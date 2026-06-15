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Dược Bình Đông: Chuẩn hóa để đáp ứng nhu cầu sức khỏe hiện đại

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Thông tin dịch vụ
Trải qua hơn 75 năm đồng hành cùng sức khỏe người Việt, Dược Bình Đông luôn kiên trì con đường kế thừa tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam. Dược liệu được xem là nền tảng trong quá trình nghiên cứu - phát triển sản phẩm, góp phần duy trì bản sắc truyền thống trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng thay đổi.

Kế thừa tinh hoa Đông y, Dược Bình Đông đồng thời áp dụng quy trình sản xuất đạt chuẩn GMP-WHO để chuẩn hóa chất lượng. Từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, mọi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo sự ổn định và đồng nhất.

Dù nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, niềm tin vào thảo dược trong đời sống người Việt vẫn được duy trì bền vững. Với định hướng kế thừa giá trị Đông y truyền thống kết hợp công nghệ sản xuất hiện đại, Dược Bình Đông vẫn đang tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Thiên Môn Bổ Phổi là một trong những sản phẩm bảo vệ sức khỏe tiêu biểu phản ánh định hướng đó. Được phát triển từ 9 vị thảo dược quen thuộc, sản phẩm giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm ho, dịu họng - Thiên Môn Bổ Phổi vừa được vinh danh Top 10 Thương hiệu Việt Nam ưu tiên tin dùng 2026.

Dược Bình Đông: Chuẩn hóa để đáp ứng nhu cầu sức khỏe hiện đại - Ảnh 1.

Thiên Môn Bổ Phổi - Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong chăm sóc hô hấp gia đình

  • Thiên Môn Bổ Phổi – Dược Bình Đông
  • Website: thienmonbophoi.vn
  • Hotline: 093 116 88 08
  • Địa chỉ: 22 đường số 10, P.Bình Phú, TP.HCM

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