, vừa liên lụy cộng đồng

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cảnh báo về tình trạng chủ quan khi đi du lịch mạo hiểm, khám phá của nhiều người trẻ. "Rất nhiều sự cố tương tự đã xảy ra, thậm chí trả giá bằng cả tính mạng, nhưng đáng tiếc là một bộ phận bạn trẻ vẫn chưa xem đó là bài học. Việc cứ vô tư "xách ba lô lên và đi" không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm cho chính mình mà còn gây phiền toái cho cộng đồng", BĐ Lâm Tùng cảnh báo.

Tương tự, BĐ Lai Ngo ý kiến: "Một thực trạng đáng suy ngẫm là có những bạn trẻ rất nhiệt tình khám phá, đam mê du lịch mạo hiểm nhưng dường như chưa có đủ kỹ năng cần thiết. Mặc dù đây là sự lựa chọn của riêng mỗi người, nhưng hệ quả đôi khi lại làm phiền đến nhiều bên khác một cách không mong muốn".

Còn BĐ Nguyen Vu viết: "Thực tế đã chứng minh rất nhiều trường hợp tai nạn do thiếu kỹ năng khi du lịch khám phá, thậm chí có cả những mất mát về sinh mạng. Dù vậy, vẫn còn nhiều bạn trẻ chưa thật sự rút kinh nghiệm, cứ thiếu cân nhắc mà lao vào mạo hiểm".

"Đừng tự đẩy mình vào tình thế hiểm nguy. Khi đi rừng, leo núi, ngoài kiến thức nền tảng, các bạn cần dành thời gian huấn luyện thực tế với những người chuyên nghiệp để tích lũy kinh nghiệm. Các bạn trẻ lần này may mắn còn có thể trở về. Rừng sâu núi thẳm không phải nơi các bạn có thể tùy tiện "đi rồi về" như ý muốn", BĐ Tiểu Thiên lưu ý.

Cần trang bị kỹ năng, kiến thức đầy đủ

Theo BĐ Thanh Chi, sự việc lần này là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai đam mê khám phá, leo núi. "Cần chuẩn bị kỹ kiến thức địa hình, trang thiết bị đầy đủ và tuyệt đối không chủ quan khi tiến vào khu vực hiểm trở, đặc biệt lúc trời tối", BĐ này lưu ý thêm.

Cùng quan điểm, BĐ Công Hiếu ý kiến: "Với những ai yêu thích khám phá mạo hiểm, việc học hỏi kỹ năng là cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ, sự thiếu cẩn trọng có thể dẫn đến những tình huống không đáng có, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng".

BĐ Vinh Nguyễn góp ý: "Tính mạng không phải là trò đùa. Hãy tự trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản, chúng hoàn toàn nằm trong khả năng học hỏi của mỗi người. Đừng ảo tưởng rằng đi rừng, đi núi là đơn giản, chỉ cần "xách ba lô lên và đi" là có kinh nghiệm. Một lần lạc đường có thể là cái giá phải trả bằng mạng sống".

"Việc muốn khám phá nhưng lại không hề có kỹ năng, cùng với tư duy đơn giản, chính là con đường dẫn đến những rắc rối tự mình gây ra. Kỹ năng sống đến từ nhiều nguồn: các khóa đào tạo, hoạt động thực tế có người hướng dẫn... Đây là trách nhiệm tự thân của mỗi cá nhân", BĐ Hương Mai góp ý.