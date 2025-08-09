Đừng nhầm với cảm cúm: những triệu chứng cảnh báo bệnh não mô cầu nguy hiểm

Viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan qua đường hô hấp, thường có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2–10 ngày, khiến người mang mầm bệnh không nhận ra cho đến khi triệu chứng khởi phát. Ban đầu, bệnh có thể biểu hiện rất giống cảm cúm thông thường như sốt, buồn nôn, mệt mỏi dễ khiến cha mẹ chủ quan khi trẻ mắc bệnh.(1) Tuy nhiên, diễn tiến bệnh cực kỳ nhanh chóng và nguy hiểm, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tỷ lệ tử vong do viêm màng não mô cầu có thể lên đến 50% nếu không được điều trị kịp thời. Ngay cả khi được cứu chữa, cứ 5 người sống sót thì có 1 người để lại di chứng nặng nề như điếc, tổn thương thần kinh, đoạn chi hoặc sẹo vĩnh viễn. (2)

Trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn giờ đây có thể chủ động phòng ngừa “căn bệnh 24 giờ” nhờ vắc xin thế hệ mới

Chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho biết, trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất do hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ, khiến nguy cơ nhiễm vi khuẩn não mô cầu cao hơn. Bên cạnh đó, thanh thiếu niên cũng thuộc nhóm nguy cơ do thường xuyên tiếp xúc gần trong môi trường đông người như lớp học, ký túc xá, trung tâm giải trí hay quán cà phê – tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lây lan. Đối với người cao tuổi và những người mắc bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, phổi tắc nghẽn mạn tính hay suy thận, sức đề kháng suy giảm khiến bệnh nếu xảy ra thường diễn tiến nhanh và nguy cơ tử vong cũng cao hơn. (3)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo tiêm vắc xin cộng hợp não mô cầu như biện pháp phòng bệnh chủ động hiệu quả. Cụ thể, vắc xin nên được tiêm sớm cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn, việc chủ động tiêm phòng giúp giảm đáng kể số ca bệnh, tránh lây lan cộng đồng và bảo vệ cả những người dễ bị tổn thương nhất.(4)

Theo Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, vắc xin MenQuadfi là vắc xin não mô cầu thế hệ mới do tập đoàn dược phẩm Sanofi sản xuất đã được phê duyệt. MenQuadfi được chỉ định tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh não mô cầu xâm lấn gây ra bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis các nhóm huyết thanh A, C, W135 và Y cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn, đặc biệt lần đầu tiên có thể bảo vệ người trên 55 tuổi nhóm vốn không được bao phủ bởi nhiều loại vắc xin não mô cầu trước đây. (5)

Vắc xin MenQuadfi đã có tại hơn 150 trung tâm tiêm chủng Long Châu toàn quốc, giúp người dân kịp thời bảo vệ trước bệnh não mô cầu nguy hiểm

Điểm nổi bật của MenQuadfi là công nghệ liên hợp với giải độc tố uốn ván giúp tăng khả năng ghi nhớ miễn dịch, tạo ra đáp ứng mạnh và lâu dài. Ngoài ra, chỉ với một mũi tiêm duy nhất, người tiêm có thể được bảo vệ toàn diện, và dễ dàng tích hợp vào các lịch tiêm chủng khác. (6) Đáp ứng nhu cầu cấp thiết về phòng bệnh, vắc xin MenQuadfi – thế hệ mới phòng ngừa 4 chủng não mô cầu nguy hiểm nhất hiện đã có mặt tại hơn 150 trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc.

Người dân có thể nhanh chóng đăng ký tư vấn, đặt lịch hẹn trực tuyến và thực hiện tiêm chủng cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, đồng thời được theo dõi, chăm sóc sức khỏe toàn diện trước, trong, sau tiêm, đảm bảo an toàn và hiệu quả tối ưu. Hệ thống bảo quản vắc xin tại Long Châu được quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn WHO, ứng dụng công nghệ AI, IoT và cảnh báo đa tầng 24/7, đảm bảo vắc xin luôn trong điều kiện nhiệt độ lý tưởng (2–8°C), duy trì chất lượng và hiệu lực tối đa. Chủ động tiêm phòng không chỉ bảo vệ người thân và gia đình trước những rủi ro khó lường, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn mỗi ngày.