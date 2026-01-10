Dược phẩm Thái Minh 3 năm liền góp mặt trong Top 10 công ty dược uy tín

Tại lễ vinh danh, Dược phẩm Thái Minh tiếp tục được xướng tên trong Top 10 Công ty Dược uy tín 2025, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Dược phẩm Thái Minh được vinh danh trong Top 10 Công ty Dược uy tín 2025

Uy tín - tiêu chí ngày càng được coi trọng trong ngành dược

Trong bối cảnh ngành dược Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, minh bạch và trách nhiệm xã hội, uy tín đang trở thành một trong những thước đo quan trọng để đánh giá năng lực thực chất của doanh nghiệp. Không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh, uy tín còn thể hiện mức độ tuân thủ chuẩn mực, sự nhất quán trong chiến lược và niềm tin mà doanh nghiệp tạo dựng được với thị trường.

Theo Vietnam Report, bảng xếp hạng công ty dược uy tín được thực hiện hằng năm dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá độc lập, bao gồm năng lực tài chính, nền tảng khoa học – công nghệ, hệ thống quản trị, mức độ tuân thủ pháp lý và uy tín trên truyền thông. Bảng xếp hạng hướng tới việc phản ánh năng lực hoạt động ổn định và định hướng phát triển dài hạn của các doanh nghiệp trong ngành dược.

Dấu mốc ghi nhận nỗ lực xây dựng nền tảng bền vững

Việc Dược phẩm Thái Minh góp mặt trong Top 10 năm 2025 cho thấy những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì chất lượng sản phẩm và chuẩn hóa hệ thống vận hành. Trong thời gian qua, Thái Minh tập trung đầu tư cho nghiên cứu, kiểm soát chất lượng và từng bước hoàn thiện hệ thống phân phối theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp.

Trong suốt quá trình phát triển, Dược phẩm Thái Minh xác định chất lượng là trục xuyên suốt, từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm đến phân phối. Doanh nghiệp chú trọng đầu tư cho nền tảng khoa học, chuẩn hóa quy trình và kiểm soát chặt chẽ các khâu trong chuỗi giá trị, nhằm bảo đảm các sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đáp ứng các yêu cầu về an toàn và hiệu quả.

Đầu tư khoa học - trụ cột trong chiến lược phát triển của Dược phẩm Thái Minh

Bên cạnh đó, Thái Minh từng bước hoàn thiện hệ thống phân phối trên phạm vi toàn quốc theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp. Việc xây dựng và duy trì niềm tin với hệ thống đối tác, nhà thuốc và người tiêu dùng được doanh nghiệp xác định là yếu tố then chốt, góp phần tạo nên uy tín bền vững trên thị trường.

Định hướng "Tiên phong khoa học – Chăm sóc trọn đời"

Trên hành trình phát triển, Dược phẩm Thái Minh kiên định theo đuổi định hướng "Tiên phong khoa học - Chăm sóc trọn đời", coi đây là kim chỉ nam cho các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và phân phối. Theo định hướng này, doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa hệ thống vận hành và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả tới khách hàng.

Ông Hàn Ngọc Anh, Giám đốc điều hành Dược phẩm Thái Minh cho biết: "Đây là kết quả của quá trình Thái Minh kiên trì xây dựng các chuẩn mực về chất lượng, minh bạch và quản trị trong nhiều năm. Chúng tôi xác định phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng về quy mô, mà là tạo ra giá trị dài hạn cho cộng đồng, đối tác và người tiêu dùng thông qua những cam kết được thực hiện nhất quán theo thời gian".

Việc góp mặt trong Top 10 Công ty Dược uy tín 2025 không chỉ là một dấu mốc trong hành trình phát triển của Dược phẩm Thái Minh, mà còn phản ánh cách doanh nghiệp đang được thị trường và xã hội nhìn nhận trong bối cảnh ngành dược ngày càng đặt ra những chuẩn mực cao hơn.

Trong xu hướng đánh giá doanh nghiệp dựa trên uy tín và năng lực phát triển dài hạn, sự ghi nhận này là cơ sở để Thái Minh tiếp tục củng cố nền tảng khoa học, hoàn thiện hệ thống phân phối và mở rộng hợp tác, hướng tới mục tiêu mang các giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả đến gần hơn với người dân.

Sản phẩm của Dược phẩm Thái Minh được sản xuất và kiểm soát chất lượng trên dây chuyền đạt chuẩn, bảo đảm an toàn và hiệu quả trước khi đưa ra thị trường

Đối với Thái Minh, việc được ghi nhận tại sự kiện là một dấu mốc trong quá trình phát triển, đồng thời khẳng định định hướng chiến lược của doanh nghiệp khi kiên trì theo đuổi các giá trị nền tảng về khoa học, chất lượng và trách nhiệm xã hội - những yếu tố được xem là cốt lõi để xây dựng niềm tin bền vững trong lĩnh vực dược phẩm.