Dược mỹ phẩm Việt Trioderma gây chú ý tại Hội nghị Da liễu miền Nam 2026 (SCD)

Đáng chú ý, dòng chấm mụn viêm Trioderma Intensive Acne Spot gel phiên bản nâng cấp với công thức bổ sung các hoạt chất mới trở thành một trong những sản phẩm được nhiều khách tham dự tìm hiểu tại sự kiện.

Gian hàng Trioderma thu hút nhiều nhóm khách tham quan

Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam 2026 do Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tổ chức ngày 27.9 tại GEM Center, với chủ đề "Cập nhật toàn diện Da liễu: Từ bệnh học đến thẩm mỹ nội khoa". Sự kiện quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, tập trung cập nhật các kiến thức, xu hướng và phương pháp mới trong lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ.

Trong không gian quy tụ nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, sự xuất hiện của Trioderma thu hút sự chú ý bởi định hướng phát triển dược mỹ phẩm Việt dành riêng cho nhóm da dầu mụn - một trong những vấn đề da phổ biến được người tiêu dùng trẻ đặc biệt quan tâm.

Nhiều chuyên gia ghé thăm và dành thời gian cho gian hàng Trioderma tại Hội nghị

Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam 2026, khu vực trưng bày của Trioderma ghi nhận sự quan tâm của nhiều chuyên gia và đại biểu tham dự.

Thay vì chỉ dừng ở việc tham quan, nhiều khách mời dành thời gian tìm hiểu về danh mục sản phẩm của Trioderma, trao đổi trực tiếp với đội ngũ thương hiệu về các sản phẩm mà Trioderma hiện đang có. Đây cũng là cơ hội để thương hiệu tiếp nhận góc nhìn từ cộng đồng chuyên môn, đồng thời chia sẻ rõ hơn về định hướng nghiên cứu, phát triển và kiểm nghiệm sản phẩm dành cho da dầu mụn.

Sự quan tâm từ các đại biểu chuyên ngành cho thấy khu vực Trioderma không chỉ là không gian giới thiệu sản phẩm mà còn trở thành nơi kết nối, trao đổi giữa một thương hiệu dược mỹ phẩm Việt và cộng đồng chuyên gia.

Dòng chấm mụn viêm nâng cấp thu hút sự quan tâm

Tại khu vực trưng bày của Trioderma, các chuyên gia và khách tham quan có cơ hội tìm hiểu danh mục sản phẩm chăm sóc da dầu mụn của thương hiệu. Trong đó, dòng chấm mụn viêm Intensive Acne Spot gel phiên bản nâng cấp là sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm.

Chấm mụn viêm Intensive Acne Spot gel được phát triển hướng đến nhu cầu chăm sóc các nốt mụn viêm sưng đỏ, mụn cứng đầu và mụn viêm. Điểm đáng chú ý của phiên bản mới là công thức được bổ sung tổ hợp các hoạt chất như pionin, MC salicare, PAD và 4-terpineol, những thành phần được Trioderma định hướng ứng dụng trong sản phẩm chuyên biệt dành cho da dầu mụn.

Tự hào khi thương hiệu Việt hiện diện cùng các thương hiệu quốc tế

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Trioderma cho biết thương hiệu tự hào khi một thương hiệu dược mỹ phẩm Việt có cơ hội hiện diện tại một hội nghị khoa học chuyên ngành và đứng cùng không gian với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới trong lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ.

Theo đại diện thương hiệu, Trioderma kỳ vọng triết lý khoa học và minh bạch sẽ đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua sự kết nối với cộng đồng chuyên gia da liễu.

Sự hiện diện của Trioderma tại Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam 2026 không chỉ đánh dấu cơ hội giới thiệu dòng chấm mụn viêm phiên bản nâng cấp mà còn mở rộng kết nối giữa một thương hiệu dược mỹ phẩm Việt với cộng đồng chuyên môn và người tiêu dùng.

Với định hướng tập trung vào da dầu mụn, chú trọng nghiên cứu, kiểm nghiệm và minh bạch thông tin sản phẩm, Trioderma đang từng bước xây dựng vị trí của một thương hiệu Việt hướng đến nhu cầu chăm sóc da của người dùng trong nước, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày càng quan tâm đến những giải pháp làm đẹp dựa trên nền tảng khoa học.