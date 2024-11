Dừng hoạt động dãy quán nhậu ven sông Hàn mở nhạc 'tra tấn' khu dân cư

Ngày 18.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định tạm dừng hoạt động dãy quán nhậu ven sông Hàn trên đường Chương Dương (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) do liên tục tái phạm mở nhạc ồn ào, "tra tấn" khu dân cư.

Trước đó, tối 16.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn kiểm tra 3 quán nhậu gồm Đốt Lò, Simsimi, Bụi trên đường Chương Dương. Tại thời điểm kiểm tra, 3 quán nhậu này có đông khách nhậu khuya, mở nhạc ồn ào quá mức và quá giờ quy định.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn lập biên bản xử lý vụ việc ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lực lượng công an lập biên bản các hành vi gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự và vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, quán Simsimi và quán Bụi từng bị lực lượng chức năng P.Mỹ An và Q.Ngũ Hành Sơn nhiều lần kiểm tra đột xuất, lập biên bản, xử phạt về các vi phạm tương tự.

Quán Bụi vi phạm về tiếng ồn ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, người dân sinh sống khu vực đường Chương Dương liên tục phản ánh đến chính quyền địa phương P.Mỹ An về việc bị dãy quán nhậu "tra tấn", mở nhạc ồn ào thâu đêm đến tận 3 giờ sáng.

Đáng chú ý, chỉ trong 4 tháng qua, đã có gần 10 kiến nghị, khiếu nại đến dãy nhà hàng quán nhậu này. Ngoài 3 cơ sở nêu trên, còn có nhà hàng Hương Lê (giao lộ Chương Dương - Hàm Tử, P.Mỹ An) vừa mở nhạc ồn ào, vừa hát karaoke ảnh hưởng giờ nghỉ ngơi của người dân xung quanh.

Quán nhậu ven sông Hàn làm 'rung lắc' khu dân cư

Theo phản ánh, các cơ sở kinh doanh này mở các loại nhạc DJ, remix, vinahouse, vinahey bằng loa công suất lớn, khiến nhà dân cách xa 100 mét vẫn bị ảnh hưởng. Học sinh, sinh viên không thể học hành ở nhà vào ban đêm, nhà dân liền kề các quán này thì "rung lắc", thường xuyên phải kêu cứu.

Quán nhậu Simsimi bị đình chỉ hoạt động ẢNH: NGUYỄN TÚ

UBND Q.Ngũ Hành Sơn, Công an Q.Ngũ Hành Sơn liên tục chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản, xử phạt các cơ sở này. Chủ cơ sở cũng cam kết khắc phục, nâng cấp cơ sở để giảm âm lượng nhưng do đặc thù kinh doanh không gian mở nên các vũ trường lộ thiên vẫn tái diễn tình trạng "tra tấn" khu dân cư.

Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 3 cơ sở kinh doanh quán nhậu Đốt Lò, Simsimi, Bụi, đồng thời có văn bản kiến nghị UBND Q.Ngũ Hành Sơn thu hồi giấy phép kinh doanh đối với một số cơ sở chây ỳ.