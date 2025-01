Dừng thực thi lệnh bắt Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol

Cơ quan chống tham nhũng nhà nước Hàn Quốc đã đình chỉ nỗ lực bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ hôm 3.12 giữa các điều tra viên và nhân viên an ninh của tổng thống.

Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) cho biết đã dừng việc thi hành lệnh bắt giữ vào 1 giờ 30 phút (giờ địa phương), tức khoảng 5 giờ sau khi các điều tra viên CIO đến dinh tổng thống để bắt giữ ông Yoon.

Trong một thông báo gửi báo chí, CIO cho biết: "Chúng tôi xác định rằng việc thi hành lệnh bắt giữ sẽ gần như không thể diễn ra do tình trạng đối đầu liên tục, và đã đình chỉ việc thi hành lệnh vì lo ngại cho sự an toàn của nhân viên tại chỗ do sự phản kháng gây ra". CIO nói đang lên kế hoạch quyết định các bước tiếp theo.

Cảnh sát và điều tra viên rời khỏi dinh thự của Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol tại Seoul ngày 3.1.2025 Ảnh: Reuters

Theo Reuters, các thành viên thuộc CIO, đơn vị đang dẫn đầu nhóm điều tra chung về việc ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 3.12.2024, đã đến cổng khu dinh thự tổng thống ngay sau 7 giờ sáng nay 3.1 (giờ Hàn Quốc) và đi bộ vào bên trong, .

Khi vào bên trong khu dinh thự tổng thống, các điều tra viên CIO và cảnh sát đi kèm đã đối mặt với hàng rào nhân viên của Cơ quan an ninh tổng thống (PSS), cũng như binh sĩ được điều động đến bảo vệ an ninh cho tổng thống, theo Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố số binh sĩ đó nằm dưới sự kiểm soát của PSS.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm nay, phía luật sư của ông Yoon lập luận việc thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon là bất hợp pháp và cho biết họ sẽ có hành động pháp lý.

Lệnh bắt giữ nói trên đã được tòa án phê chuẩn hôm 31.12.2024, sau khi ông Yoon phớt lờ nhiều lệnh triệu tập để thẩm vấn. Tuy nhiên lệnh chỉ có hiệu lực cho đến ngày 6.1 và chỉ cho các điều tra viên 48 giờ để giam giữ ông Yoon sau khi ông bị bắt. Sau đó, các điều tra viên phải quyết định có nên yêu cầu lệnh giam giữ hay thả ông hay không, theo Reuters.