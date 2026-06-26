Đúng giờ tắt máy đi về, sao phát triển được?

“Mới tuyển được bạn thực tập mà đúng 5 giờ là tắt máy đi về. Tư duy như vậy sao phát triển được?”.

Một bài đăng trên Threads với nội dung trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một số người cho rằng việc sẵn sàng ở lại làm thêm thể hiện tinh thần trách nhiệm và cầu tiến, nhiều ý kiến khác lại cho rằng nhân viên có quyền ra về khi kết thúc thời gian làm việc đã được thỏa thuận.

Về đúng giờ không đồng nghĩa thiếu trách nhiệm

Bành Nguyễn Xuân Nghi (đường Đội Cung, P.Bình Thới, TP.HCM) cho rằng việc đánh giá một nhân viên hay thực tập sinh thông qua việc họ về đúng giờ là cách nhìn không còn phù hợp với môi trường làm việc hiện nay.

Theo Nghi, điều quan trọng là người lao động có hoàn thành công việc và đảm bảo chất lượng trong thời gian làm việc hay không.

“Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn bị đánh giá chỉ vì về đúng giờ, điều đó cho thấy doanh nghiệp đang chú trọng thời gian hiện diện hơn là kết quả công việc”, Nghi nói.

Nghi cho biết không phản đối việc tăng ca, song chỉ sẵn sàng làm thêm khi công việc thực sự cấp bách hoặc mang lại giá trị cho quá trình phát triển bản thân. Theo Nghi, sự cống hiến nên được đánh giá thông qua kết quả và hiệu quả công việc thay vì số giờ ngồi tại văn phòng.

Trong khi đó, Cổ Hào Kiệt (ngụ đường Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, TP.HCM) cho rằng người lao động hoàn toàn có quyền ra về khi kết thúc thời gian làm việc đã được thỏa thuận với doanh nghiệp.

Theo Kiệt, để nhân viên sẵn sàng làm thêm giờ một cách tự nguyện, doanh nghiệp cần có chính sách đãi ngộ và phúc lợi phù hợp. “Không thể đánh giá một người có cống hiến hay không chỉ dựa vào việc họ về đúng giờ hay ở lại muộn”, anh nêu quan điểm.

Nam nhân viên cho rằng nếu yêu cầu làm thêm giờ là một phần của công việc thì điều đó cần được trao đổi rõ ràng ngay từ quá trình tuyển dụng. Khi người lao động cảm thấy những nỗ lực của mình được ghi nhận và nhận được những giá trị tương xứng, họ sẽ có thêm động lực để gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp.

Không chỉ xuất hiện trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội, xu hướng đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng được ghi nhận ở nhiều lao động trẻ hiện nay. Theo một báo cáo của Talentnet về lực lượng lao động Gen Z, 62% người trẻ cho biết ưu tiên gia đình và các mối quan hệ cá nhân, cho thấy xu hướng đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của thế hệ này.

Nhiều ý kiến cho rằng việc người lao động về đúng giờ sau khi hoàn thành công việc không nên bị xem là biểu hiện của sự thiếu cống hiến. ẢNH MINH HỌA: QUỲNH QUỲNH

Mỗi công việc có một cách đánh giá khác nhau

Ở góc độ quản trị nhân sự, ông Phạm Thanh Hưng, Giám đốc nhân sự The New District - The New Gym, đồng thời là cố vấn giải pháp nhân sự tại CTM (thuộc CT Group), cho rằng mong muốn được trở về nhà sau khi kết thúc ngày làm việc là nhu cầu phổ biến của đa số người lao động.

Theo ông Hưng, khi đánh giá nhân sự, điều quan trọng không nằm ở việc họ ở lại văn phòng đến mấy giờ mà là chất lượng công việc tạo ra.

“Các bạn trẻ hiện nay rất năng động, sáng tạo và có nhiều công cụ hỗ trợ để hoàn thành công việc hiệu quả hơn trước”, ông Hưng nhận định.

Vị chuyên gia nhân sự cũng dẫn chứng việc một số doanh nghiệp áp dụng các biện pháp hạn chế tăng ca nhằm giúp người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả làm việc.

Theo ông Hưng, thay vì tập trung vào số giờ hiện diện tại văn phòng, điều cốt lõi vẫn là ý thức tự giác, khả năng quản lý thời gian và mức độ hoàn thành công việc của mỗi cá nhân.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM (YES Center), cho rằng rất khó đưa ra nhận định chung về việc người lao động về đúng giờ sau khi hoàn thành công việc.

Theo bà Thảo, mỗi ngành nghề, vị trí việc làm và môi trường làm việc đều có những đặc thù riêng. Vì vậy, việc đánh giá một nhân sự không thể chỉ dựa vào thời điểm họ rời văn phòng mà cần đặt trong bối cảnh cụ thể của từng công việc.

Bà Thảo cho rằng điều quan trọng là người lao động có hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và yêu cầu công việc hay không. Với nhiều lao động trẻ hiện nay, việc ứng dụng công nghệ vào công việc giúp nâng cao năng suất, từ đó rút ngắn thời gian xử lý công việc nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Theo vị đại diện YES Center, thay vì nhìn vào việc người lao động về sớm hay về muộn, doanh nghiệp cần đánh giá hiệu quả công việc trong từng vị trí và môi trường làm việc cụ thể.