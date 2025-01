Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma): Cung cấp giải pháp làm đẹp cho làn da Việt

Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) với hành trình gần 20 năm phát triển

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) được thành lập vào năm 2005 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thành phẩm. Đến năm 2012, Hulo Pharma là nhà phân phối trực tiếp thương hiệu Fixderma tại Việt Nam. Đây là thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín đã có mặt trên 35 quốc gia.

Năm 2018, Hulo Pharma hợp tác với nhà sản xuất A&M Research, Inc nghiên cứu phát triển các dòng serum chăm sóc da cao cấp để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, công ty cũng là nhà phân phối các thương hiệu: FCL (nhãn hàng của thương hiệu Fixderma), Rasva, CD Fit, A&M Research, Softgel Healthcare...

Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) là một trong đơn vị cung cấp các giải pháp chăm sóc sắc đẹp có thời gian hoạt động lâu đời tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động và phát triển, công ty không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý.

Hiện tại, các thương hiệu do Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) phân phối đã có mặt tại các bệnh viện, phòng khám da liễu, hệ thống nhà thuốc, hệ thống mỹ phẩm…

Với những bước đi bền vững và nỗ lực không ngừng nghỉ, Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) đã ghi dấu ấn với đối tác - khách hàng thông qua các Hội nghị Da liễu như: Hội nghị Da liễu học Mekong, Hội nghị Da liễu Miền Trung - Tây nguyên, Hội nghị Khoa học Da liễu Thẩm mỹ Thành phố Cần Thơ, Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam…

Ghi dấu ấn với đối tác - khách hàng qua các Hội nghị da liễu

Tạo nên sự uy tín dựa trên chất lượng

Tất cả các sản phẩm do Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) phân phối đều đảm bảo chất lượng, mang lại sự an toàn và hiệu quả cho làn da. Quy trình sản xuất các sản phẩm đều được ứng dụng theo công nghệ mới. Mỗi sản phẩm đều là sự kết tinh của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, mang lại vẻ đẹp khỏe mạnh cho làn da ở mọi lứa tuổi.

Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) hiểu được rằng, để nhận được sự hài lòng của khách hàng là một quá trình lâu dài. Vì vậy, trong suốt quá trình phát triển, "chất lượng" được lấy làm nền tảng cho mọi hoạt động của Hulo Pharma. Sự tin tưởng của đối tác và khách hàng gần 20 năm qua chính là minh chứng rõ ràng cho định hướng phát triển đúng đắn của công ty.

Chất lượng sản phẩm tạo nên uy tín thương hiệu

Cung cấp đa dạng các giải pháp làm đẹp cho làn da Việt

Trong bối cảnh hiện đại, các đơn vị phân phối trên thị trường ngày càng đông đảo. Tuy vậy, Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) vẫn ghi dấu ấn trong lòng đối tác và khách hàng bởi khả năng cung cấp đa dạng nhiều dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Đến thời điểm hiện tại, công ty đang phân phối hơn 80 sản phẩm, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Chăm sóc da mặt

Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) phân phối nhiều sản phẩm sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết, mặt nạ, serum… an toàn cho mọi làn da. Các sản phẩm có nhiều công dụng, giúp giải quyết nhiều tình trạng về da như: nám, mụn, dưỡng da sáng mịn, dưỡng ẩm hạn chế khô ráp, ngăn ngừa lão hóa, cải thiện sẹo…

Khám phá một số sản phẩm dưỡng da do công ty phân phối để có làn da săn chắc, rạng rỡ và trẻ trung như: Skarfix-TX Cream, Fixderma Shadow SPF 55+ Gel, Fixderma Face21 Face Cream, Age Reverse Serum, Fixderma Salyzap Lotion For Acne Night Time, Fixderma Salyzap Gel For Acne Day Time, FCL Alpha Beta Acne Gel…

Chăm sóc cơ thể

Làn da cơ thể đòi hỏi những sản phẩm chăm sóc chuyên biệt. Các sản phẩm chăm sóc toàn thân của Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) phân phối được nghiên cứu giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Dù da bạn thuộc loại da nào: da khô, dễ bị ngứa hay kích ứng, thậm chí dễ bị dị ứng, công ty luôn có giải pháp thấu hiểu sinh học phù hợp để phục hồi và làm dịu lâu dài cho làn da.

Một số sản phẩm như: Fixderma Epifager Soap, FCL Bio Retinol Body Lotion, FCL Pre+ Probiotic Body Lotion, FCL Oatsilk Body Lotion… sẽ giúp bạn sở hữu quy trình chăm sóc cơ thể hoàn thiện hơn.

Không dừng lại với những thành công đạt được, Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) vẫn tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Song song với đó là hành trình xây dựng một môi trường kinh doanh bền vững, đóng góp vào sự phát triển của ngành dược mỹ phẩm Việt Nam.

Công ty TNHH Thương Mại Và Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) - Đơn vị ủy quyền chính hãng Fixderma tại Việt Nam