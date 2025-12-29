Dựng mái nhà nghĩa tình giữa 2 bờ biên giới

N GƯỜI LÍNH MANG TÌNH NGƯỜI ĐI DỌC BIÊN CƯƠNG

Con đường vào xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị) uốn lượn giữa đại ngàn Trường Sơn, ẩn hiện trong mây núi vùng Sa Mù. Ở nơi biên cương ấy, đồng bào Vân Kiều vẫn đang gánh trên vai cuộc sống còn nhiều gian khó: đường sá cách trở, sinh kế bấp bênh, cái nghèo dai dẳng bám riết qua từng thế hệ.

8 năm trước, khi nhận nhiệm vụ tại Đồn biên phòng Hướng Lập, thiếu tá Phan Quang Vĩnh sớm hiểu giữ gìn biên cương không chỉ là câu chuyện của mốc giới mà còn là hành trình đi vào lòng dân. Anh dành nhiều thời gian bám bản, đến từng nóc nhà, lắng nghe những câu chuyện đời thường của bà con, từ miếng cơm manh áo đến những nỗi lo âm thầm không biết giãi bày cùng ai.

Thiếu tá Phan Quang Vĩnh thăm hỏi các em học sinh người Lào ở Cụm bản La Cồ ẢNH: THANH LỘC

Thiếu tá Vĩnh tặng quà cho các học sinh người Lào ẢNH: THANH LỘC

Sự gần gũi ấy dần tạo nên niềm tin. Từ một người lính biên phòng, thiếu tá Phan Quang Vĩnh trở thành cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm với người dân vùng biên. Anh kiên trì gõ cửa từng đơn vị, từng nhà tài trợ, mang theo những câu chuyện chân thật về cuộc sống nơi rẻo cao Trường Sơn. Từ những chuyến đi lặng lẽ ấy, hàng chục căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm biên cương được dựng lên. Các công trình nước sạch, giếng khoan, ánh sáng vùng biên lần lượt hình thành, với tổng kinh phí vận động hơn 10 tỉ đồng. Điều khiến các nhà tài trợ yên tâm không chỉ là kết quả mà còn bởi sự minh bạch, đúng địa chỉ trong từng phần việc.

Không dừng lại ở việc kết nối nguồn lực, thiếu tá Vĩnh còn tham mưu cho chỉ huy đồn huy động cán bộ, chiến sĩ trực tiếp góp ngày công. Những người lính biên phòng khoác áo xanh, tay cầm bay, cầm xẻng, cùng bà con trộn xi măng, khuân cát đá. Những giọt mồ hôi rơi xuống giữa nắng gió biên cương, như một lời hứa lặng thầm về sự gắn bó lâu dài với nhân dân.

D ỰNG NHÀ BÊN KIA BIÊN GIỚI

Không chỉ được yêu quý ở bên này biên giới, tấm lòng của thiếu tá Phan Quang Vĩnh và bộ đội Việt Nam còn "vượt" Trường Sơn sang với những người anh em Lào ở Cụm bản La Cồ (H.Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào). Nơi đây, đồng bào Vân Kiều 2 bên biên giới có chung dòng máu, chung ký ức về những năm tháng che chở, đùm bọc nhau trong chiến tranh.

Lãnh đạo Đồn biên phòng Hướng Lập, chính quyền địa phương 2 bên biên giới tại công trình nhà ở xây tặng bà Pung Mạ Ni (bản A Via) ẢNH: THANH LỘC

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày quốc khánh nước CHDCND Lào và 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đồn biên phòng Hướng Lập phối hợp UBND xã Hướng Lập và Đại đội biên phòng 321 (Cụm bản La Cồ) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà "Nghĩa tình nơi biên giới Việt Nam - Lào" cho bà Pung Mạ Ni (bản A Via) và nhà ăn bán trú cho Trường THCS nội trú La Cồ.

Lễ khởi công nhà ăn bán trú cho Trường THCS nội trú La Cồ ẢNH: THANH LỘC

Bà Pung Mạ Ni năm nay 67 tuổi. Căn nhà cũ của bà xuống cấp nghiêm trọng, gần như không còn khả năng che mưa che nắng. Nhiều ngày, bà phải ăn cơm dưới những cơn mưa rừng xối xả. Đồng cảm với hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hướng Lập đã vận động hơn 300 triệu đồng để xây dựng cho bà ngôi nhà mới kiên cố, rộng gần 70 m², gồm: phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn và bếp.

Cùng thời điểm, nhà ăn bán trú cho Trường THCS nội trú La Cồ cũng được khởi công với kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Ngôi trường vùng biên này lâu nay chưa có bếp ăn, học sinh phải tự nấu nướng tạm bợ trong khuôn viên trường. Công trình mới được xây dựng tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho gần 100 học sinh nội trú. Đồn biên phòng Hướng Lập còn trao tặng thêm gần 100 bộ chăn, gối, áo ấm cho các em.

Tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng cho các công trình, phần quà là kết quả từ sự chung tay giữa lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương 2 bên biên giới và các tổ chức, cá nhân hảo tâm, trong đó có vai trò đặc biệt của thiếu tá Vĩnh. Theo chia sẻ của Cụm trưởng Cụm bản La Cồ, chỉ trong vài năm gần đây, thiếu tá Vĩnh đã góp phần kết nối nhiều tỉ đồng hỗ trợ người dân địa phương vượt qua khó khăn, từng bước thoát nghèo bền vững.

Ngày khởi công, bà Pung Mạ Ni xúc động nắm tay anh, nghẹn ngào: "Vĩnh, mẹ cảm ơn con nhiều lắm". Còn Chủ tịch H.Sê Pôn, ông Xạ Văn Xay A Xay hướng về thiếu tá Phan Quang Vĩnh, nói đầy xúc động: "Việt Nam và Lào là một trái tim cùng chung nhịp đập. Những việc làm như thế này là minh chứng cho điều đó".

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hướng Lập, cũng hết lời ngợi khen thiếu tá Phan Quang Vĩnh. Trung tá Anh nhấn mạnh nhờ vai trò cá nhân của thiếu tá Vĩnh đã đứng ra vận động, kết nối nhiều tổ chức đồng thời tham mưu đồn và chính quyền địa phương tổ chức nhiều chương trình giao lưu thắm tình đoàn kết Việt - Lào.

Tới đây, nơi đường biên, những cái bắt tay chặt hơn, những nụ cười ấm hơn và những mái nhà mới dần hiện lên.