‘Đừng làm mẹ cáu’ tập 3: Vì sao Vy chấp nhận chồng ngoại tình?

Đừng làm mẹ cáu tập 2 có những diễn biến cho thấy bé Happy và Voi ngày càng không thể tách rời nhau. Voi còn nói với bố mẹ rằng Happy là mối tình đầu của mình và sau này muốn cưới cô bé. Hạnh sẽ cho con gái học bán trú ở trường công còn Vy muốn cho Voi học trường quốc tế nhưng vì chiều theo ý Voi, chỉ muốn học chung lớp với Happy nên Vy cũng bỏ ý định trên.

Trong tập này, hai bà mẹ đưa hai con đi công viên tô tượng. Họ gặp nhau nhưng không ưa gì nhau vì Vy và Hạnh từng là bạn thân thời sinh viên. Cả hai cùng chơi thân với Trung. Nhưng Vy lại thích Trung còn Trung chỉ có tình cảm với Hạnh nên Vy ghen ghét, tuyên bố nghỉ chơi với Hạnh và từ đó họ không còn gặp nhau. Sau này cả Hạnh và Trung đều đỗ đại học và lên Hà Nội. Họ từng hứa hẹn là người yêu của nhau và là mối tình đầu. Còn Vy lại kết hôn với Khôi. Khôi có vẻ là con nhà khá giả và từng bị người yêu bỏ đi lấy chồng. Rồi Khôi gặp Vy, họ tình một đêm rồi dính bầu và cưới chạy bầu...

Đừng làm mẹ cáu tập 2 còn có những tình tiết cho thấy Happy giống như một bà cụ non. Biết mẹ đang cần tiền nên cô bé đem đồ chơi đến bán cho các bạn trong lớp và bị cô giáo mắng vốn. Trong lúc này Voi lấy thẻ ngân hàng của bố và đem tặng Happy cái “thẻ thần thánh”. Happy đem về nhà đưa cho mẹ bảo rằng mình lượm được khiến Hạnh phải tiếp tục giải quyết rắc rối mà cô bé gây ra. Có một cảnh rất hài hước là Happy nghe một bác lớn tuổi bảo rằng những người phụ nữ hay cáu là do mắc bệnh tiền mãn kinh. Mà Hạnh lại hay cáu với Happy nên cô bé cũng tưởng mẹ bị bệnh này. Trong một lần bị chú công an thổi phạt hai mẹ con vượt đèn đỏ khi đèo nhau trên phố. Happy đã năn nỉ chú công an với lý do mẹ con bị tiền mãn kinh nên không có tiền… khiến Hạnh ngượng chín mặt.





Đừng làm mẹ cáu tập 3 tối nay 8.12 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tình tiết mới là Vy đến tận khách sạn trả tiền phòng cho “tiểu tam” và dằn mặt. Xem ra Khôi không phải lần đầu đi với gái mà anh thường xuyên cặp hết cô này đến cô khác. Vy vẫn biết chuyện này…

Một diễn biến khác trong tập này cho thấy không biết vì lý do gì mà Quân cho rằng Hạnh mối chài đàn ông và tuyên bố cạch mặt cô: “Với một cô gái thông minh, duyên dáng như cô đây và đặc biệt là có khả năng mồi chài đàn ông thì chưa bao giờ là khẩu vị của tôi cả. Cho nên sau này nếu như vô tình chúng ta lại nhìn thấy nhau, cứ coi như chưa từng biết nhau, không cần phải chào nhau đâu”.

Đừng làm mẹ cáu tập 3: Vì sao Vy vẫn chấp nhận việc chồng đi với gái?