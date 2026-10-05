Dùng khí CO₂ trong chụp, can thiệp mạch chân cho bệnh nhân 80 tuổi suy thận

Ngày 5.10, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết vừa ứng dụng khí CO₂ trong chụp và can thiệp mạch cho bệnh nhân P.V.A (80 tuổi, ở Gia Lai).

Ứng dụng này mở thêm lựa chọn điều trị cho người cao tuổi mắc bệnh mạch máu, động mạch chủ, ngoại biên... kèm bệnh thận mạn, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận của người bệnh.

Đi chưa đầy 100 mét đã đau chân

Trước khi nhập viện, ông A. thường xuyên đau vùng đùi, cẳng chân và bàn chân hai bên khi đi bộ. Cơn đau khiến ông ngày càng khó vận động, quãng đường đi được chỉ còn dưới 100 mét. Ông còn có tiền sử tăng huyết áp khoảng 30 năm và mắc bệnh thận mạn.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, bác sĩ phát hiện động mạch hai chân của ông bị thiếu máu nghiêm trọng. Đáng lưu ý, bệnh nhân bị suy thận mạn giai đoạn 4.

Chỉ số tưới máu 2 chân của bệnh nhân rất thấp khiến việc đi lại khó khăn ẢNH: BVCC

Bác sĩ kiểm tra thấy mạch ở đùi hai bên vẫn còn nhưng không bắt được mạch phía dưới gối và ở bàn chân.

Kết quả đo chỉ số tưới máu ở chân cũng rất thấp. Chân phải chỉ đạt 0,26 và chân trái 0,53, trong khi mức bình thường từ 0,9 - 1.

Các kết quả cho thấy ông A. bị thiếu máu động mạch hai chân mức độ nặng, cần can thiệp để cải thiện dòng máu xuống chân. Tuy nhiên, bệnh nhân đồng thời suy thận nặng, khiến việc lựa chọn phương pháp can thiệp cần được cân nhắc để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng thêm đến chức năng thận.

Sử dụng khí CO₂ trong chụp và can thiệp mạch

Theo TS-BS Nguyễn Duy Tân, Trưởng khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất, thông thường bác sĩ sử dụng thuốc cản quang chứa iod để nhìn rõ mạch máu khi chụp và can thiệp.

Tuy nhiên, thuốc cản quang chứa iod được đào thải chủ yếu qua thận. Với bệnh nhân suy thận nặng như ông A., việc sử dụng thuốc cần được cân nhắc kỹ vì có thể làm tăng nguy cơ suy thận cấp.

Do đó, ê kíp điều trị lựa chọn sử dụng khí CO₂ trong quá trình chụp và can thiệp mạch. Khí CO₂ được đưa vào mạch máu và ghi hình bằng hệ thống chụp mạch, giúp bác sĩ xác định vị trí mạch bị hẹp hoặc tắc để tiến hành can thiệp.

Các bác sĩ dùng khí CO₂ trong chụp và can thiệp mạch chân cho bệnh nhân 80 tuổi suy thận mạn ẢNH: BVCC

Một ưu điểm của phương pháp này là CO₂ không phải thuốc cản quang chứa iod và được thải chủ yếu qua phổi. Vì vậy, kỹ thuật giúp hạn chế việc sử dụng thuốc cản quang chứa iod ở những bệnh nhân suy giảm chức năng thận.

"Trong trường hợp này, chúng tôi lựa chọn sử dụng khí CO₂ để can thiệp mạch. Đây là một lựa chọn đáng chú ý đối với bệnh nhân mắc bệnh thận mạn, nhất là người cao tuổi", TS-BS Nguyễn Duy Tân cho biết.

Theo bác sĩ, kỹ thuật sử dụng khí CO₂ trong chụp và can thiệp mạch đã được áp dụng tại một số nước châu Âu và châu Mỹ. Bệnh viện Thống Nhất là một trong những bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam thực hiện kỹ thuật này.

Sau can thiệp mạch, tình trạng tưới máu xuống hai chân của ông A. được cải thiện. Bệnh nhân bắt đầu vận động thuận lợi hơn.

Hiện ông tiếp tục được theo dõi chức năng thận, tuần hoàn hai chân và đáp ứng điều trị. Nếu diễn biến ổn định, bệnh nhân dự kiến xuất viện sau 1 - 2 ngày.