Đừng mắc 2 sai lầm nguy hại về nguồn nước khi pha sữa cho con

Nghĩ rằng nước trong là nước sạch?

Nhiều bậc cha mẹ tin rằng nước có màu trong suốt là đã an toàn để pha sữa cho con. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Nước trong vẫn có thể chứa các chất độc hại mà mắt thường không thể nhìn thấy được như vi khuẩn, virus, kim loại nặng (chì, thủy ngân, asen), và các hóa chất độc hại. Những chất này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho trẻ, đặc biệt là khi hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt.

Sử dụng nước thiếu an toàn để pha sữa có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe của trẻ Nguồn ảnh: Livotec

Chị Minh Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây, mình thường lấy nước máy đổ vào ấm đun rồi pha sữa cho con, thấy nước trong nên không nghi ngờ gì. Nhưng sau đó có lần vô tình quan sát đáy ấm đun có lắng cặn trắng xóa mình bắt đầu thấy bất an và lo lắng không biết liệu sức khỏe của con có bị ảnh hưởng gì không".

Tin tưởng nước đun sôi đã đủ an toàn?

Thêm 1 quan điểm nữa mà đại đa số phụ huynh đều hiểu sai đó là tin rằng nước đun sôi đã đủ an toàn để pha sữa cho con. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã bác bỏ quan điểm này và khẳng định nước đun sôi 100 độ C chỉ tiêu diệt được 1 số vi khuẩn nhưng không loại bỏ được các chất độc hại như arsen, chì, thủy ngân hay dư lượng clo...

Nước đun sôi không thể loại bỏ hoàn toàn các chất ô nhiễm, độc hại

Anh Hoàng Nam (TP.HCM) cho biết: "Tôi luôn nghĩ rằng nước đun sôi là đủ an toàn để pha sữa cho con. Chỉ cho đến khi con tôi đã từng bị rối loạn tiêu hóa, phải đi khám bệnh thì mới biết hóa ra mình đã sai lầm. Khi đưa con đi khám, tôi được bác sĩ phân tích một trong những nguyên nhân gây bệnh có thể là do nguồn nước dùng để pha sữa cho con thiếu an toàn mặc dù đã đun sôi nước".

Theo các chuyên gia trong những năm tháng đầu đời, hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt chưa hoàn thiện, nếu nguồn nước sử dụng không an toàn trong ăn uống sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa như nôn trớ, đầy hơi, tiêu chảy, táo bón… Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, trí tuệ của trẻ.

Vậy đâu là giải pháp tốt nhất để đảm bảo nước pha sữa an toàn cho trẻ?

"Sau khi tham khảo ý kiến từ người bạn làm kỹ sư điện máy, tôi quyết định mua máy lọc nước hiệu suất cao Livotec. Nước sau lọc sạch đạt tiêu chuẩn nước uống tinh khiết đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y tế nên tôi cực kỳ an tâm dùng để pha sữa cho con. Do nước sạch và an toàn nên con cũng bớt hẳn tình trạng rối loạn tiêu hóa", anh Nam chia sẻ về giải pháp của mình.

Máy lọc nước Livotec đem lại nguồn nước tinh khiết chuẩn đóng chai, an tâm pha sữa cho trẻ sống khỏe

Được biết, Livotec sử dụng công nghệ Max-P. Cấu trúc xếp lớp hiện đại giúp tăng gấp 3 lần diện tích tiếp xúc với nước, kết hợp cùng nhiều lớp lọc giúp làm sạch sạn cát, rong rêu, chất hữu cơ, chất gây mùi và các tạp chất có kích thước siêu nhỏ. Hiệu suất và tuổi thọ lõi của Max-P cao gấp 1,5 lần. Kết hợp cùng màng RO sản xuất tại Hàn có thể loại bỏ đến 99*% vi rút, vi khuẩn, chất hóa học, arsen, ion kim loại nặng… tạo nguồn nước tinh khiết, an toàn. Đồng thời, qua hệ lõi chức năng, nước được bổ sung thêm nhiều vi khoáng chất tốt cho sức khỏe.

"Từ ngày có máy lọc nước Livotec, mình không còn lo lắng về chất lượng nước pha sữa cho con mình mua ở Điện Máy Xanh đấy. Máy còn có tính năng nóng lạnh tiện lợi. Giờ đây, mỗi lần pha sữa cho con mình chỉ cần vặn vòi nước nóng là có ngay nước để tráng bình, tiệt trùng và pha sữa cho con này. Không cần phải đợi lâu, mà cũng không phải lỉnh kỉnh ấm siêu tốc nữa. Đây thực sự là một thiết bị cần thiết với các gia đình có trẻ nhỏ như mình", chị Thắm, một bà mẹ "bỉm sữa" hào hứng kể lại trải nghiệm với máy lọc nước hiệu suất cao Livotec.

Một số models được đông đảo người dùng ưa chuộng như Livotec 608, Livotec 635, Livotec 636, Livotec 638… hiện đang được bán tại siêu thị Điện Máy Xanh với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, người tiêu dùng có thể tham khảo mua hàng tại đây.

Máy lọc nước hiệu suất cao Livotec là thương hiệu có nước sau lọc đạt chuẩn tinh khiết đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT do Viện sức khỏe Nghề nghiệp & Môi trường thuộc Bộ Y tế kiểm nghiệm. Thương hiệu này sở hữu hệ lõi lọc thô Max-P, màng RO sản xuất tại Hàn Quốc và hệ lõi lọc chức năng hiện đại. Nước sau lọc không chỉ được loại bỏ tối đa chất độc hại, tạp chất, cặn bẩn, virus, vi khuẩn, ion kim loại nặng… mà còn được bổ sung thêm khoáng chất cần thiết, tăng cường sức khỏe người dùng. Thương hiệu cũng gây ấn tượng với người dùng bởi thiết kế sản phẩm tinh tế, hiện đại, có độ bền cao cùng chính sách bảo hành lên đến 36 tháng. Hiện, máy lọc nước hiệu suất cao Livotec đang được bán tại hầu hết các cửa hàng đại lý chính hãng, siêu thị điện máy trên toàn quốc. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, độc giả vui lòng liên hệ hotline 18002298 hoặc truy cập website https://livotec.com/

* Dựa trên phiếu kết quả thử nghiệm