'Dung ma ma' ác nhất màn ảnh có cuộc sống ra sao ở tuổi U.90?

Khi trò chuyện cùng mọi người, giọng "Dung ma ma" vẫn vang vọng, rõ ràng và đầy khí lực, hầu như không thấy dấu hiệu tuổi tác dù đã bước vào độ tuổi cửu tuần, trang 163 đưa tin ngày 3.11.

'Dung ma ma' U.90 vẫn minh mẫn, tràn đầy khí lực

Vai diễn Dung ma ma từng khiến Lý Minh Khải gặp không ít rắc rối. Thời điểm Hoàn Châu cách cách phát sóng, một số khán giả quá khích ném rau hỏng, trứng thối vào bà vì quá căm ghét nhân vật này. Gần đây, trước lời chào hỏi của cư dân mạng, nghệ sĩ sinh năm 1936 vẫn xúc động phân trần: "Tôi thật sự là người tốt".

Nghệ sĩ Lý Minh Khải (89 tuổi) xuất hiện tại Bắc Kinh và vẫn giữ thần thái minh mẫn, phong thái khỏe khoắn Ảnh: 163

Lý Minh Khải kể lại câu chuyện liên quan đến một đồng nghiệp đi nước ngoài từ cuối thập niên 1980. Sau hơn 40 năm, người này trở về và dẫn theo một người Canada. Khi gặp Lý Minh Khải, vị khách Canada tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa dè chừng. Người đồng nghiệp giải thích rằng anh ta sợ bà "dùng kim đâm" mình, bởi anh từng xem bộ phim Hoàn Châu cách cách và bị ám ảnh bởi vai Dung ma ma cùng những hành động độc ác của nhân vật này.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ vai Dung ma ma ban đầu không phải của bà. Bộ phim quay tại Cung Vương phủ, chỉ có 2 ngày để thực hiện cảnh này. Người được chọn đóng vai ban đầu bỗng lâm bệnh, ê kíp mới mời Lý Minh Khải đến cứu nguy. Với tinh thần lăn xả, bà lập tức nhận lời.

Vai Dung ma ma trong Hoàn Châu cách cách khiến Lý Minh Khải trở thành một trong những "ác nữ" bị ghét nhất màn ảnh Ảnh: 163

Cảnh dùng kim đâm Hạ Tử Vi nổi tiếng cũng do chính Lý Minh Khải đề xuất chỉnh sửa. Nguyên tác của Quỳnh Dao miêu tả tình tiết nhẹ nhàng và ẩn ý hơn. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ gạo cội cho rằng chỉ có hành động mạnh mẽ mới thể hiện được sự độc ác và trung thành tuyệt đối của nhân vật. Chính chi tiết này đã góp phần tạo nên một vai phản diện kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ.

Được biết, hiện tại Lý Minh Khải sống cùng chồng, vốn là giáo viên dạy cấp 2, trong tiểu khu đắt giá có tên Gia Minh Đồng Thành tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Mỗi căn hộ ở đây có giá ít nhất 1,4 triệu USD. Người dân thường bắt gặp Lý Minh Khải đi chợ và tập thể dục tại khu vực này.

Lý Minh Khải được biết đến là người giản dị, có tấm lòng nhân hậu và yêu thương động vật Ảnh: Sina

Nữ diễn viên có hai con, một trai một gái. Con trai của bà là luật sư nổi danh, đồng thời là giảng viên Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Dù có gia sản đáng mơ ước, bà vẫn sống đơn giản, tiết kiệm, thường tự bắt xe buýt đi chợ hoặc đến nhà hát kịch để trò chuyện với mọi người.

Dù đã gần 90 tuổi nhưng thỉnh thoảng Lý Minh Khải vẫn tham gia đóng vai khách mời trong các phim như Mãn thương tiến thành, Giang thành cảnh sự, Cuộc sống tràn ngập ánh sáng...

Ngoài ra, bà con nuôi hơn 10 chú chó và hơn 20 con mèo đi lạc. Tại nhà hát nơi bà từng công tác, Lý Minh Khải chăm sóc hơn 10 chú quạ. Theo Sina, nữ diễn viên kỳ cựu từng giúp đỡ hơn 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.