‘Đừng nói khi yêu’ tập 2: Vì sao Phương Ly ‘bỗng dưng’ có người yêu?

Đừng nói khi yêu tập 1 lên sóng tối qua hé lộ những diễn biến thú vị xoay quanh Phương Ly (Thùy Anh) con gái của bà Phượng (Kim Oanh) chủ một tiệm bánh ngọt. Ly đang làm truyền thông ở một công ty và là một nhân viên có thực lực. Nhưng sếp của Ly là Thắng lại là một gã đàn ông tồi. Thắng đã ăn cắp ý tưởng của Ly để lập ra bản kế hoạch truyền thông và ký hợp đồng với một tập đoàn lớn khiến sếp Toàn rất ưng ý và khen thưởng cho anh ta. Sau khi biết chuyện, Ly đã lên gặp ông Toàn để nói rõ thì vị giám đốc công ty bênh vực Thắng. Thắng là một kẻ đào mỏ, cặp kè với bà Hoài, một phụ nữ lớn tuổi và giàu có nhưng cũng cặp luôn với thư ký của bà. Trong một lần tình cờ, Ly và Tú phát hiện ra điều này.

Leo Nguyễn trúng tiếng sét ái tình khi nhìn thấy Ly Chụp màn hình

Trong tập này còn có những diễn biến cho thấy Tú (Đình Tú) và Ly là hai người bạn thân nên họ xưng mày tao rất tự nhiên. Tú đã giải cứu Ly thoát khỏi một tên đối tác muốn sàm sỡ cô. Ly đã hất ly nước vào mặt tên này và chạy thoát nhờ sự xuất hiện của Tú. Nhưng hợp đồng lớn cũng bị hủy. Khánh đã nói đỡ cho Ly để cô không bị đuổi việc nhưng thực ra đây chỉ là chiêu lấy lòng của Khánh để chứng tỏ với cấp trên và cũng muốn giữ lại một nhân viên có thực lực như Ly.

Ly hết hồn vì Leo Nguyễn xem cô là bạn gái... Chụp màn hình

Đừng nói khi yêu tập 1 còn có diễn biến cho thấy bà Phượng luôn giục Ly nhanh có người yêu và bà muốn con gái nghỉ việc để về làm bánh với bà. Mẹ của Tú cũng thân với bà Phượng nên bà Phượng cũng xem Tú như người nhà.

Linh đòi hôn Tú Chụp màn hình

Đừng nói khi yêu tập 2 tối nay 31.1 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết hấp dẫn khi có sự xuất hiện của Leo Nguyễn (Mạnh Trường). Anh có vẻ là mẫu đàn ông thành đạt, giàu có, đang tiễn đối tác ở sảnh một nhà hàng thì nhìn thấy Ly đang bị một bác bảo vệ chèo kéo vì cô vừa chụp ảnh bằng điện thoại trong nhà hàng. Leo Nguyễn như trúng tiếng sét ái tình khi nhìn thấy Ly nên chạy đến giải vây: "Bạn gái cháu chú ạ".

Ly mè nheo mượn tiền mẹ trong tập 2 của Đừng nói khi yêu Chụp màn hình

Một cảnh khác trong tập này cho thấy Tú nhìn thấy một cô gái đang dìu một cô gái khác trong tình trạng say xỉn nên đến giúp. Hình như họ vừa rời khỏi bar và bị một thanh niên có ý đồ xấu. Tú muốn đưa hai người này rời khỏi an toàn thì Linh (Trình Mỹ Duyên) vừa say vừa ôm cổ đòi hôn Tú vì anh quá đẹp trai.

Đừng nói khi yêu tập 2 còn có cảnh Ly ghé tiệm bánh của mẹ ngỏ ý mượn tiền bà Phượng nên bị mẹ cằn nhằn. Cô quay sang mè nheo với bố.

Đừng nói khi yêu tập 2: Phương Ly sẽ làm gì với anh người yêu từ trên trời rơi xuống?