Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Dược Bình Đông: Giữ gìn 'hồn' thuốc Nam trong nhịp sống hiện đại

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
07/01/2026 08:30 GMT+7

Hành trình 75 năm (1950 - 2025) của Dược Bình Đông không chỉ là câu chuyện giữ gìn y đức qua 4 thế hệ, mà còn là sự giao thoa bền bỉ giữa y học cổ truyền và công nghệ hiện đại, trở thành người bạn thân thuộc chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

- Ảnh 1.

Từ những thang thuốc bốc tay thời ông Nguyễn Văn Thơm, qua sự gìn giữ của ông Nguyễn Văn Tho, chuẩn hóa của ông Nguyễn Thành Hiếu đến giai đoạn hiện đại hóa của ông Nguyễn Thành Danh, Dược Bình Đông hôm nay đóng vai trò là "cầu nối thế hệ". Các dòng sản phẩm chủ lực như TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi, Long Đởm Giải Độc Gan... vừa giữ trọn tinh hoa dược liệu được ông bà tin dùng, vừa đạt chuẩn GMP, tiện dụng phù hợp nhịp sống người trẻ.

Với hơn 2.000 điểm bán cùng hàng chục ngàn lượt mua và đánh giá 5 sao trên các sàn thương mại điện tử, Dược Bình Đông đã chinh phục niềm tin của hàng triệu gia đình Việt. Danh hiệu "Thương hiệu uy tín – Chất lượng quốc gia 2024" là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế vững chắc này.

Giữ vững tôn chỉ "Y đức là nền tảng", Dược Bình Đông tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu Việt: Gần gũi, an toàn và thấu hiểu sức khỏe mọi thế hệ.

Công ty TNHH Dược phẩm Bình Đông - Bidophar

Khám phá thêm chủ đề

Dược Bình Đông Đông y thuốc nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận