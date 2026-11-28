1. Serum chống lão hóa phục hồi vẻ tươi sáng Rejuvaskin Retinoid Face Serum

Top đầu sản phẩm có retinol được yêu thích đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin - cái tên đã khẳng định uy tín gần 40 năm tại Mỹ. Serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum sở hữu phức hợp Tri-RetinX™ Complex - sự kết hợp tinh tế của ba dạng retinol thuần thực vật gồm hydroxypinacolone retinoate (HPR), bakuchiol và vitAphira sea fennel. Bộ ba hoạt chất này giúp kích thích tăng sinh collagen và elastin, từ đó giúp làm mờ nếp nhăn, vết chân chim cho làn da tươi trẻ, săn chắc sau khoảng 4 - 8 tuần sử dụng đều đặn.

Rejuvaskin Retinoid Face Serum còn chứa 13 chiết xuất thiên nhiên quý giá như cam thảo, trà trắng… mang đến độ ẩm dồi dào, khả năng chống ô xy hóa mạnh mẽ, giúp nuôi dưỡng làn da mềm mại, căng mướt và khỏe đẹp từ sâu bên trong. Đặc biệt, nhờ chiết xuất retinol thực vật, Rejuvaskin Retinoid Face Serum phù hợp với cả làn da nhạy cảm hoặc người mới bắt đầu sử dụng retinol, hiệu quả cao mà vẫn êm dịu, an toàn; không gây bong tróc hay mẩn đỏ.

Thành phần chính: Phức hợp Tri-RetinX™ (HPR, bakuchiol và sea fennel), acid hyaluronic, chiết xuất cam thảo, chiết xuất trà trắng.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy tái tạo tế bào da, giúp da luôn căng mịn, rạng rỡ và trẻ trung hơn mỗi ngày.

Bổ sung và khóa ẩm hiệu quả, mang lại làn da căng bóng, mượt mà giúp đẩy lùi dấu hiệu khô ráp và lão hóa.

Giúp giảm nếp nhăn, vết chân chim, đồng thời duy trì độ đàn hồi và săn chắc, ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ.

Cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp da khỏe mạnh, chống lại tia UV, bụi bẩn, ô nhiễm môi trường.

Ngăn chặn hoạt động của gốc tự do, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa sớm.

Cải thiện kết cấu da và lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm, giảm hiện tượng da khô căng, bong tróc.

Kết cấu serum dạng kem mềm mịn, màu vàng nhạt, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn dính hay nặng mặt.

Không chứa hương liệu, paraben, và đặc biệt là retinol nguồn gốc thực vật, nên không gây bong tróc, đỏ rát hay châm chích khi sử dụng.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000 đồng/ 30ml

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2. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top 2 kem chứa retinol đang được yêu chuộng vẫn thuộc về sản phẩm đến từ nước Mỹ của thương hiệu VI Derm. Nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa retinol, 10% axit glycolic và axit azelaic; VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer chống lại sự hoạt động của gốc tự do giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Đồng thời, sản phẩm thúc đẩy sản sinh collagen mạnh mẽ, tái tạo bề mặt làm mờ nếp nhăn cho làn da trẻ trung. Hiệu quả cảm nhận sau khoảng 7 ngày sử dụng.

Đặc biệt, kem chống lão hóa VI Derm Age-Defying Treatment Moisturizer ứng dụng công nghệ Retinol tiên tiến của hãng VI Derm nên mang lại hiệu quả hỗ trợ chống lão hóa da mà không gây tác dụng phụ như mẩn đỏ, bong tróc.

Thành phần chính: Retinol, vitamin C (Thd ascorbate), glycolic acid 10%, chiết xuất lô hội.

Ưu điểm nổi bật:

Làn da được cấp ẩm và mịn màng, căng bóng sau mỗi đêm sử dụng.

Ứng dụng công nghệ độc đáo retinol kết hợp với vitamin C giúp tăng cường khả năng chống lão hóa mà không gây bong tróc, mẩn đỏ.

Cải thiện kết cấu cho làn da săn chắc và giúp duy trì độ đàn hồi ngăn ngừa chảy xệ.

Nhược điểm: Giá quá cao

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.900.000 đồng/ 50ml

3. Kem dưỡng mắt chứa retinol thực vật Rejuvaskin Retinoid Eye Cream

Top 3 kem chứa retinol tiếp tục là một siêu phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin mà chuyên biệt cho vùng da mắt. Kem Rejuvaskin Retinoid Eye Cream sở hữu công thức TRI-RETINX gồm hydroxypinacolone retinoate (HPR) - một dạng retinoid thế hệ mới dịu nhẹ, bakuchiol - hoạt chất thực vật nổi tiếng với khả năng tương tự retinol nhưng thân thiện với da, và vitAphira sea fennel - chiết xuất từ cây thì là biển chứa nhiều dưỡng chất chống ô xy hóa. Bộ ba này phối hợp hoàn hảo giúp ngăn chặn tác động của các gốc tự do, đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo collagen và elastin, cho vùng da quanh mắt căng mịn, săn chắc và tươi trẻ hơn mỗi ngày.

Rejuvaskin Retinoid Eye Cream còn dưỡng ẩm, giúp vùng da mắt khô ráp trở nên mịn mượt và tràn đầy sức sống. Nhờ retinoid nguồn gốc tự nhiên, Rejuvaskin Retinoid Eye Cream an toàn cho làn da nhạy cảm, không kích ứng, bong tróc hay châm chích - điều hiếm thấy ở các sản phẩm chứa retinol nồng độ cao. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm để cải thiện quầng thâm, bọng mắt và nếp nhăn li ti quanh vùng mắt, mang lại ánh nhìn tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Phức hợp TRI-RETINX, chiết xuất dưa hấu, chiết xuất cafe và bơ.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm chuyên sâu, cải thiện tình trạng da khô, mệt mỏi và xỉn màu quanh mắt, mang lại vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút.

Bảo vệ vùng da mắt khỏi tác động của tia UV, hạn chế hình thành bọng mắt, quầng thâm và các dấu hiệu mệt mỏi.

Ức chế quá trình hình thành melanin, giúp vùng da quanh mắt sáng đều màu, giảm thâm sạm.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ, giúp làm mờ nếp nhăn và vết chân chim, trả lại ánh nhìn trẻ trung và linh hoạt

Tăng sinh collagen và elastin, cải thiện độ đàn hồi và hạn chế tình trạng chảy xệ da quanh mắt.

Kết cấu kem siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không nhờn rít, dễ dàng kết hợp trong chu trình dưỡng da hằng ngày.

Bảng thành phần lành tính, không hương liệu, chất bảo quản hay paraben, an toàn cho cả vùng da mắt cực nhạy cảm.

Nhược điểm: Làm mờ nếp nhăn tốt mà về giảm thâm quầng cần kiên trì trong thời gian dài.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.450.000 đồng/20ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-duong-mat-ngua-nep-nhan-lao-hoa-rejuvaskin-retinoid-eye-cream.html