Dùng kháng sinh hiệu quả trong điều trị viêm phổi

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi cộng đồng, viêm phổi bệnh viện, hướng tới sử dụng kháng sinh hợp lý tránh kháng thuốc do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận phối hợp Liên chi hội Hô hấp TP.HCM tổ chức ngày 14.5.

Các chuyên gia đầu ngành hô hấp tham dự Hội thảo cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi cộng đồng, viêm phổi bệnh viện, hướng tới sử dụng kháng sinh hợp lý tránh kháng thuốc tổ chức ngày 14.5

Imexpharm vinh dự tham gia với tư cách là nhà tài trợ, đồng hành cùng các chuyên gia đầu ngành hô hấp để chia sẻ, cung cấp cho các bác sĩ ở tỉnh Bình Thuận những kiến thức hữu ích, đặc biệt liên quan đến điều trị bằng kháng sinh. Nằm trong chuỗi chủ đề sử dụng thuốc kháng sinh hợp lý trong điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp, sắp tới trong tháng 6-7 Imexpharm dự kiến đồng hành, phối hợp tổ chức các hội thảo như Hội thảo Kháng sinh bền vững với chủ đề: Giảm gánh nặng cho cuộc chiến giữa "Vi khuẩn kháng thuốc" và "Tìm kiếm kháng sinh mới"; Imexforum HCM với chủ đề: Tối ưu hóa sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn hô hấp; Hội thảo: Triển khai quản lý hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) trong cộng đồng tại địa phương…

Khởi động kháng sinh càng sớm càng tốt

Tại Hội thảo ở Bình Thuận, liên quan đến điều trị viêm phổi và viêm phổi thở máy do vi khuẩn đa kháng và điều trị chuyển tiếp sau xuất viện, TS-BS Trương Dương Tiển - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết viêm phổi mắc phải tại bệnh viện là một trong những bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện phổ biến và nguy hiểm nhất. Nguy cơ mắc bệnh này cao nhất ở những bệnh nhân thở máy nhưng hầu hết các trường hợp xảy ra ở những bệnh nhân không được thở máy do số lượng lớn hơn. Nguy cơ mắc viêm phổi bệnh viện cao hơn khoảng 10 lần ở bệnh nhận được thở máy so với bệnh nhận không được thở máy. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong thô đối với viêm phổi thở máy và viêm phổi không thở máy là tương tự nhau. Việc xác định tỷ lệ tử vong do viêm phổi so với tình trạng cơ bản của bệnh nhận là phức tạp nhưng hầu hết các ước tính đều tương đối thấp.

TS-BS Trương Dương Tiển - Bệnh viện Chợ Rẫy trình bày chuyên đề Điều trị viêm phổi và viêm phổi thở máy do vi khuẩn đa kháng và điều trị chuyển tiếp sau xuất viện

Để điều trị viêm phổi bệnh viện cần phát hiện, chẩn đoán, điều trị sớm hợp lý đặc biệt lưu ý đến thời điểm dùng kháng sinh. Theo ông Tiển, cần khởi động kháng sinh càng sớm càng tốt, sau khi đã lấy bệnh phẩm. Nếu nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn thì khởi động kháng sinh trong vòng 1 giờ đầu sau chẩn đoán. Tuy nhiên, ông Tiển cũng cho rằng khi sử dụng kháng sinh kéo dài và phổ rộng không thích hợp sẽ tăng tác dụng phụ của thuốc, tăng tương tác thuốc, tăng tỷ lệ nhiễm Clotridium difficile (Clostridium difficile là vi khuẩn gram dương, kỵ khí bắt buộc, gây bệnh bằng ngoại độc tố), tăng tỷ lệ đề kháng kháng sinh và tăng chi phí điều trị. Theo đó, thời gian sử dụng kháng sinh thông thường khoảng 7 ngày và có thể kéo dài thời gian sử dụng nếu di căn ổ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết do tác nhân Gram âm, đáp ứng chậm với điều trị, suy giảm miễn dịch, tràn mủ màng phổi, áp xe phổi. Ngoài ra có thể xem xét kéo dài thời gian truyền kháng sinh kháng Pseudomonas giúp cải thiện tỷ lệ tử vong.

Đối với trường hợp viêm phổi cộng đồng nhập viên do vi khuẩn kháng thuốc và điều trị chuyển tiếp sau xuất viện, PGS-TS Trần Văn Ngọc - Chủ tịch LCH Hô hấp TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, cho biết điều trị với kháng sinh thích hợp ngay từ đầu cải thiện tiến triển trên lâm sàng và tăng tỷ lệ sống còn so với sử dụng kháng sinh không thích hợp ngay từ ban đầu. Khi chuyển đổi sớm từ kháng sinh đường tiêm truyền sang đường uống có cùng hoạt chất sẽ giúp giảm thời gian nằm viện, và giảm thời gian dùng kháng sinh. Từ đó, giảm chi phí điều trị, giảm đề kháng và giảm tác dụng phụ liên quan đến kháng sinh.

Hơn 120 bác sĩ trong tỉnh Bình Thuận tham gia Hội thảo cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi cộng đồng, viêm phổi bệnh viện, hướng tới sử dụng kháng sinh hợp lý tránh kháng thuốc

Ngoài ra, hiện nay trên thị trường có nhiều loại kháng sinh, thậm chí là kháng sinh giả và không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, theo WHO, Việt Nam nằm trong số các nước có tỷ lệ kháng thuốc cao do lạm dụng, sử dụng không hợp lý thuốc kháng vi sinh vật, đặc biệt là thuốc kháng sinh. Điều này dẫn đến nhiều nguy cơ, ảnh hưởng tới quá trị điều trị cũng như sức khỏe của người bệnh.

Ngoài ra, hiện nay trên thị trường có nhiều loại kháng sinh, thậm chí là kháng sinh giả và không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, theo WHO, Việt Nam nằm trong số các nước có tỷ lệ kháng thuốc cao do lạm dụng, sử dụng không hợp lý thuốc kháng vi sinh vật, đặc biệt là thuốc kháng sinh. Điều này dẫn đến nhiều nguy cơ, ảnh hưởng tới quá trị điều trị cũng như sức khỏe của người bệnh.