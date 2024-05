Dược mỹ phẩm Topicrem chia sẻ về hành trình hạnh phúc của làn da

Thương hiệu Dược mỹ phẩm Topicrem kết hợp với Tạp chí Nữ Doanh Nhân và Step in Style tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới MAKE YOUR SKIN SMILE AGAIN , mang đến nhiều chia sẻ về cách chăm da khoa học và khỏe mạnh.

Buổi ra mắt sản phẩm mới được diễn ra vào ngày 17.05 tại nhà hàng ZumWhere, dẫn dắt bởi MC Tuyền Tăng cùng Bác sĩ CKII Lê Vi Anh (Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM); Nữ Doanh Nhân Anna Trần (Founder & CEO Platinum Dental Group), các KOL mảng làm đẹp và hơn 70 đối tác từ nhãn hàng.

Vừa là một doanh nhân và vừa chăm sóc gia đình, chị Anna Trần luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng ngời và trẻ trung. Để có được điều này, mỗi khi gặp stress, chị luôn cho mình thời gian nghỉ ngơi và healing tinh thần.

Founder & CEO Platinum Dental Group chia sẻ: "Có một thời gian làn da mình bị break out, nổi mụn rất nhiều. Mình nhận ra khi căng thẳng quá mức, diện mạo chính là nơi thể hiện rõ nhất, các dấu hiệu như sạm màu da, mắt bụp đều lần lượt xuất hiện. Và đó là lúc bản thân nên tìm cách để xoa dịu làn da và healing, điều hòa cảm xúc của mình. Ngoài ra, chúng ta cũng cần bồi dưỡng làn da với các sản phẩm skincare và dược mỹ phẩm".

Ở góc độ chuyên môn, bác sĩ Vi Anh, BS CKII Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM cho biết: "Hầu hết các làn da bị mụn đều liên quan đến vấn đề làm sạch. Bạn cần làm sạch vừa đủ, không sạch quá làm mất các lợi khuẩn, khiến da bị mụn. Làm sạch đúng cách cũng sẽ giúp lỗ chân lông được thông thoáng, cân bằng hệ vi sinh giúp lợi khuẩn phát triển tốt hơn. Cuối cùng là kiểm soát phản ứng viêm bằng thuốc hay dược mỹ phẩm để duy trì sự ổn định, hạn chế tối đa mụn quay trở lại".

Khách mời được tìm hiểu về quá trình hình thành mụn và lựa chọn các hoạt chất phù hợp để xử lý: tăng tiết bã nhờn (dùng Niacinamide, Retinol hoặc các chiết xuất thiên nhiên); sừng hóa cổ nang lông (ưu tiên sử dụng các acid thế hệ mới thay vì BHA); sự tăng sinh của vi khuẩn C.Acnes (hạn chế kháng sinh và dùng thành phần cân bằng hệ vi sinh)...

Dòng sản phẩm AC Control là giải pháp hoàn chỉnh gồm sản phẩm làm sạch, kem dưỡng và tinh chất để cân bằng bã nhờn dư thừa, giảm các khuyết điểm do mụn và làm sạch sâu.

Đối với tình trạng mất nước do stress kéo dài, bổ sung các thành phần HA, Glycerin hoặc Urea là rất cần thiết. Nhà Topicrem nổi tiếng trong việc ứng dụng Glycerine vô cùng tinh khiết >99,5%, cao hơn cả tiêu chuẩn được dùng trong thuốc, đưa vào dòng sản phẩm cho mục đích dưỡng ẩm.

Dòng sản phẩm HYDRA+ mang đến hiệu quả chăm sóc toàn diện từ những sản phẩm làm sạch, kem dưỡng và chống nắng. Và đặc biệt, sản phẩm dưỡng thể ULTRA HYDRATANT Lait Corp giúp dưỡng ẩm lên đến 48 giờ và hạn chế tối đa tình trạng khô da.



Trước khi khép lại sự kiện, BTC còn đưa khách mời đến với không gian ngập tràn hoa tươi đến từ Ren Florist. Ở đó, mỗi vị khách đều được tự tay thực hiện một bó hoa dành tặng riêng cho bản thân như món quà để "healing" và thu hút năng lượng tích cực.

Mức độ hạnh phúc của làn da được đánh giá bởi sức khỏe cùng việc chăm sóc phù hợp. Hãy học cách chăm sóc làn da và yêu thương bản thân cùng Topicrem ngay từ bây giờ. MAKE YOUR SKIN SMILE AGAIN!