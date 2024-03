Đừng mơ trắng da tức thì, những chất dưỡng trắng nào an toàn?

Viên uống hỗ trợ dưỡng trắng da Codeage Liposomal Glutathione

Đây là sản phẩm hỗ trợ dưỡng trắng da hiệu quả, an toàn do sử dụng dạng Glutathione tinh khiết và công nghệ Liposome giúp tăng khả năng hấp thụ x2 lần so với collagen thông thường. Bảng thành phần "sạch" được các chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng, không chứa chất gây hại cho sức khỏe và an toàn cho người sử dụng lâu dài.

Thành phần chính: Setria® L-Glutathione, Liposome, Cellulose.

Ưu điểm nổi bật:

Nhờ sử dụng Glutathione dạng Setria® tinh khiết và công nghệ Liposome giúp tăng khả năng hấp thụ.

Thành phần lành tính, không gây tác dụng phụ.

Không chỉ dưỡng trắng da mà còn chống ô xy hóa và tăng cường sức khỏe.

Dạng Glutathione tinh khiết hiện nay, độ tinh khiết > 99%, đạt chuẩn Dược Điển Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

GPQC: 1832/2022/XNQC-ATTP

Giá niêm yết chính hãng: 1.490.000 VND/ Hộp 60 viên

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi độc quyền quà tặng giá trị tại đây