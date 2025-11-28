Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dừng xe không dừng mắt: Lệ thuộc điện thoại và nguy cơ tai nạn giao thông
Dừng xe không dừng mắt: Lệ thuộc điện thoại và nguy cơ tai nạn giao thông

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ bị xử phạt, Cục Cảnh sát giao thông đã lên tiếng làm rõ: hành vi này không thuộc nhóm "đang di chuyển" nên không bị xử phạt theo quy định hiện hành. Tuy vậy, trong bối cảnh ngày càng nhiều người tranh thủ vài chục giây chờ đèn để dán mắt vào màn hình, câu chuyện đặt ra không chỉ là đúng hay sai theo luật, mà còn là mức độ an toàn và thói quen tham gia giao thông của người dân trong thời đại số.

Đèn đỏ sử dụng điện thoại An toàn giao thông CSGT vi phạm giao thông
