Dược Bình Đông: Giữ gìn 'hồn' thuốc Nam trong nhịp sống hiện đại

Từ những thang thuốc bốc tay thời ông Nguyễn Văn Thơm, qua sự gìn giữ của ông Nguyễn Văn Tho, chuẩn hóa của ông Nguyễn Thành Hiếu đến giai đoạn hiện đại hóa của ông Nguyễn Thành Danh, Dược Bình Đông hôm nay đóng vai trò là "cầu nối thế hệ". Các dòng sản phẩm chủ lực như TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi, Long Đởm Giải Độc Gan... vừa giữ trọn tinh hoa dược liệu được ông bà tin dùng, vừa đạt chuẩn GMP, tiện dụng phù hợp nhịp sống người trẻ.

Với hơn 2.000 điểm bán cùng hàng chục ngàn lượt mua và đánh giá 5 sao trên các sàn thương mại điện tử, Dược Bình Đông đã chinh phục niềm tin của hàng triệu gia đình Việt. Danh hiệu "Thương hiệu uy tín – Chất lượng quốc gia 2024" là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế vững chắc này.

Giữ vững tôn chỉ "Y đức là nền tảng", Dược Bình Đông tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu Việt: Gần gũi, an toàn và thấu hiểu sức khỏe mọi thế hệ.