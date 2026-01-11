Đứng lâu khi làm việc nhà có gây giãn tĩnh mạch chân?

Tuy nhiên, về mặt sinh lý, đứng lâu, đặc biệt là đứng yên tại chỗ, có thể làm máu dồn xuống chân do tác động của trọng lực. Hệ quả làm tăng áp lực liên tục lên tĩnh mạch, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đứng lâu quá 2 tiếng/ngày có thể làm tăng nguy cơ bị giãn tĩnh mạch ẢNH: AI

Cụ thể, máu từ chân phải di chuyển ngược chiều trọng lực để quay về tim. Quá trình này phụ thuộc nhiều vào sự co bóp nhịp nhàng của cơ bắp chân, đặc biệt là nhóm cơ bắp chuối.

Khi đi bộ, mỗi bước chân giúp cơ co lại và ép máu trong tĩnh mạch đẩy lên trên. Ngược lại, khi đứng yên trong thời gian dài, các cơ này ít hoạt động, làm dòng máu trong tĩnh mạch quay trở lại tim kém hiệu quả hơn.

Áp lực trong tĩnh mạch tăng kéo dài có thể khiến các van tĩnh mạch suy yếu và thành mạch giãn ra. Theo thời gian, tình trạng này góp phần làm giãn tĩnh mạch, phù cổ chân hoặc các biểu hiện của bệnh tĩnh mạch mạn tính.

Tuy nhiên, một điều cũng cần lưu ý là không phải bất kỳ ai đứng lâu cũng sẽ bị giãn tĩnh mạch. Nguy cơ bắt đầu tăng khi thời gian đứng yên trong ngày vượt qua một số ngưỡng nhất định.

Đứng quá 2 giờ/ngày, nguy cơ mắc giãn tĩnh mạch tăng

Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san International Journal of Epidemiology, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu thu thập từ thiết bị đeo theo dõi hành vi đứng và ngồi của hơn 83.000 người. Kết quả phân tích cho thấy khi tổng thời gian đứng vượt quá khoảng 2 giờ/ngày, nguy cơ mắc các bệnh tuần hoàn liên quan tư thế bắt đầu tăng rõ. Những bệnh này thường là giãn tĩnh mạch và suy tĩnh mạch mạn.

Để giảm áp lực cho tĩnh mạch chân khi làm việc nhà, mọi người hãy áp dụng một số nguyên tắc đơn giản. Trước hết, nên chia nhỏ thời gian đứng, cứ mỗi 20-30 phút, hãy dành 1-2 phút để đi lại, nhón gót hoặc co duỗi cổ chân nhằm kích hoạt cơ bắp chân.

Ngoài ra, hãy ưu tiên vận động nhẹ khi đứng, chẳng hạn như thường xuyên đổi chân trụ, bước nhẹ qua lại khi nấu ăn hay rửa bát. Nên xen kẽ các công việc cần đứng với những việc có thể ngồi hoặc di chuyển, giúp tránh duy trì một tư thế quá lâu.

Sau khi hoàn thành việc nhà, hãy kê cao chân trong thời gian ngắn. Cách này giúp giảm cảm giác nặng chân hoặc phù nhẹ. Với những người đã có triệu chứng rõ rệt, họ có thể dùng vớ nén y khoa để giảm triệu chứng, theo Healthline.