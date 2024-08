Dược mỹ phẩm Hàn Quốc ứng dụng công nghệ Exosome và yếu tố tăng trưởng EGF

Thế mạnh nổi bật của Page One là thành phần - hoạt chất với ứng dụng công nghệ Exosome trong sản phẩm và các yếu tố tăng trưởng cùng Multipeptides tạo nên sự khác biệt trong bảng thành phần. Page One có tác dụng sâu trên da, hiệu quả rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Các sản phẩm của Page One được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP - WHO, được KFPA chứng nhận và được đánh giá cao trong điều trị.



Nổi bật phải kể đến bộ đôi serum được bán chạy của nhà PageOne trong việc cải thiện thâm, nám và chống lão hóa, phục hồi da Serum Tranacide Pro và Serum Matrix Repair là sự lựa chọn đáng tin cậy cho các tín đồ làm đẹp.

Serum PageOne Tranacide Pro + Exosome sỡ hữu bảng thành phần như Tranexamic Acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%, Liposome, Cica Exosome, Adenosine,... hỗ trợ làm mờ thâm và cải thiện tình trạng sạm, nám hiệu quả trên da. Đặc biệt, serum còn chứa các tế bào siêu vi đi sâu vào da, tăng cường khả năng chữa lành, thúc đẩy tăng sinh collagen tự nhiên.



Serum PageOne Matrix Repair Pro + Exosome được nghiên cứu để cải thiện độ đàn hồi, săn chắc và giảm nếp nhăn. Vượt trội với thành phần chính từ Exosome - chứa các yếu tố tăng trưởng và protein thiết yếu giúp tái tạo da, kích thích sản sinh collagen và elastin. Sản phẩm là giải pháp cho việc ngăn ngừa lão hóa da, cải thiện nếp nhăn trên da, phục hồi da sau nhiễm Corticoides và phục hồi tái tạo da sau laser - peel da.

Ngoài ra, thương hiệu này còn sỡ hữu bộ sản phẩm chứa Vitamin B5 với đủ ba bước làm sạch, cấp ẩm, phục hồi da.

Bước 1: Sử dụng sữa rửa mặt PageOne Cleansing Gel Purifying With B5 được sản xuất với công nghệ tiên tiến - không chứa xà phòng đây là một bước tiến mới trong công nghệ chăm sóc da của nhà PageOne. Các thành phần tự nhiên như chiết xuất cúc la mã, hương thảo, rau má, lá trà, rễ Hà Thủ Ô, rễ Hoàng Cầm... cùng công thức đặc biệt giúp kháng khuẩn, giảm viêm, làm dịu da và là lựa chọn lý tưởng cho da nhạy cảm, da dầu dễ nổi mụn.



Bước 2: Chăm sóc da với Serum cấp ẩm và phục hồi da tổn thương PageOne Hydrating B5 Liposome được bào chế với công nghệ tiên tiến, kết hợp các thành phần độc quyền như Tranexamic acid và các chiết xuất thảo mộc quý mang lại hiệu quả vượt trội trong việc cải thiện các dấu hiệu lão hóa da, dưỡng da sáng mịn và rạng rỡ. Đồng thời, serum chứa 5 loại Hyaluronic Acid, Panthenol (Vitamin B5), Adenosine, Ceramide giúp cung cấp độ ẩm cho da, gia tăng hàng rào bảo vệ da và cải thiện độ đàn hồi cho da.



Bước 3: Đắp Mặt nạ PageOne Vitamin B5 Hydrating Recovery với các thành phần như centella asiatica extract (tinh chất rau má), hyaluronic acid, niacinamide, peptides,... giúp làm dịu da tức thì, gia tăng quá trình làm lành vết thương, giảm kích ứng, đỏ và sưng trên da. Đặc biệt, phục hồi và cấp ẩm sâu cho da và cải thiện sắc tố da, giảm nếp nhăn.

Với sứ mệnh mang đến những giải pháp chăm sóc da an toàn, lành tính và hiệu quả, PageOne Việt Nam đang dần khẳng định vị thế của mình trong ngành dược mỹ phẩm Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Nhờ vào việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Exosome và yếu tố tăng trưởng EGF mà thương hiệu này hiện đang là sự lựa chọn đáng tin cậy.