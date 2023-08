Dùng VAR trận quyết định chức vô địch V-League 2023, trọng tài ngoại lại xuất hiện

Công nghệ VAR đang dần trở nên quen thuộc tại V-League 2023. Sau khi chính thức được FIFA phê duyệt về công nghệ và chấp thuận cho phép áp dụng VAR tại giải V-League, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã hoàn thành tốt công việc tại 4 trận đấu có sự xuất hiện của VAR. Sau mỗi trận đấu có áp dụng VAR, FIFA đều có những nhận xét tích cực về các công tác chuẩn bị và vận hành của ban tổ chức giải.



Theo quy định, mỗi trận đấu được áp VAR đều phải thông qua sự phê duyệt từ FIFA. Ở vòng đấu cuối cùng của V-League 2023, VPF tiếp tục nhận được phê duyệt từ FIFA để có thể áp dụng công nghệ VAR trong cuộc đọ sức giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Thanh Hoá, lúc 17 giờ ngày 27.8 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng, vì kết quả chung cuộc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chức vô địch V-League 2023. Cụ thể, nếu thắng, CLB Công an Hà Nội sẽ có lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Nếu không giành trọn 3 điểm, đội bóng ngành công an phải chờ kết quả ở trận đấu cùng giờ trên sân Mỹ Đình giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel để phân định thứ hạng ở tốp đầu. Hiện tại, CLB Công an Hà Nội đứng đầu bảng với 37 điểm (hiệu số +18), CLB Hà Nội xếp thứ 2 với 35 điểm (hiệu số +12).

Theo kế hoạch, trọng tài Ngô Duy Lân được phân công điều hành chính trong phòng VAR. Ông Nguyễn Ngọc Châu là trợ lý trọng tài VAR.

Quang Hải (áo trắng) và các đồng đội sẽ vô địch V-League 2023 nếu giành thắng chiến ở trận cuối gặp CLB Thanh Hóa ĐÔNG NGHI

Ban đầu, VPF đã lên kế hoạch để xin phép FIFA được áp dụng công nghệ VAR ở 2 trận đấu, gồm: CLB Hà Nội gặp CLB Viettel và CLB Công an Hà Nội gặp CLB Thanh Hoá. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với FIFA, sân Mỹ Đình chỉ tổ chức 1 trận đấu theo đăng ký là sân phụ của CLB Hà Nội, chưa đáp ứng các yêu cầu về công tác kiểm tra sân, đo dữ liệu trắc địa để tích hợp với công nghệ của xe VAR. Do đó, công nghệ VAR không được áp dụng ở trận đấu này. Thay vào đó, VPF đã đề xuất Ban Trọng tài VFF mời trọng tài ngoại để điều hành trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel.

Hiện nay, công nghệ VAR mới chỉ được FIFA cho phép áp dụng tại các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia. Sau quá trình giám sát việc vận hành, FIFA sẽ có những hướng dẫn tiếp theo để VPF đăng ký áp dụng VAR tại các giải đấu khác. Bên cạnh đó, FIFA cũng yêu cầu VPF cùng Ban Trọng tài VFF sớm thực hiện đào tạo các lớp trọng tài kế cận, nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu và có thể sẵn sàng áp dụng VAR tại tất cả các trận đấu của V-League.

Một xe VAR làm nhiệm vụ tại sân Hàng Đẫy VPF

Cuộc tranh tài giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Thanh Hoá là trận đấu thứ 5 ở mùa giải 2023 có VAR. Trước đó, theo khuyến cáo của FIFA, ban tổ chức giải cùng Ban Trọng tài VFF đã áp dụng VAR vào 3 trận đấu không có tính đua tranh chức vô địch hoặc lên/xuống hạng gồm: CLB Viettel - CLB Hà Tĩnh, CLB Hà Nội - CLB Hải Phòng, CLB Hải Phòng - CLB Nam Định. Sau thành công của 3 trận đấu kể trên, FIFA đã cho phép VPF áp dụng VAR tại những trận đấu có tính chất cạnh tranh cao hơn, như trận CLB Viettel gặp CLB Công An Hà Nội tại vòng 6 giai đoạn 2 và trận đấu thuộc vòng cuối của mùa giải giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Thanh Hóa. Tất cả các trận đấu của vòng 7, giai đoạn 2 V-League 2023 sẽ diễn ra cùng lúc vào 17 giờ ngày 27.8.