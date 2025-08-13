Dùng ván thay nắp hố ga trên đường trăm tỉ ở Quảng Trị

M ẤT CẮP HÀNG LOẠT, TAI NẠN RÌNH RẬP

Tuyến đường nối từ QL1 đến Quảng trường biển xã Cam Hồng (H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị) vừa đưa vào sử dụng đầu năm 2025, trị giá 210 tỉ đồng, đang đối mặt tình trạng mất cắp nghiêm trọng. Theo thống kê, 189 nắp hố ga bằng gang đã "không cánh mà bay", để lại những miệng hố sâu 1,8 - 2 m, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, nhất là khi trời mưa hoặc ban đêm.

Nắp hố ga bị mất cắp, lộ rõ miệng hố ẢNH: THANH LỘC

Liên quan đến vấn đề này, cuối tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã chỉ đạo "nóng" cho Công an tỉnh phối hợp Công an xã Cam Hồng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi trộm cắp. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với địa phương kiểm tra thiệt hại, đồng thời triển khai ngay biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình và người tham gia giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho hay tình trạng mất trộm nắp hố ga trên tuyến đường này đã xảy ra nhiều lần, không chỉ gây hư hỏng công trình mà còn ảnh hưởng khả năng thoát nước, đặc biệt trong mùa mưa bão. UBND xã Cam Hồng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ hạ tầng, kịp thời báo tin khi phát hiện hành vi trộm cắp, phá hoại. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy (chủ đầu tư dự án) cũng đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. "Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm bố trí kinh phí để xử lý dứt điểm tình trạng này trước mùa mưa lũ. Đồng thời, cần làm rõ hành vi phá hoại công trình để răn đe", ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án, nhấn mạnh.

G IẢI PHÁP TÌNH THẾ LÀ LẮP VÁN GỖ

Trước khi có kinh phí khôi phục toàn bộ hệ thống hố ga đạt chuẩn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy đã triển khai giải pháp tạm thời: che chắn miệng hố ga bằng tấm gỗ ép, cắm cọc tre và căng dây cảnh báo. Ở các đầu tuyến và nút giao, biển báo được dựng để khuyến cáo người dân tránh khu vực nguy hiểm.

Cơ quan chức năng lắp ván gỗ, cọc tre để cảnh báo ẢNH: THANH LỘC

Theo ông Dũng, đây chỉ là biện pháp tình thế nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão sắp tới, bởi ván gỗ khó có thể chịu được dòng nước chảy xiết hoặc tác động mạnh. Về lâu dài, cần thay thế toàn bộ bằng nắp hố ga mới, đồng thời nghiên cứu vật liệu ít giá trị phế liệu để hạn chế trộm cắp.

Dọc tuyến đường dài 5,5 km, tình trạng hố ga mất nắp được "che" tạm xuất hiện dày đặc vừa ảnh hưởng mỹ quan đô thị vừa gây tâm lý lo lắng cho người dân. Tuyến đường này được đầu tư từ nguồn vốn trung ương, thi công từ năm 2021 - 2025, thiết kế mặt đường nhựa 4 làn xe, phục vụ kết nối giao thông và phát triển kinh tế - du lịch vùng ven biển. Việc mất cắp 189 nắp hố ga không chỉ gây thiệt hại vật chất lớn mà còn ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn công trình. Trong lúc chờ giải pháp lâu dài, những tấm ván gỗ tạm bợ đang là "lá chắn" duy nhất giữa người dân và những miệng hố sâu, một thực tế không thể kéo dài.