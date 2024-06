Được 10 điểm sử thi tốt nghiệp THPT, nay quyết thi lại để vào ngành mơ ước

Thí sinh TP.HCM trước giờ làm bài thi tốt nghiệp THPT tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ở Trường THPT Gò Vấp (Q.Gò Vấp, TP.HCM), sáng 28.6 NHẬT THỊNH

Trong số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trên cả nước, số thí sinh tự do là 46.978, tăng 9.137 so với 2023. Do là năm cuối cùng tổ chức kỳ thi theo chương trình phổ thông cũ nên lượng thí sinh tự do tham dự tăng khá nhiều so với các năm trước, riêng tại TP.HCM đã có 5.785 thí sinh. Ngoài mục tiêu thi để làm gương cho con cháu, không ít thí sinh tự do trẻ tuổi chọn thi lại để chuyển ngành học phù hợp.



Tô Nguyễn Hoàn Vũ, 19 tuổi, là một trong số đó. Vũ hiện là sinh viên ngành sư phạm văn của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Song, vì cảm thấy không phù hợp với công việc đứng lớp nên anh mong muốn chuyển ngành và chọn quan hệ quốc tế của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM làm "điểm đến" cho 4 năm sắp tới. Khối thi Vũ lựa chọn là D14 (văn, sử, tiếng Anh). Đáng chú ý, năm 2023 anh từng đạt 10 điểm sử.

"Với môn sử, tôi giải khoảng 100 đề trong 2 tuần cận thi, còn đề tiếng Anh là 50. Dù có thế mạnh ngữ văn, tôi cũng cảm thấy đề văn năm nay hơi dài, nhất là câu nghị luận văn học. Tiếng Anh và sử tôi làm ổn. Riêng với sử, tôi nghĩ mình sẽ đạt 9,5 điểm vì bị sai 2 câu hỏi lý thuyết", Vũ chia sẻ.

Hoàn Vũ sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT 2024 môn sử tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM) NGỌC LONG

Chia sẻ thêm về bí quyết từng đạt điểm tuyệt đối môn sử, thay vì "đâm đầu" thuộc lòng đề cương, nam sinh nói anh chọn học theo cách tư duy, tức đọc lý thuyết và ghi nhớ sơ bộ, sau đó áp dụng lý thuyết đó trong quá trình giải đề. Lặp đi lại lặp như thế, thí sinh có thể tập thành phản xạ, kinh nghiệm. "Hiện, tôi đang luyện IELTS và tìm cơ hội thực tập sớm vì đã xuất phát trễ hơn các bạn đồng trang lứa 1 năm", Vũ nói.

Nguyễn Thùy Hạ Mây, 19 tuổi, sinh viên ngành thời trang của Trường ĐH Văn Lang, thì chọn bảo lưu kết quả học tập và quyết tâm dự thi tốt nghiệp THPT 2024 cách đây 2 tháng. Mục tiêu của Mây là ngành tâm lý học của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, một lĩnh vực mà theo cô, "chưa phổ biến ở Việt Nam và có nhiều dư địa để người học phát triển".

"Tôi không giỏi môn sử nên vừa trải qua một đợt ôn tập để lấy lại 'gốc' khá 'gắt'. Tôi chia 2 tháng ôn tập thành hai phần, tháng đầu dùng để bồi đắp kiến thức và tháng sau đó tập trung vào giải đề thi. Về nguồn học liệu, tôi đăng ký khóa học ở một kênh TikTok, mỗi ngày xem 1 video. Họ xây dựng nội dung cuốn hút, chất lượng, khiến tôi hứng thú hơn khi tiếp nhận kiến thức", nữ sinh thi khối D14 và mong đạt tổng điểm 26 cho hay.

Các thí sinh trao đổi với nhau sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp khoa học xã hội tại Trường THPT Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) NHẬT THỊNH

Chia sẻ thêm về kết quả thi vừa rồi, Mây cho biết cô "trúng tủ" môn văn nhưng vì yêu cầu của đề quá dài nên cô viết không kịp, "không như mình kỳ vọng" và hy vọng điểm sẽ trên 8. Với sử và tiếng Anh, Mây cũng mong sẽ đạt điểm trên 9. "Bây giờ tôi sẽ chơi bù những ngày vừa qua với bạn bè, chờ đến khi có điểm mới hoạch định kế hoạch tiếp theo", Mây kể.

Trong khi đó, Huỳnh Thị Yến Nhi, 19 tuổi, cho biết cô đang "gap year" 1 năm để đi làm thêm bên ngoài. Qua khoảng thời gian đó, cô nhận ra mình đam mê công việc chăm sóc thú cưng nên quyết định thi lại để theo đuổi ngành học này. "Tôi không đối diện nhiều áp lực vì thi ít môn hơn và cũng có nhiều thời gian hơn để học tập và ôn luyện", nữ sinh thi khối tự nhiên cho hay.

Sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 khép lại, kết quả thi dự kiến công bố vào 17.7 và thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH không giới hạn số lần trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 18 - 30.7. Đến trước 17 giờ ngày 22.7, các trường ĐH sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống chung và website riêng của trường.