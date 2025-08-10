Dunlopillo và Vua Nệm hợp tác phân phối độc quyền bộ sưu tập de.STRESS

Bộ sưu tập hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm ngủ, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại: vải Anti Static & Magne Sleep giúp thư giãn và khử tĩnh điện; lò xo túi thật sự độc lập nâng đỡ theo từng vùng cơ thể; cao su Talasilver nhập khẩu châu Âu êm ái kháng khuẩn, không mùi và Triple Barrier bảo vệ ba lớp chống mạt bụi, vi khuẩn, nấm mốc.

Ba phiên bản nệm cao cấp gồm: Powerful, Energy và Releas.

Ông Phạm Thành Nhân - Giám đốc Quốc gia Dunlopillo Việt Nam - chia sẻ: "Sự kiện hôm nay là cột mốc quan trọng trong hành trình đưa các sản phẩm chuẩn châu Âu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. de.STRESS không chỉ là sản phẩm nệm mà còn là lời cam kết về lối sống khỏe mạnh, bắt đầu từ giấc ngủ chất lượng".

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng giám đốc Vua Nệm - chia sẻ: "de.STRESS là bước đi chiến lược trong lộ trình đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Vua Nệm, đồng thời là công cụ mạnh mẽ để hiện thực hóa mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm - nơi mỗi khách hàng được phục vụ không chỉ bằng sản phẩm phù hợp, mà bằng hiểu biết sâu sắc về chính giấc ngủ của họ".

Từ tháng 8.2025, de.STRESS sẽ có mặt tại hơn 160 cửa hàng Vua Nệm toàn quốc và trên nền tảng vuanem.com