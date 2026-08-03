Dược Hậu Giang - 52 năm bền bỉ ‘Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn’

Từ "xưởng dược dã chiến" đến thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

Như cổ thụ bám rễ hơn nửa thế kỷ, DHG Pharma là tên tuổi hàng đầu ngành dược Việt Nam. Ít ai biết, tiền thân doanh nghiệp là xưởng thuốc dã chiến giữa rừng U Minh Hạ, nơi những dược sĩ chính quy đầu tiên của Tây Nam bộ ngày đêm cứu chữa chiến sĩ, mang thuốc đến đồng bào vùng xa. Giai đoạn gian khó ấy đã tôi luyện bản lĩnh của một thương hiệu dược Việt.

Hơn một thập kỷ sau, xưởng thuốc từng bước phát triển qua nhiều lần sáp nhập và đổi mới: từ Xí nghiệp Dược phẩm 2.9, Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang (1982), đến Dược Hậu Giang khi bước vào thời kỳ kinh tế thị trường. Qua mỗi cột mốc, khát vọng phụng sự và tinh thần tiên phong của doanh nghiệp ngày càng được định hình.

Năm 1997, với chiến dịch "60 ngày đêm" cải tạo cơ sở vật chất, DHG Pharma trở thành doanh nghiệp dược đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn GMP ASEAN, khẳng định bước chuyển mình trong hành trình hiện đại hóa sản xuất và hội nhập quốc tế.

DHG Pharma trở thành doanh nghiệp dược Việt Nam đạt chuẩn GMP ASEAN

Năm 2004, DHG Pharma bước vào chương phát triển mới với quá trình cổ phần hóa, sau đó chính thức niêm yết trên HOSE năm 2006. Không chỉ là dấu mốc tài chính, đây còn là bước chuyển mình trong tư duy quản trị, đưa doanh nghiệp đến gần hơn các chuẩn mực hiện đại, minh bạch và bền vững. Từ nền tảng này, DHG Pharma liên tục tăng trưởng, giữ vững vị thế hàng đầu ngành dược nội địa về doanh thu và hệ thống phân phối nhiều năm liền.

Nhưng tầm nhìn của DHG Pharma không dừng ở quy mô thị trường. Doanh nghiệp lựa chọn hướng đi khó: đầu tư vào công nghệ, chất lượng và năng lực sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Năm 2016, hợp tác chiến lược với Taisho Pharmaceutical, công ty dược phẩm hàng đầu Nhật Bản, mở ra bước ngoặt về công nghệ, quản trị và chuẩn hóa chất lượng. Không chỉ tạo cú hích cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa, sự hợp tác còn góp phần giúp người Việt tiếp cận các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe tiên tiến ngang tầm thế giới.

Giai đoạn 2018 - 2019, DHG Pharma liên tiếp sở hữu các dây chuyền sản xuất đạt chuẩn Japan-GMP và PIC/S-GMP tại Việt Nam. Những tiêu chuẩn được xem là "thước đo vàng" của ngành dược toàn cầu trở thành nền tảng để doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng năng lực hội nhập quốc tế.

DHG Pharma từng bước đưa "chuẩn mực vàng" của ngành dược thế giới đến gần hơn với người Việt

Doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khi sở hữu các nhà máy đạt chuẩn EU-GMP (Thực hành tốt sản xuất thuốc của châu Âu), nổi bật là nhà máy Betalactam đạt chuẩn EU-GMP (12.2025), cùng nhà máy Non-Betalactam đạt đồng thời Japan GMP và EU-GMP.

Từ một "xưởng dược giữa rừng", DHG Pharma đã vượt mốc doanh thu 5.000 tỉ đồng giai đoạn 2024 - 2025, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu dược Việt mang tầm vóc khu vực với hơn 150 sản phẩm đạt chuẩn Japan GMP và EU-GMP, cùng 53 sản phẩm đạt tương đương sinh học trong danh mục hơn 300 sản phẩm.

Vì niềm tin của nhiều thế hệ, vì một Việt Nam khỏe đẹp hơn

Hơn nửa thế kỷ qua, DHG Pharma từng bước xây dựng vị thế "thương hiệu dược quốc dân" trong lòng người Việt bằng sự bền bỉ, tận tâm và tinh thần vì người Việt. Các tiêu chuẩn Japan-GMP, PIC/S-GMP và EU-GMP không chỉ phản ánh năng lực sản xuất hiện đại mà còn thể hiện cam kết mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn toàn cầu.

Doanh nghiệp cũng ghi dấu với nhiều danh hiệu uy tín như: Hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 30 năm liên tiếp, Top 10 Công ty dược uy tín, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam theo Forbes và Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.

Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở các bảng xếp hạng mà ở sự hiện diện trong hàng triệu mái ấm Việt qua nhiều thế hệ. Với hơn 300 sản phẩm và hệ thống phân phối phủ hơn 28.000 nhà thuốc trên cả nước, DHG Pharma từng bước hiện thực hóa mục tiêu giúp người dân mọi vùng miền tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao hơn.

DHG Pharma kiên định với sứ mệnh từ ngày đầu: Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn

Từ những viên thuốc thời chiến đến các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế hôm nay, DHG Pharma vẫn kiên định với sứ mệnh "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn" sau hơn 52 năm. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, cải tiến sản phẩm theo hướng tiện lợi và bền vững, góp phần nâng tầm vị thế dược Việt bằng chất lượng, đổi mới sáng tạo và tinh thần phụng sự cộng đồng.