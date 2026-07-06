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Được đeo huân chương ở Venezuela, 8 chú chó nghiệp vụ Việt Nam có gì đặc biệt?
Video Thời sự

Được đeo huân chương ở Venezuela, 8 chú chó nghiệp vụ Việt Nam có gì đặc biệt?

TT Phát triển Nội dung số
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Sau những đóng góp nổi bật trong tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela, chú chó nghiệp vụ Xu Kip cùng các đồng đội đã vinh dự được trao Huân chương Công trạng.

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