Được đeo huân chương ở Venezuela, 8 chú chó nghiệp vụ Việt Nam có gì đặc biệt?

Sau những đóng góp nổi bật trong tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela, chú chó nghiệp vụ Xu Kip cùng các đồng đội đã vinh dự được trao Huân chương Công trạng.